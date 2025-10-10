A feröeri futballcsodának magyar főszereplője volt a nagyképű Montenegró ellen

A szövetségi kapitány kinek üzenhetetett?

Montenegróban hatalmas a pánik. A szeptemberi két sima vereség után – Csehország ellen hazai pályán 0-2, majd Horvátországban 0-4 – menesztették Robert Prosineckit, aki 2024 februárja óta ült a padon. Prosinecki tehét a 2023-as magyarok elleni Eb-selejtezős meccseken még nem dolgozott a válogatott élén. A szerb-horvát szakember helyett a montenegrói futball kiemelkedő alakja, a Romában és Juventusban is éveket lehúzó Mirko Vucinicot nevezték ki. A borzalmas bemutatkozás után Vucinic nem mentegetőzött.

– Sajnálom, nem keresem a kifogásokat. Rengeteg rossz dolgot láttam a pályán a játékosaimtól, főleg az első kapott gól után. Egyértelműen nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Mindenkinek fel kell tennie a kérdést: miért történt ez így. Nekem vannak ötleteim, de ezt nyilván nem fogok most a sajtónak elmondani, először a játékosaimmal fogok beszélni.

Szerénynek és alázatosnak kell lennünk. Sokan azt hiszik, hogy ők itt az edzők...

– mondta sejtelmesen a szövetségi kapitány, aki hozzátette, a játékosainak nincs semmilyen önbizalma az elmúlt időszak eredményei után. Ha rénázünk Montenegró elmúlt eredményei, akkor ezt a kijelentést meg is értjük.

A balkáni gárdának 2025-ben mindössze Gibraltárt és Feröer-szigeteket sikerült legyőzni, emellett az örmények ellen volt egy 2-2-es döntetlenjük még júliusban – ez talán a magyar válogatottnak is biztató lehet a szombati vb-selejtező kapcsán –, emellett négy vereség, ezeken 0-12-es gólkülönbség.

Montenegróval az időjárás is kiszúrt

Ha a csúfos vereség csütörtökön nem lett volna elég, a rossz időjárási körülmények miatt éjszaka haza sem tudott indulni a montenegrói válogatott. A Pobjeda cikke szerint a Podgoricából érkező gép Montenegrót nem tudta elhagyni az esőzések és a hatalmas szelek miatt, így Vucinic együttesének péntek délutánig biztosan Tórshavnban kell tartózkodnia.