Norvégia után Olaszország is elkezdett rettegni az Izrael elleni vb-selejtezőtől

Gennaro Gattuso, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem viccelt. A kedden megtartott sajtótájékoztatón azt mondta: könnyen előfordulhat, hogy az október 14-i vb-selejtezőn több palesztinbarát tüntető lesz az undinei stadionon kívül, mint bent a létesítményben. Akik azt gondolják, hogy az olasz kapitány viccelt, rossz úton járnak. Ez a labdarúgó vb-selejtező felforgatja egész Itáliát.

Az olaszok szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso nem lehet nyugodt az Izrael elleni labdarúgó vb-selejtező előtt

(Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto)

Ez a vb-selejtező lázban tartja majd a világot

Miért jogos Gattuso félelme? Október 3-án az olasz válogatott firenzei edzőközpontja előtt palesztinbarát tüntetők sorakoztak fel, amikor a játékosok odaérkeztek. A tüntetők azt követelték, hogy a gázai háború és az ott élők szenvedése miatt az olasz csapat ne játssza le ezt a vb-selejtezőt. Ez természetesen lehetetlen, a FIFA azonnal kizárná az olaszokat, miközben a meccset 3-0-ra Izrael nyerné meg. Ugyanakkor ez a tüntetés csak egy része volt annak a sorozatnak, amely az egész országon végigfutott október 3-án. Messze nem arról volt tehát szó, hogy kizárólag Firenzében tüntettek volna Palesztináért. Az országos tiltakozóhullám több millió olasz embert vitt az utcára. Az olaszországi tüntetők is hevesen reagáltak arra, hogy az izraeli erők megállítottak egy Gázába tartó nemzetközi segélykonvojt.

Most, hogy közeleg az október 14-i, udinei összecsapás, a legnagyobb tüntetés az észak-olasz városban várható.

A város polgármestere, Alberto Felice De Toni régóta a mérkőzés elhalasztását szorgalmazza, de ez sem történhet meg. A FIFA (és az UEFA) ebben az ügyben sem ismer kegyelmet.

Ráadásul az olaszok nyakán ott a kés, mert abban a selejtezőcsoportban, amelyben szerepelnek, a norvégok öt meccsből öt győzelemmel, 15 ponttal állnak az élen. A skandinávok idén júniusban Oslóban 3-0-ra legyőzték az olaszokat. Márpedig ebből a csoportból is csak az első helyezett jut ki automatikusan a 2026-os vb-re.

Ebben a stadionban játszik majd az olasz és az izraeli válogatott

(Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto)

Visszatérve Gennaro Gattuso szavaira: az olasz kapitány szerint

sokkal jobb lett volna, ha ezt a meccset nem Udinében, hanem Bergamóban rendeznék meg.

(Arról nem szólt a mester, hogy ebben a városban sem maradna el a tüntetés.) Szavait alátámasztja, hogy elővételben mindössze 4000 jegyet adtak el eddig az olaszok számára sorsdöntő mérkőzésre. Amely döbbenetesen kevés.