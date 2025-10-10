A feröeri futballcsodának magyar főszereplője volt a nagyképű Montenegró ellen

A feröeri futballkedvelők valószínűleg sokáig nem felejtik, ami csütörtök este történt. A vb-selejtező L csoportjában Feröer-szigetek nagyon sima, 4-0-s győzelmet aratott a szebb napokat is megélt Montenegró ellen hazai pályán. A feröeri futball szárnyal, a válogatott korábban egy tétmérkőzésen sem rúgott négy gólt, az meg, hogy zsinórban két tétmeccset nyerjen meg, legutóbb 1997-ben történt meg. A hazaiaknál a második félidőben Turi Géza fia, Turi Géza Dávid is beállt. A montenegrói szégyenben pedig a nyáron a Kecskeméttől távozó középpályás, Driton Camaj is részt vett a 66. perctől.
Vb-selejtező: Turiék történelmi sikere csütörtök este
A hazaiaknál hatalmas az öröm, hiszen azt a Montenegrót győzték le tükör simán, amelyik a FIFA világranglistáján a 80. helyen áll – mindeközben a feröeriek csak a 136.-ok. Egyébként a két válogatott márciusi meccsén sem voltak messze Turiék a bravúrtól, akkor Montenegró csak egy hosszabbításban szerzett góllal hozta a kötelezőt. Nos, csütörtökön ez nagyon nem jött össze.
A feröeri bolt.fo a tudósításában azt írja, a 2-0-s első félidő után Montenegró teljesen feladta a küzdelmet, a végén még örülniük is kellett, hogy csak 4-0-ra kaptak ki. A szerző szerint ez volt Feröer-szigetek történetének egyik, hanem a legjobb a meccse.