A Ferencváros játékosában nehéz helyzete ellenére bízik a szövetségi kapitány

Mohammed Abu Fani az elmúlt két idényt összesítve az FTC leghatékonyabb játékosa volt a gólpasszok terén, Robbie Keane érkezése óta azonban az izraeli válogatott középpályás háttérbe szorult a Fradinál. Kubatov Gábor, az FTC elnöke szerint Abu Fani a nyáron távozni akart, de semmilyen ajánlatot nem kapott érte a klub. A játékos az Európa-liga-keretből kimaradt, s bajnoki meccsen sem kezdett még a Ferencvárosban ebben az NB I 2025/26-os kiírásában, az izraeli szövetségi kapitány, Ran Ben Simon mégis számít rá a Norvégia és Olaszország elleni vb-selejtezőkön.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 5:16
Gruber Zsombor és Mohammed Abu Fani is csereként állt be az FTC-be a Paks ellen, szombaton mindketten vb-selejtezőn szerepelhetnek
Gruber Zsombor és Mohammed Abu Fani is csereként állt be az FTC-be a Paks ellen, szombaton mindketten vb-selejtezőn szerepelhetnek Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Mohammed Abu Fani 2023 nyarán lett az FTC játékosa, s hamar fontos szerepet harcolt ki a csapatban. Fazont szabott a zöld-fehérek játékának, a pontrúgásai is sokat segítettek a Ferencvárosnak, ebből a kombinációból kiindulva pedig már nem is meglepő, hogy az izraeli válogatott középpályás első magyarországi idényében az FTC gólpasszkirálya volt. Robbie Keane januári érkezése és Tóth Alex előretörése után Abu Fani szerepe csökkent, ám hiába akart, nem tudott távozni a nyáron a Fraditól. Vasárnap, a Paks ellen újra bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani, utána viszont el is hagyta Budapestet, Ran Ben Simon szövetségi kapitány hívására ismét csatlakozott a Norvégia és Olaszország elleni vb-selejtezőkre készülő izraeli válogatott keretéhez.

Mohammed Abu Fani alig játszik az FTC-ben, Robbie Keane keretében kiegészítő ember, de az izraeli válogatottba újra meghívót kapott
Mohammed Abu Fani alig játszik az FTC-ben, Robbie Keane keretében kiegészítő ember, de az izraeli válogatottba újra meghívót kapott (Fotó: Ladóczki Balázs)

Úgy tűnik, Ben Simon és Keane eltérő módon látják a futballt: utóbbi Abu Faninál több lehetőséget ad másik izraeli játékosának, Gavriel Kanikovszkinak, az izraeli válogatott keretében viszont utóbbi ezúttal nem szerepel.

Vb-selejtezők: az FTC-játékossal felálló Izrael sorsa eldőlhet

Izrael több szempontból is szorult helyzetben van, de ha csak a futballra koncentrálunk, akkor is eldőlhet a sorsa a következő hét napban.

Az izraeli csapat „hazai pályán” – valójában a közel-keleti háborús helyzet miatt Magyarországon – ugyan összesen hat gólt lőtt két legerősebb csoportriválisa, Norvégia és Olaszország ellen, mégsem szerzett egyetlen pontot sem a két meccsen: a norvégok 4-2-re, az olaszok 5-4-re nyertek Izrael ellen.

Idegenben, várhatóan ellenséges körülmények között Abu Faniéktól kell legalább egy bravúrgyőzelem a következő napokban, ha ez szombaton Norvégiában és kedden Olaszországban is elmarad, akkor ismét szertefoszlik a vb-álom.

Izrael eddig egyetlen alkalommal, még 1970-ben szerepelt labdarúgó-világbajnokságon, akkor még az ázsiai zóna selejtezőin keresztül kvalifikált, miután ellenfelei döntő többsége inkább visszalépett, minthogy Izrael ellen pályára lépve elismerje az ország létezését.

Miért kapott válogatottmeghívót Abu Fani?

Aki követte a Ferencváros idei szereplését, meglepődhet azon, hogy a nehéz vb-selejtezőkre Abu Fani is bekerült az izraeli keretbe. A középpályás egyetlen meccsen sem kezdett a 2025/26-os idényben, s a Fradi Európa-liga-keretébe sem került be.

A szeptemberi izraeli keretben nem is kapott helyet Abu Fani, a Szarvaskend és a DVTK elleni becserélése viszont elég volt ahhoz, hogy Ben Simon visszahívja a csapatba a játékost, aki a selejtezősorozatban bevette Norvégia és Észtország kapuját is.

Abu Fani a kerethirdetés után a Paks ellen is bizonyított, ismét csereként beszállva a Ferencváros legjobbja volt, s ahogy a Diósgyőr, úgy a Paks ellen is készített elő gólt.

Abu Fani, az FTC gólpasszfelelőse és Tóth Alex előretörése

Abu Fani mutatói idényenként a Fradiban:

  • 2023/24: 47 meccs, 6 gól, 17 gólpassz
  • 2024/25: 45 meccs, 4 gól, 9 gólpassz
  • 2025/26: 3 meccs, 2 gól, 3 gólpassz

Első idényében az izraeli futballista messze a legtöbb gólpasszt jegyezte az FTC keretéből, a 2024/25-ös évadban viszont Tóth Alex ebből a szempontból is elé lépett, ő tíz gólpasszal zárt, noha a fiatal magyar futballista csak tavasszal játszott, amikor Robbie Keane Abu Fani elé helyezte a rangsorban.

Keane a tavalyi idény hajrájában, az utolsó tizenkét bajnoki közül mindössze egyszer jelölte a kezdőbe Abu Fanit, s a magyarszabály, illetve a fiatalszabály megjelenése sem erősítette az izraeli futballista pozícióját a Fradi keretében.

Abu Fani távozni akart az FTC-től

Nem véletlen, hogy a nyáron Abu Fani klubot váltott volna, ezzel kapcsolatban Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke tett érdekes nyilatkozatot.

Nyáron el akart igazolni, a Fradi nyitott lett volna az eladására. Kiadta a menedzsereinek, hogy keressenek neki új csapatot, de egyetlen ajánlat sem érkezett. Semmilyen. Ez azért elgondolkodtató

– fogalmazott Kubatov, amiből arra is következtethettünk, hogy bár maradt, komoly szerepe nem lesz Abu Faninak a folytatásban.

Robbie Keane azonban a heti kétmeccses ritmusban forgatni kezdte a keretét, s ha a nemzetközi meccseken nem is, a magyar bajnokságban lehetőséget tud adni Abu Faninak. Ha pedig ezzel az izraeli futballista úgy él, mint a DVTK és a Paks ellen, akkor hasznos tagja lesz a Ferencvárosnak.

Vagy legalább annyit elér, hogy a télen legyen kérője.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

