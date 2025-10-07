A Ferencváros játékosában nehéz helyzete ellenére bízik a szövetségi kapitány

Mohammed Abu Fani 2023 nyarán lett az FTC játékosa, s hamar fontos szerepet harcolt ki a csapatban. Fazont szabott a zöld-fehérek játékának, a pontrúgásai is sokat segítettek a Ferencvárosnak, ebből a kombinációból kiindulva pedig már nem is meglepő, hogy az izraeli válogatott középpályás első magyarországi idényében az FTC gólpasszkirálya volt. Robbie Keane januári érkezése és Tóth Alex előretörése után Abu Fani szerepe csökkent, ám hiába akart, nem tudott távozni a nyáron a Fraditól. Vasárnap, a Paks ellen újra bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani, utána viszont el is hagyta Budapestet, Ran Ben Simon szövetségi kapitány hívására ismét csatlakozott a Norvégia és Olaszország elleni vb-selejtezőkre készülő izraeli válogatott keretéhez.

Mohammed Abu Fani alig játszik az FTC-ben, Robbie Keane keretében kiegészítő ember, de az izraeli válogatottba újra meghívót kapott (Fotó: Ladóczki Balázs)

Úgy tűnik, Ben Simon és Keane eltérő módon látják a futballt: utóbbi Abu Faninál több lehetőséget ad másik izraeli játékosának, Gavriel Kanikovszkinak, az izraeli válogatott keretében viszont utóbbi ezúttal nem szerepel.

Vb-selejtezők: az FTC-játékossal felálló Izrael sorsa eldőlhet

Izrael több szempontból is szorult helyzetben van, de ha csak a futballra koncentrálunk, akkor is eldőlhet a sorsa a következő hét napban.