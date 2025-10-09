Negyvenhét év óta nem látott tett a Liverpool támadójától; óriási kiütés Zalaegerszegen

Kötelező feladat várt Hollandiára a vb-selejtezők legújabb fordulójában, Ronald Koeman együttese a továbbra is nyeretlen Málta otthonába látogatott.

A keddi vb-selejtezők legnagyobb győzelmét a tíz gólig jutó Ausztria aratta (Fotó: Guenther Iby/APA-PictureDesk/AFP)

Az ezúttal kék szerelésben futballozó hollandok több veszélyes helyzetet is kialakítottak az első félidőben, ám ahhoz, hogy előnyben vonulhassanak a szünetre, szükség volt a mérkőzés elején befújt tizenegyesre. A Liverpoolban futballozó Cody Gakpo nem hibázott, hiába érezte az irányt a máltai kapus (0-1).

A vendégek kaptak még egy büntetőt az első játékrészben, ezt azonban a VAR-ozás után visszavonta a játékvezető, a fordulás után azonban ismét a tizenegyespontra mutatott Duje Strukan, Gakpo pedig ezúttal is kíméletlen volt (0-2).

Szoboszlai Dominik csapattársa az 1978-as, Irán elleni vb-meccsen így duplázó Rob Rensenbrink óta az első holland labdarúgó lett, aki ugyanazon a válogatott meccsen kétszer is betalált büntetőből (a tizenegyespárbajokat nem számítva).

Gakpo szűk tíz perccel később egy gólpasszt is kiosztott, így nem kérdés, ki lett a mérkőzés embere (0-3). A végeredményt a ráadásban a csereként beállt Memphis Depay állította be (0-4). Hollandia visszafogott teljesítménnyel is magabiztosan nyert, s immár pontelőnnyel vezeti a G csoportot Lengyelország és a Litvániát legyőző Finnország előtt.

Kiütés Zalaegerszegen, Montenegró nagy pofonja

A C csoport Fehéroroszország–Dánia összecsapását Zalaegerszegen rendezték meg, a dánok esélyt sem adtak a három meccs után pont nélkül, 1-13-as gólkülönbséggel álló ellenfelüknek, és 6-0-ra nyertek.

A játéknap legnagyobb különbségű sikerét a San Marinót 10-0-ra (!) elintéző Ausztria érte el, míg a legnagyobb meglepetést Feröer okozta, amely 4-0-ra kiütötte a szebb napokat is megélt Montenegrót.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.