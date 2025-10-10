Gyökeres Viktorék csődöt mondtak, egykori NB I-esek állították meg a belgákat

A többek között feröeri futballcsodát hozó , mozgalmas csütörtök után a pénteki világbajnoki selejtezők kevésbé alakultak izgalmasan. Négy csoportban rendeztek összesen 8 mérkőzést, többek között Kylian Mbappé, Florian Wirtz, Gyökeres Viktor, Kevin De Bruyne és több egykori NB I-es játékos szereplésével.

Raum szabadrúgása a kapuba tart, gyorsan eldőlt a németek világbajnoki selejtezője Luxemburg ellen Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A sorozatot 2-0-s szlovákiai vereséggel kezdő Németország az észak-írek legyőzése (3-1) után újabb kötelező győzelemre készült. Már 3 perc elteltével a vendég luxemburgiak kapujába került a labda Sinsheimben, de Gnabry lövése Woltemade kezén megpattanva csapta be Anthony Moris kapust. A gólt érvénytelenítették, a 12. percben viszont már szabályos találattal vezettek a németek: David Raum 18 méterről remekül csavart ballal a sorfal fölött a rövid sarokba, hiába nyújtózott a luxemburgi kapus. Érdekesség, hogy a legutóbb szabadrúgásból eredményes Szoboszlai-csapattárs Florian Wirtz átengedte a lehetőséget, igaz, inkább ballábas szög volt...

A 20. percben kezezés miatt büntetőhöz jutott Julian Nagelsmann csapata, ráadásul Dirk Carlson piros lapot kapott. Joshua Kimmich biztosan értékesítette a tizenegyest, 2-0. Emberelőnyét kihasználta Németország, a második félidő elején Gnabry és Kimmich gyors egymásutánban talált be, s végül 4-0-ra nyert.

Az A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 2-0-ra legyőzte Szlovákiát, ezzel teljes lett a körbeverés, s jobb gólkülönbségükkel a németek állnak az élen.

Red Card! Sent Off



Dirk Carlson sent off#GERMANY 2 VS 0 #LUXEMBOURG pic.twitter.com/0FZijO3mOg — The New Trafford (@NewTraffordMUFC) October 10, 2025

Végzetes világbajnoki selejtező?

A B jelű négyesben a versenyben maradásért küzd Svédország, miután a szlovéniai döntetlenjét követően kikapott Koszovóban. A liverpooli Isakkal és az Arsenal-sztár Gyökeres Viktorral felálló északiak Stockholmban fogadták az élen álló Svájcot. A kiélezett mérkőzésen a második félidő derekán a vendégek szerezték meg a vezetést, Granit Xhaka büntetőből lőtt az elmozduló Olsen kapujának a közepébe.

A svédek közül sem a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres, sem más nem tudott válaszolni, míg a ráadásban Manzanbi révén eredményes Svájc bebiztosította az újabb sikerét, s 2-0-ra nyert. Svédország egyetlen pontjával sereghajtó, távol került a jövő évi világbajnokságtól!

A Koszovó-Szlovénia mérkőzésen nem született gól (0-0), de Koszovónak már négy pont áll a neve mellett...