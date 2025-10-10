  • Magyar Nemzet
Gyökeres Viktorék csődöt mondtak, egykori NB I-esek állították meg a belgákat

Az esélyesek közül Németország és Franciaország is biztos győzelmet aratott a labdarúgó világbajnoki selejtező-sorozat pénteki napján. Joshua Kimmichék emberelőnyben 4-0-ra ütötték ki Luxemburgot, a harmadik vb-selejtezőjén is eredményes Kylian Mbappé vezette franciák Azerbajdzsánt verték 3-0-ra. A magyar származású Gyökeres Viktort és a liverpooli Aleksander Isakot bevető Svédország otthon kapott ki 2-0-ra Svájctól, és a csoportja utolsó helyén áll. A korábbi NB I-es játékosokkal felálló Észak-Macedónia bravúros, gólnélküli döntetlent ért el Belgiumban, s vezet világbajnoki selejtezőcsoportjában.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 10. 23:00
világbajnoki selejtező STOCKHOLM, SWEDEN 20251010 Sweden's Viktor Gyökeres and Alexander Isak warms up before Friday's World Cup qualifying soccer match between Sweden and Switzerland at Strawberry arena, October 10, 2025 in Stockholm, Sweden. Photo: Jona
Eddig totális kudarc a világbajnoki selejtező Gyökeres Viktor és Alexander Isak számára Fotó: JONAS EKSTROMER Forrás: TT NEWS AGENCY
A többek között feröeri futballcsodát hozó , mozgalmas csütörtök után a pénteki világbajnoki selejtezők kevésbé alakultak izgalmasan. Négy csoportban rendeztek összesen 8 mérkőzést, többek között Kylian Mbappé, Florian Wirtz, Gyökeres Viktor, Kevin De Bruyne és több egykori NB I-es játékos szereplésével.

világbajnoki selejtező
Raum szabadrúgása a kapuba tart, gyorsan eldőlt a németek világbajnoki selejtezője Luxemburg ellen  Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A sorozatot 2-0-s szlovákiai vereséggel kezdő Németország az észak-írek legyőzése (3-1) után újabb kötelező győzelemre készült. Már 3 perc elteltével a vendég luxemburgiak kapujába került a labda Sinsheimben, de Gnabry lövése Woltemade kezén megpattanva csapta be Anthony Moris kapust. A gólt érvénytelenítették, a 12. percben viszont már szabályos találattal vezettek a németek: David Raum 18 méterről remekül csavart ballal a sorfal fölött a rövid sarokba, hiába nyújtózott a luxemburgi kapus. Érdekesség, hogy a legutóbb szabadrúgásból eredményes Szoboszlai-csapattárs Florian Wirtz átengedte a lehetőséget, igaz, inkább ballábas szög volt... 

A 20. percben kezezés miatt büntetőhöz jutott Julian Nagelsmann csapata, ráadásul Dirk Carlson piros lapot kapott. Joshua Kimmich biztosan értékesítette a tizenegyest, 2-0. Emberelőnyét kihasználta Németország, a második félidő elején Gnabry és Kimmich gyors egymásutánban talált be, s végül 4-0-ra nyert.

Az A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 2-0-ra legyőzte Szlovákiát, ezzel teljes lett a körbeverés, s jobb gólkülönbségükkel a németek állnak az élen.

Végzetes világbajnoki selejtező?

A B jelű négyesben a versenyben maradásért küzd Svédország, miután a szlovéniai döntetlenjét követően kikapott Koszovóban. A liverpooli Isakkal és az Arsenal-sztár Gyökeres Viktorral felálló északiak Stockholmban fogadták az élen álló Svájcot. A kiélezett mérkőzésen a második félidő derekán a vendégek szerezték meg a vezetést, Granit Xhaka büntetőből lőtt az elmozduló Olsen kapujának a közepébe. 

A svédek közül sem a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres, sem más nem tudott válaszolni, míg a ráadásban Manzanbi révén eredményes Svájc bebiztosította az újabb sikerét, s 2-0-ra nyert. Svédország egyetlen pontjával sereghajtó, távol került a jövő évi világbajnokságtól!

A Koszovó-Szlovénia mérkőzésen nem született gól (0-0), de Koszovónak már négy pont áll a neve mellett...

Mbappé nem áll le

A D csoportban Franciaország a harmadik fellépését is 3 ponttal zárta. Az ukránokat idegenben 2-0-ra, az izlandiakat otthon 2-0-ra verő 2022-es vb-döntősök Azerbajdzsánt 3-0-ra győzték le a párizsi Parc des Princesben. 

A már a 2018-as világbajnok csapatban is szerepelt Kylian Mbappé nem akar lassítani: a harmadik vb-selejtezőn is betalált, sorozatban 10 tétmérkőzésen volt legalább egyszer eredményes! 

A Real Madrid szupersztárja ezúttal a vezetést szerezte meg az első félidőben, amihez a másodikan az ő gólpasszából Adrien Rabiot, később Thauvin is hozzátette a magáét.

A franciák elleni vereség után az azeriekkel csupán döntetlent elérő Ukrajna megszerezte az első győzelmét. Úgy győzött Szerhij Rebrov együttese 5-3-ra Izlandon, hogy 3-1-es vezetése után egyenlített a házigazda, de a hajrában képes volt újítani és újabb két gólt szerezni.

Ex-NB I-esek 

A J jelű ötös rangadóján a forduló előtt meglepetésre listavezető Észak-Macedónia Belgiumban lépett pályára. 

A magyar első osztályban szerepelt Bardhit, Miovskit és Musliut bevető balkániak értékes 0-0-s döntetlent harcoltak ki Kevin De Bruynéék ellen, és eggyel több mérkőzést játszva, de egy ponttal előzik a belgákat, kettővel Walest.

A csoport két leggyengébb csapatának mérkőzésén Kazahsztán 4-0-ra kiütötte Liechtensteint. 

