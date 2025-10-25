Premier Leaguemagyar labdarúgó válogatottArsenalSzoboszlai DominikLiverpool FC

Szoboszlai felfedte, hosszú várakozás után végre elérte, amit akart + videó

A Liverpool és a magyar válogatott kiválósága, Szoboszlai Dominik ma ünnepli a 25. születésnapját. A magyar középpályást köszöntette a klubcsapata is, emellett megosztott róla egy videót, amelyben Szoboszlai elárulta, miképp született az Arsenal elleni bombasztikus szabadrúgásgólja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 15:25
Szoboszlai Dominiknek járt az elismerés a gólja után
Szoboszlai Dominiknek járt az elismerés a gólja után Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik alapembernek számít már Liverpoolban, és az angol bajnok fel is köszöntötte a magyar játékost a 25. születésnapján. Emellett készült vele egy videó is, amelyben lerántja a leplet a játékos arról, miképp született meg az Arsenal elleni egészen parádés szabadrúgásgólja, amellyel eldöntötte a rangadón a három pont sorsát – derült ki az Origo oldaláról.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja örök emlék lesz a Liverpool szurkolói számára
Szoboszlai szabadrúgásgólja örök emlék lesz a Liverpool szurkolói számára (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Szoboszlai kockáztatott és bejött

A magyar válogatott csapatkapitánya szerint a szabadrúgásgólja egy pici varázslat eredménye, amire minden egyes meccsen törekszik a Liverpool légiósa.

– Mindig próbálok valami különlegeset csinálni. Virgil (van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya – a szerk.) megkérdezte, hogy be akarom-e neki ívelni a labdát, akkor ő visszafejelheti, és lehet egy helyzetünk a kapu előtt. Nagyjából a 83. percben történt. 

Szóval azt gondoltam: mikor, ha nem most? Azt mondtam nekik, menjenek messzebbre, és egy kicsit balra, mert az egy méternek a faltól, az ellenfél játékosaitól meg kellett lennie. Akkor talán Raya nem látja majd a labdát, csak kilenc méter után fogja meglátni. És ez, azt hiszem, ez nehéz egy kapusnak, ahogy tudom, mert ezt sokszor kérdezem tőlük. Őszintén szólva kockáztatnom kellett, mert messze volt a cél

– kezdte mondandóját a Liverpool középpályása, majd hozzátette, hogy nagyon erősen kellett lőnie, hogy a kapus ne tudjon reagálni a labdára.

– Úgy éreztem, hogy nagyon jól találtam el, nem túl magasra, nem túl alacsonyra lőttem. A fal felett ment a labda, jó tempójú lövés volt. Csak abban reménykedtem, hogy amikor eltalálom a kapufát, befelé megy, és nem kifelé. Ahogy láttátok, még a labda bejutása előtt elkezdtem futni, szóval csak a legjobbakat reméltem – mesélte el a gól részleteit Szoboszlai, aki úgy érezte, hogy a találatának ünneplése mintha egy óráig tartott volna, és azt kívánta, sose legyen vége. – Nem akartam még a pálya szélére érni, tovább akartam futni. Szóval, ha gólt szerzel a Kop (az Anfield híres lelátója a liverpooli kemény maggal – a szerk.) előtt, azt csak azok a játékosok érezhetik, hogy milyen, akik ezt megtették. 

Nem számít, milyen gólt szereztél, őrült egy érzés, ez a legjobb érzés. Már két éve várok arra, hogy megkapjam a lehetőségeimet, és azt hiszem, megragadom őket

– utalt a klasszis játékos arra, hogy korábban Trent Alexander-Arnold végezte el a szabadrúgásokat a Liverpoolnál.

Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen:


 

