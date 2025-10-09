Teljesen távol marad Olaszországtól az izraeli csapat

Ha csak az eredménysorra nézünk, a Vuelta a Espana az Israel–Premier Tech történetének egyik legnagyobb sikerét hozta. Az izraeli csapat színeiben az amerikai Matthew Riccitello lett az első, aki megkülönböztető trikót vihetett haza, a legjobb fiatal versenyző egyben a spanyol háromhetes körverseny összetettjében is az előkelő ötödik helyen zárt. Az idei Vuelta gyakorlatilag mégis az Israel–Premier Tech végét jelentette. A palesztinpárti tüntetők nyomására a sor jövőre már nevet vált, az őszi olaszországi versenyeket pedig kihagyja, az Il Lombardia rajtlistáján sem szerepel az izraeli csapat.

Ez már a múlt: az Israel–Premier Tech a Vuelta a Espana csapatbemutatóján, az olaszországi klasszikus, az Il Lombardia már az izraeli csapat nélkül zajlik (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Az elmúlt napok eseményei ezt már előrevetítették, hiszen a csapat több kisebb olaszországi egynapostól is visszalépett. Ugyanakkor lehetett arra is gondolni, hogy az öt legrangosabb egynapos, a monumentumok közé tartozó Il Lombardia kivétel lesz.

Nevet változtat az izraeli csapat

Az Israel–Premier Tech csapat már bejelentette, hogy jövőre más néven szerepel, s az Israel név előterjesztője, Sylvan Adams üzletember is visszalép a csapat mindennapjaitól.