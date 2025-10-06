Magasabb fokozatra kapcsolt a rettegés a norvég–izraeli vb-selejtező előtt

Az oslói rendőrség hétfőn délután jelentette be, hogy az október 11-i vb-selejtező előtt hat órával lezárja az Ullevaal Stadion parkolóházát és a stadion környékén megtiltja az autók parkolását. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a meccs előtt az oslói tömegközlekedés sztrájk miatt leáll, akkor láthatjuk igazán, mekkora a cirkusz a skandináv országban. Ugyanakkor a közlekedési szakszervezetek annyi könnyítést tettek, hogy a metró működését nem függesztik fel. A Norvégia–Izrael labdarúgó vb-selejtező kapcsán sokan arról beszélnek, hogy ez a mérkőzés már régen nem a sportról szól.

A Norvégia–Izrael labdarúgó vb-selejtező kapcsán egyre nő a rettegés az északi országban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Norvégia–Izrael labdarúgó vb-selejtező a botrányok árnyékában

Az oslói rendőrség hétfői bejelentése a parkolás tiltásáról keveseket lepett meg. A hatóságok nem indokolták, miért döntöttek így, csupán annyit mondtak, hogy a rendőrség terrorcselekményektől tart. Éppen ezért született meg ez a döntés.

A rendőrség és a norvég labdarúgó-szövetség is arra kért mindenkit, engedelmeskedjenek, s fogadják el azokat a változtatásokat, amelyeket a vb-selejtezővel kapcsolatban életbe léptettek.

Kiderült az is, hogy a stadionban 3000 ülőhelyet lezárnak, oda nem engednek be szurkolókat. A stadionhoz vezető összes utat három órával a kezdés előtt teljesen lezárják. A nézők figyelmét arra is felhívták, hogy a meccsre csak akkora táskákat lehet bevinni, ami megegyezik egy A4-es papírlap méretével. Ugyanakkor a norvég szövetség képviselői azt mondták, hogy

a meccsről nem tiltják ki a palesztin zászlókat, bár mindenkit arra kérnek, hogy alapvetően a norvég csapatnak drukkoljanak, s ne politikai kérdésekkel foglalkozzanak.

Hírek szerint a mérkőzés előtt a stadion környékén tüntetés várható Izrael ellen. A legnagyobb ilyen rendezvény az a tüntetéssel egybekötött séta lesz, amely a norvég főváros központjából indul majd el a stadionhoz. A Norvégia–Izrael labdarúgó vb-selejtező nem mindennapi előjátékot hoz.

Hetek óta ez a téma Norvégiában

A skandináv országban hetek óta téma az október 11-i vb-selejtező. Norvégia nagyon régóta azt hangsúlyozza, hogy az UEFA-nak és a FIFA-nak ki kellene zárni Izraelt valamennyi nemzetközi futballeseményről. A FIFA ezt aligha fogja megtenni, az UEFA viszont ha meg is lépi mindezt, az nincs hatással a vb-selejtezőkre, amit a FIFA égisze alatt rendeznek meg. A norvég szövetség szerette volna, ha erre a meccsre vagy egyáltalán nem kerül sor. Szinte kizárt, hogy a következő napokban ilyen döntés születik majd.

A norvég szövetség bejelentette, hogy az Izrael elleni mérkőzés teljes jegybevételét az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezetnek ajánlják fel.

Ez a szervezet a gázai övezetben is végez embermentő, humanitárius tevékenységet. Az izraeli labdarúgó-szövetség reagált erre a lépésre. Felszólította norvég társszervezetét, hogy ítélje el a Hamász 2023. október 7-i támadásait és túszejtését.