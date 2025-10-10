Teljes sokk a zalaegerszegi vb-selejtezőn, a dánok kiakadtak a magyar stadionra

Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

A dán válogatott hozta a kötelezőt a labdarúgó vb-selejtezőn, 6-0-ra nyert Fehéroroszország ellen a zalaegerszegi zárt kapus mérkőzésen csütörtökön. A vb-selejtező előtt azonban a dánokat meglepte a ZTE Aréna felszereltsége: nemcsak az öltözővel volt gondjuk, hanem az egyik kapufa hosszabb volt a másiknál, amit Kasper Schmeichel jelzett is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 8:12
A dánok panaszkodtak, majd hat gólt rúgtak Zalaegerszegen Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
Dánia csütörtökön hozta a kötelezőt, és 6-0-ra legyőzte Fehéroroszországot a vb-selejtezőn. A mérkőzés két dolog miatt volt érdekes: egyrészt az orosz-ukrán háború miatt a zárt kapus találkozót Zalaegerszegen rendezték, miután hivatalosan a fehéroroszok voltak a pályaválasztók. A másik, elég bizarr eset a kezdés előtt történt. A Premier League-győztes kapus, Kasper Schmeichel a bemelegítésnél kiszúrta, hogy az egyik kapufájuk nagyobb, mint a másik. 

Kasper Schmeichelt is meglepte a vb-selejtező előtt történtek Zalaegerszegen
Kasper Schmeichelt is meglepte a vb-selejtező előtt történtek Zalaegerszegen  Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Vb-selejtező: mi történt az egerszegi kapuval?

A jelenleg a skót Celticnél védő Schmeichelnek igaza volt, az egyik kapufa négy centiméterrel hosszabb volt, mint a másik. Mindez komoly fejtörést okozott a szervezőknek a kezdőrúgás előtt. 

A dán TV2 az online tudósításában azt írta, kissé őrült helyzet van kibontakozóban a ZTE Arénában". A helyszínen gyorsan kapcsolt mindenki, a rendezők gyorsan megszerelték a kaput, így az eredeti tervek szerint, 20.45-kor elkezdődött a mérkőzés. A dánok nagyon furcsa esetként írtak a történtekről.

A kis malőr nem zavarta meg a vendégeket, már az első félidőben négy gólt rúgtak a fehéroroszoknak. A Napoli támadója, Rasmus Höjlund duplázott, a végeredmény 6-0 lett. 

A dánoknak az öltözővel is gondjuk volt

A TV2.dk stábja külön videót forgatott a válogatottjuk öltözőjéről. A félperces videóban az egerszegi öltöző minden pontját bemutatta a két tudósító, és elmondták, a dánok nem ilyen kicsi helyhez szoktak Európában. 

A négyfős C csoportban három lejátszott meccs után Dánia és Skócia van harcban az automatikus vb-kijutásért. A két válogatott az utolsó körben Glasgowban játszhat ki-ki meccset. Ahogy a magyar válogatott csoportjában, úgy itt is az első kijut a vb-re, míg a második pótselejtezőn harcolhatja ki a kvalifikációt. 

  1. Dánia 7 pont, 2 győzelem, 1 döntetlen (gólkülönbség: 9-0)
  2. Skócia 7 pont, 2 győzelem, 1 döntetlen (5-1)
  3. Görögország 3 pont, 1 győzelem, 2 vereség (6-7)
  4. Fehéroroszország 0 pont, 3 vereség (1-13) 

 

