A kínos vb-selejtezős pofon után lemondott a szövetségi kapitány

Dragan Sztojkovics lemondott a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A kapitány az Albániától elszenvedett 1-0-s vereség után közölte, hogy a jövőben már nem ő irányítja a nemzeti együttest.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 10:55
Dragan Sztojkovics magára vállalta az albánok elleni vereséget Fotó: Andrej Iszakovics Forrás: AFP
A 2021-ben kinevezett szerb kapitány szombat este azért mondott le, mert csapata hazai pályán 1-0-ra kikapott Albániától a világbajnoki selejtezősorozatban, így két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a csoportja harmadik helyén áll, Anglia és Albánia mögött.

A szerb kapitány a meccs előtt még mosolyogva rázott kezet az ellenfelet irányító Sylvinhóval. Fotó: AFP/Armend Nimani

– Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam – mondta Dragan Sztojkovics a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hozzátette, benyújtotta lemondását a szerb szövetség elnökének és főtitkárának, majd kijelentette, hogy kedden Andorrában már nem ő irányítja a nemzeti csapatot.

A hatvanéves Sztojkovics vezetésével a szerbek kijutottak az előző, katari világbajnokságra. A korábban Japánban és Kínában is dolgozó edző mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség volt a nemzeti csapat élén.

 

