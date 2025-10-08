  • Magyar Nemzet
A Moszad miatt pánikolnak az olaszok, norvég ultimátum az izraeli válogatottnak

Növekvő aggodalom, különleges biztonsági intézkedések. Így jellemezhetjük az izraeli válogatott közelgő vb-selejtezőit Norvégiában és Olaszországban. A norvégok csak az utolsó pillanatban engedélyezik az izraelieknek a belépést az országba, az olasz kormány pedig hivatalosan is bejelentette, a Moszad is szerepet vállal az izraeli küldöttség védelmében. A szokatlan lépések fokozzák a feszültséget Oslóban és Udinében, ahol tömegtüntetésekre készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 13:24
Erling Braut Haaland ünnepli a gólját a Debrecenben játszott Izrael-Norvégia vb-selejtezőn. A futball másodlagos?
Erling Braut Haaland ünnepli a gólját a Debrecenben játszott Izrael-Norvégia vb-selejtezőn. A futball másodlagos? Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
Az olasz sajtó beszámolói szerint a Moszad, Izrael hírhedt titkosszolgálata hivatalosan is részt vesz az izraeli válogatott biztosításában az Udinében rendezendő mérkőzésen. Bár Izrael rendszeresen a saját biztonsági embereivel kíséri a csapatait külföldi fellépéseikre, ezt inkább titokban teszi, ilyen információt nem szokás nagy dobra verni, pláne az eleve feszült légkörben. Az intézkedés olaj a tűzre.

Az európai Szuperkupa PSG-Tottenham döntőjét is a Stadio Friuliban rendezték. Az izraeli válogatott vendégszereplése Udinében és Oslóban is jelentős kockázat.
Az európai Szuperkupa PSG–Tottenham döntőjét is a Stadio Friuliban rendezték. Az izraeli válogatott vendégszereplése Udinében és Oslóban is jelentős kockázat. Fotó: NurPhoto

Az olasz ellenzék persze belecsimpaszkodik ebbe a hírbe, azzal hergelve a közvéleményt: a kormány így engedélyt adott arra, hogy egy idegen ország katonái nyissanak tüzet olasz állampolgárokra.

 

Hány drukker lesz Udinében?

A stadionban és környékén megerősített rendőri egységek dolgoznak majd, a polgármester pedig a mérkőzés halasztását is felvetette a közrendészeti kockázatok miatt. Az olasz futballszövetség és a kormány ennek ellenére ragaszkodik a találkozó megtartásához, igaz, Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetsége kapitánya is már az aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a stadionon kívül több lehet a tüntető, mint bent a szurkoló. A Jerusalem Post információja szerint csupán hatezer drukkert engednek be a Stadio Friuliba, ám ezt az értesülést olasz források nem erősítették meg.

 

Norvég belépési ultimátum az izraeli válogatottnak

Norvégiában más jellegű, de hasonlóan szigorú intézkedéseket hoztak. Ugyancsak a Jerusalem Post számolt be arról, miszerint a norvég hatóságok közölték az izraeli szövetséggel, hogy a válogatott küldöttsége legkorábban 24 órával a kezdés előtt léphet be Norvégiába. Mivel a meccset szombaton este 18 órától rendezik Oslóban, ez azt jelenti, hogy az izraeliek leghamarabb péntek este érkezhetnek meg Oslóba, így valószínűleg az izraeli válogatott szokásos, meccsnap előtti sajtótájékoztatója is elmarad. A norvég sajtóban erről nincs hír.

Az viszont közismert, hogy Oslóban is különleges biztonsági intézkedéseket foganatosítanak az izraeli válogatott érkezése miatt, ahol az előre bejelentett tömegközlekedési sztrájk is bonyolítja a helyzetet. Háromezer fővel csökkentették Oslóban az Ullevaal-stadion kapacitását, parkolási tilalmat vezetnek be a stadion környékén, előre kijelölt demonstrációs zónákat alakítanak ki, miután palesztinpárti szervezetek nagy tüntetéseket jeleztek.

Teljesen ellentmond ugyanakkor azt UEFA és a FIFA szabályainak, hogy a stadionban engedélyezik a kisebb palesztin zászlók lengetését és sálak viselését.

Norvégiában és Olaszországban is egyre több szó esik arról, hogy a futball másodlagos a tüntetések árnyékában. Pedig nagy a tét. Ezen a két mérkőzésen eldől, melyik két csapatnak marad esélye az I csoportból arra, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra.

Érdekesség, hogy a Norvégia–Izrael találkozón pályára léphet Mohammed Abu Fani, az FTC játékosa, aki sérüléséből felépülve ismét tagja az izraeli keretnek.

 

Az UEFA megfutamodott?

A múlt héten még arról számolt számos neves nemzetközi hírügynökség, hogy az UEFA Izrael tagságának felfüggesztéséről indítványoz majd szavazást. Ez a mai napig nem történt meg, immár kijelenthető, az UEFA egyelőre megfutamodott, nem kíván szembeszegülni az Egyesült Államok és a FIFA akaratával. A hivatalos indoklás szerint az UEFA kivárja, mi lesz a Donald Trump elnök kezdeményezte gázai béketerv sorsa.

Gabriele Gravina, az olasz szövetség elnöke szerint az lenne a feszült helyzet egyetlen lehetséges feloldása, ha Izrael magától visszalépne a világbajnoki selejtezőktől. Ez azonban alaptalan, hiú ábránd.

 

A Debrecenben játszott Izrael–Olaszország mérkőzés összefoglalója:

 

