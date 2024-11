Messi ezt nehezen emészti meg, elszabadultak az indulatok + videó

A két nyert mérkőzésig tartó párharc első felvonását az Inter hazai pályán 2-1-re megnyerte, a másodikat pedig az Atlanta United egy hete hazai pályán úgy húzta be ugyancsak 2-1-re, hogy a győztes gólt a 94. percben szerezte. Ám Lionel Messi és társai bízhattak benne, hogy hazai pályán kiharcolják a nyolc közé jutást. Elvégre az MLS összesített tabelláján ők végeztek az első helyen, az Atlanta United pedig csak a 20. helyen zárt. S a harmadik találkozón az Inter Miami már a 17. percben megszerezte a vezetést, amire tűzíjáték indult be a stadionban. A vendégek azonban a szenegáli Jamal Thiaré duplájával fordítottak, s miután Messi a 65. percben egyenlített, a 76. percben a lengyel Bartosz Slisz gólja az Atlanta United 3-2-es győzelmét eredményezte, és a továbbjutását a negyeddöntőbe.

Az Atlanta jutott tovább, Messi csapata kiesett (Forrás: X/Major League Soccer)

A feszült hangulatú találkozón Messi egyenlítő gólja után is elszabadultak az indulatok:

CABEZAZO DEL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS ‼️🐐✨ pic.twitter.com/r1AkXEYI2j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 10, 2024

Ki hitte volna, hogy Messi is társai elbuknak?

Az Interben Lionel Messi, Luis Suárez és Jordi Alba is végig a pályán volt, csereként Sergio Busquets is beállt, de az Inter Miamin a sztárjai sem tudtak segíteni. Mi több, a lefújás után Jordi Alba azzal került be az összefoglalókba, hogy le kellett fogni, nehogy rátámadjon a játékvezetőre. A Miami 64 százalékban birtokolta a labdát, 25-ször lőtt kapura, míg az ellenfele csak kilencszer, ezért is nehéz megemeszteni a kiesést.

A meccs legjobbja az Atlanta kapusa, az amerikai Bradley Guzan lett, aki szenzációsan védett: