  • Negyvenhét év óta nem látott tett a Liverpool támadójától; óriási kiütés Zalaegerszegen
vb-selejtezőCody GakpoHollandiaMálta

Negyvenhét év óta nem látott tett a Liverpool támadójától; óriási kiütés Zalaegerszegen

Az új idényben elérkeztünk a második válogatott szünethez Európában, a keddi játéknapon Hollandia is pályára lépet. A vb-selejtezőkön továbbra is veretlen holland válogatott ezúttal a Máltán elért 4-0-s sikerrel növelte pontjai számát, egyúttal tett egy újabb lépést a világbajnoki részvétel felé.

2025. 10. 09. 22:48
Cody Gakpo mindkét tizenegyesét értékesítette Fotó: Alberto Pizzoli Forrás: AFP
Kötelező feladat várt Hollandiára a vb-selejtezők legújabb fordulójában, Ronald Koeman együttese a továbbra is nyeretlen Málta otthonába látogatott.

A keddi vb-selejtezők legnagyobb győzelmét a tíz gólig jutó Ausztria aratta
A keddi vb-selejtezők legnagyobb győzelmét a tíz gólig jutó Ausztria aratta (Fotó: Guenther Iby/APA-PictureDesk/AFP)

Az ezúttal kék szerelésben futballozó hollandok több veszélyes helyzetet is kialakítottak az első félidőben, ám ahhoz, hogy előnyben vonulhassanak a szünetre, szükség volt a mérkőzés elején befújt tizenegyesre. A Liverpoolban futballozó Cody Gakpo nem hibázott, hiába érezte az irányt a máltai kapus (0-1).

Malta 0-1 Netherlands - Cody Gakpo penalty 12'
byu/4gjdtokurwa insoccer

A vendégek kaptak még egy büntetőt az első játékrészben, ezt azonban a VAR-ozás után visszavonta a játékvezető, a fordulás után azonban ismét a tizenegyespontra mutatott Duje Strukan, Gakpo pedig ezúttal is kíméletlen volt (0-2).

Szoboszlai Dominik csapattársa az 1978-as, Irán elleni vb-meccsen így duplázó Rob Rensenbrink óta az első holland labdarúgó lett, aki ugyanazon a válogatott meccsen kétszer is betalált büntetőből (a tizenegyespárbajokat nem számítva).

Malta 0-2 Netherlands - Cody Gakpo penalty 49'
byu/4gjdtokurwa insoccer

Gakpo szűk tíz perccel később egy gólpasszt is kiosztott, így nem kérdés, ki lett a mérkőzés embere (0-3). A végeredményt a ráadásban a csereként beállt Memphis Depay állította be (0-4). Hollandia visszafogott teljesítménnyel is magabiztosan nyert, s immár pontelőnnyel vezeti a G csoportot Lengyelország és a Litvániát legyőző Finnország előtt.

Malta 0-3 Netherlands - Tijjani Reijnders 57'
byu/4gjdtokurwa insoccer
Malta 0-4 Netherlands - Memphis Depay 90+3'
byu/4gjdtokurwa insoccer

Kiütés Zalaegerszegen, Montenegró nagy pofonja

A C csoport Fehéroroszország–Dánia összecsapását Zalaegerszegen rendezték meg, a dánok esélyt sem adtak a három meccs után pont nélkül, 1-13-as gólkülönbséggel álló ellenfelüknek, és 6-0-ra nyertek.

A játéknap legnagyobb különbségű sikerét a San Marinót 10-0-ra (!) elintéző Ausztria érte el, míg a legnagyobb meglepetést Feröer okozta, amely 4-0-ra kiütötte a szebb napokat is megélt Montenegrót.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők:

C csoport, 3. forduló 
Skócia–Görögország 3-1
Fehéroroszország–Dánia 0-6

G csoport, 6. forduló 
Finnország–Litvánia 2-1
Málta–Hollandia 0-4

H csoport, 6. forduló 
Ausztria–San Marino 10-0
Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2-2

L csoport, 6. forduló 
Csehország–Horvátország 0-0
Feröer–Montenegró 4-0

A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

