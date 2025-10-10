Teljes sokk a zalaegerszegi vb-selejtezőn, a dánok kiakadtak a magyar stadionra

Dánia csütörtökön hozta a kötelezőt, és 6-0-ra legyőzte Fehéroroszországot a vb-selejtezőn. A mérkőzés két dolog miatt volt érdekes: egyrészt az orosz-ukrán háború miatt a zárt kapus találkozót Zalaegerszegen rendezték, miután hivatalosan a fehéroroszok voltak a pályaválasztók. A másik, elég bizarr eset a kezdés előtt történt. A Premier League-győztes kapus, Kasper Schmeichel a bemelegítésnél kiszúrta, hogy az egyik kapufájuk nagyobb, mint a másik.

Kasper Schmeichelt is meglepte a vb-selejtező előtt történtek Zalaegerszegen Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Vb-selejtező: mi történt az egerszegi kapuval?

A jelenleg a skót Celticnél védő Schmeichelnek igaza volt, az egyik kapufa négy centiméterrel hosszabb volt, mint a másik. Mindez komoly fejtörést okozott a szervezőknek a kezdőrúgás előtt.

A dán TV2 az online tudósításában azt írta, „kissé őrült helyzet van kibontakozóban a ZTE Arénában". A helyszínen gyorsan kapcsolt mindenki, a rendezők gyorsan megszerelték a kaput, így az eredeti tervek szerint, 20.45-kor elkezdődött a mérkőzés. A dánok nagyon furcsa esetként írtak a történtekről.

A kis malőr nem zavarta meg a vendégeket, már az első félidőben négy gólt rúgtak a fehéroroszoknak. A Napoli támadója, Rasmus Höjlund duplázott, a végeredmény 6-0 lett.

A dánoknak az öltözővel is gondjuk volt

A TV2.dk stábja külön videót forgatott a válogatottjuk öltözőjéről. A félperces videóban az egerszegi öltöző minden pontját bemutatta a két tudósító, és elmondták, a dánok nem ilyen kicsi helyhez szoktak Európában.

A négyfős C csoportban három lejátszott meccs után Dánia és Skócia van harcban az automatikus vb-kijutásért. A két válogatott az utolsó körben Glasgowban játszhat ki-ki meccset. Ahogy a magyar válogatott csoportjában, úgy itt is az első kijut a vb-re, míg a második pótselejtezőn harcolhatja ki a kvalifikációt.