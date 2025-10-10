Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

A feröeri futballcsodának magyar főszereplője volt a nagyképű Montenegró ellen

Feröer-szigetek csütörtökön történelmi győzelmet aratott Montenegró ellen a vb-selejtezőn. Turi Géza Dávidot is foglalkoztató válogatott 4-0-ra nyert hazai pályán. A vb-selejtező után a montenegrói kispadon bemutatkozó szövetségi kapitány a nagyképű játékosait igyekezte helyretenni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 9:42
Turi Géza Dávid (labdával) a montenegrói védők gyűrűjében
Turi Géza Dávid (labdával) a montenegrói védők gyűrűjében Forrás: fsf.fo
A feröeri futballkedvelők valószínűleg sokáig nem felejtik, ami csütörtök este történt. A vb-selejtező L csoportjában Feröer-szigetek nagyon sima, 4-0-s győzelmet aratott a szebb napokat is megélt Montenegró ellen hazai pályán. A feröeri futball szárnyal, a válogatott korábban egy tétmérkőzésen sem rúgott négy gólt, az meg, hogy zsinórban két tétmeccset nyerjen meg, legutóbb 1997-ben történt meg. A hazaiaknál a második félidőben Turi Géza fia, Turi Géza Dávid is beállt. A montenegrói szégyenben pedig a nyáron a Kecskeméttől távozó középpályás, Driton Camaj is részt vett a 66. perctől.

Feröer-szigetek négy góllal küldte haza Montenegrót a vb-selejtezőn
Feröer-szigetek négy góllal küldte haza Montenegrót a vb-selejtezőn  Fotó: fsf.fo

Vb-selejtező: Turiék történelmi sikere csütörtök este

A hazaiaknál hatalmas az öröm, hiszen azt a Montenegrót győzték le tükör simán, amelyik a FIFA világranglistáján a 80. helyen áll – mindeközben a feröeriek csak a 136.-ok. Egyébként a két válogatott márciusi meccsén sem voltak messze Turiék a bravúrtól, akkor Montenegró csak egy hosszabbításban szerzett góllal hozta a kötelezőt. Nos, csütörtökön ez nagyon nem jött össze. 

A feröeri bolt.fo a tudósításában azt írja, a 2-0-s első félidő után Montenegró teljesen feladta a küzdelmet, a végén még örülniük is kellett, hogy csak 4-0-ra kaptak ki. A szerző szerint ez volt Feröer-szigetek történetének egyik, hanem a legjobb a meccse.

A szövetségi kapitány kinek üzenhetetett?

Montenegróban hatalmas a pánik. A szeptemberi két sima vereség után – Csehország ellen hazai pályán 0-2, majd Horvátországban 0-4 – menesztették Robert Prosineckit, aki 2024 februárja óta ült a padon. Prosinecki tehét a 2023-as magyarok elleni Eb-selejtezős meccseken még nem dolgozott a válogatott élén. A szerb-horvát szakember helyett a montenegrói futball kiemelkedő alakja, a Romában és Juventusban is éveket lehúzó Mirko Vucinicot nevezték ki. A borzalmas bemutatkozás után Vucinic nem mentegetőzött

– Sajnálom, nem keresem a kifogásokat. Rengeteg rossz dolgot láttam a pályán a játékosaimtól, főleg az első kapott gól után. Egyértelműen nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Mindenkinek fel kell tennie a kérdést: miért történt ez így. Nekem vannak ötleteim, de ezt nyilván nem fogok most a sajtónak elmondani, először a játékosaimmal fogok beszélni.

Szerénynek és alázatosnak kell lennünk. Sokan azt hiszik, hogy ők itt az edzők...

– mondta sejtelmesen a szövetségi kapitány, aki hozzátette, a játékosainak nincs semmilyen önbizalma az elmúlt időszak eredményei után. Ha rénázünk Montenegró elmúlt eredményei, akkor ezt a kijelentést meg is értjük.

A balkáni gárdának 2025-ben mindössze Gibraltárt és Feröer-szigeteket sikerült legyőzni, emellett az örmények ellen volt egy 2-2-es döntetlenjük még júliusban – ez talán a magyar válogatottnak is biztató lehet a szombati vb-selejtező kapcsán –, emellett négy vereség, ezeken 0-12-es gólkülönbség. 

Montenegróval az időjárás is kiszúrt

Ha a csúfos vereség csütörtökön nem lett volna elég, a rossz időjárási körülmények miatt éjszaka haza sem tudott indulni a montenegrói válogatott. A Pobjeda cikke szerint a Podgoricából érkező gép Montenegrót nem tudta elhagyni az esőzések és a hatalmas szelek miatt, így Vucinic együttesének péntek délutánig biztosan Tórshavnban kell tartózkodnia. 

VB-SELEJTEZŐ, L CSOPORT

  1. Horvátország 5 mérkőzés, 13 pont
  2. Csehország 6 mérkőzés, 13 pont
  3. Feröer-szigetek 6 mérkőzés, 9 pont
  4. Montenegró 6 mérkőzés, 6 pont
  5. Gibraltár 5 mérkőzés, 0 pont

A csoport első helyezettje automatikusan kijut a vb-re, míg a második pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

 

