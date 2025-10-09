Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Teljesen távol marad Olaszországtól az izraeli csapat

Nyilvános az Il Lombardia rajtlistája, s ősz egyik legrangosabb egynapos kerékpárversenyén sem áll rajthoz az Israel–Premier Tech. Az izraeli csapat részvétele miatt a Vuelta a Espana alatt napról napra tüntettek palesztinpárti aktivisták, s az olaszországi egynapos versenyeken már egyáltalán nem láthattuk az Israel–Premier Tech versenyzőit. A csapat jövőre már más néven indul, hogy elkerülje az újabb balhékat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 12:03
A palesztinpárti tüntetők tönkretették az idei Vuelta a Espanát, az Israel–Premier Tech sorsa is megpecsételődött a versenyen Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou
Ha csak az eredménysorra nézünk, a Vuelta a Espana az Israel–Premier Tech történetének egyik legnagyobb sikerét hozta. Az izraeli csapat színeiben az amerikai Matthew Riccitello lett az első, aki megkülönböztető trikót vihetett haza, a legjobb fiatal versenyző egyben a spanyol háromhetes körverseny összetettjében is az előkelő ötödik helyen zárt. Az idei Vuelta gyakorlatilag mégis az Israel–Premier Tech végét jelentette. A palesztinpárti tüntetők nyomására a sor jövőre már nevet vált, az őszi olaszországi versenyeket pedig kihagyja, az Il Lombardia rajtlistáján sem szerepel az izraeli csapat.

Team Israel-Premier Tech is seen during the official teams presentation of the 80th edition of 'La Vuelta' cycling tour of Spain, in Torino, Italy on August 21, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Ez már a múlt: az Israel–Premier Tech a Vuelta a Espana csapatbemutatóján, az olaszországi klasszikus, az Il Lombardia már az izraeli csapat nélkül zajlik (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Az elmúlt napok eseményei ezt már előrevetítették, hiszen a csapat több kisebb olaszországi egynapostól is visszalépett. Ugyanakkor lehetett arra is gondolni, hogy az öt legrangosabb egynapos, a monumentumok közé tartozó Il Lombardia kivétel lesz.

Nevet változtat az izraeli csapat

Az Israel–Premier Tech csapat már bejelentette, hogy jövőre más néven szerepel, s az Israel név előterjesztője, Sylvan Adams üzletember is visszalép a csapat mindennapjaitól.

Arról, hogy a korábbi visszalépések az olasz szervezők vagy az izraeli csapat döntése volt-e, ellentmondásos hírek láttak napvilágot, de az biztos, hogy biztonsági okok álltak a háttérben, s nyilván a balhék elkerülése miatt nem indul az Israel–Premier Tech az Il Lombardián sem.

A verseny nagy esélyese a szlovén Tadej Pogacar, aki a legutóbbi négy kiírást kivétel nélkül megnyerte, az elmúlt hetekben pedig a ruandai világbajnokság és az Európa-bajnokság mezőnyversenyén is erődemonstrációt tartott.

Veszélyben az Olaszország–Izrael vb-selejtező?

Teljes nyugalom viszont még így sincs Olaszországban a közeljövő sporteseményeit illetően, ugyanis kedden a tervek szerint Udinében lép pályára az olasz válogatott ellen Izrael nemzeti csapata.

A két csapat szeptemberi, Debrecenben rendezett vb-selejtezőjén is volt balhé, Olaszországban ennek még nagyobb lehet a veszélye, bár egy futballmérkőzést még mindig könnyebb biztosítani, mint egy országúti kerékpárversenyt.

 

