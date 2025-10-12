  • Magyar Nemzet
  Sport
  Kritika a javából, a sárga földig lehordták Gyökerest és Isakot a svédek
SvédországAlexander IsakSvájcGyökeres Viktorvb-selejtező

Kritika a javából, a sárga földig lehordták Gyökerest és Isakot a svédek

Továbbra is pocsékul szerepel a világbajnoki selejtezősorozatban Svédország, amely pénteken hazai pályán kapott ki 2-0-ra Svájctól. A svéd sajtó a vereség után a két sztárcsatárt, Gyökeres Viktort és Alexander Isakot vette elő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 12:09
Gyökeres Viktor és Alexander Isak egyelőre nem találja a góllövőcipőjét Fotó: Jonas Ektsromer Forrás: TT News Agency/AFP
Három mérkőzés után nyeretlenül, mindössze egy szerzett ponttal szerénykedik a B csoport utolsó helyén Svédország, amely megszenvedi, hogy Gyökeres Viktor és Alexander Isak formája alaposan elmarad a vártaktól.

Gyökeres nem tudott boldogulni a svájci védők szorításában
Gyökeres nem tudott boldogulni a svájci védők szorításában. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

A két csatár még nem tudott a kapuba találni a vb-selejtező eddigi szakaszában, gólpasszt is csak Gyökeres jegyzett még a szlovénok otthonában 2-2-re végződött első meccsen. A Svájc elleni pénteki összecsapáson még csak a kaput sem találták el a kilencven perc során, az újabb vereséggel pedig minimálisra csökkentek a svéd válogatott világbajnoki szereplésről szőtt álmai.

A Fotbollskanalen a mérkőzés után az ötös skálán egyesre értékelte Gyökeres teljesítményét, kiemelve, hogy a nemzeti együttesnek a legjobb formában lévő Arsenal-támadóra lett volna szüksége ezen a fontos találkozón, de nem tudott a kulcsfontosságú pillanatokban jól szerepelni.

A Svenska Fans szintén egyes érdemjeggyel „jutalmazta” a 27 esztendős futballistát.

Az utóbbi időben ingadozik a formája. Nem tudom, mi történt vele, de úgy tűnik, ő sem bízik igazán magában. Beletörődöttség látszik, mintha kínosnak érezné magát

– értékelték a klubjában is hat tétmérkőzés óta gólképtelen játékost.

Isak sem járt jobban, a Liverpool rekordigazolása csupán egyetlen gólt tud felmutatni a nyári szerződtetése óta, és a válogatottban sem váltja meg a világot. „Kihagyott egy nagy lehetőséget, amikor csak a kapufát találta el. Volt egy szép elfutása, majd önzetlenül Bergvallnak passzolt, akitől gólpasszt kellett volna kapnia” – írja a Fotbollskanalen, amely Gyökereséhez képest eggyel jobb, kettes osztályzattal értékelte Isakot. A Svenska Fans nem volt ennyire kíméletes, az egyes érdemjegyet azzal indokolta, hogy a Liverpool támadója sok labdát elszórt, és nem igazán sikerültek a megmozdulásai.

Svédország a hétfői, Koszovó elleni hazai meccsen az utolsó esélyét ragadhatja meg – amennyiben itt sem jön össze a győzelem, minden bizonnyal búcsút inthet a 2026-os világbajnokságnak.

