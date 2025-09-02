Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

A Szoboszlai-gól, amely felrobbantotta az internetet

A gól, amely felrobbantotta az internetet. Nem lehet másképpen írni, beszélni Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljáról, amit az Arsenal ellen szerzett vasárnap. Mi is erről beszélünk a Rapid Sport legújabb adásában, de azért el is kanyarodunk egy kicsit.

2025. 09. 02. 5:50
Nincs, nem lehet vita abban, hogy igazi őrületet okozott egy magyar focista az egész világon. És tényleg, a glóbusz szinte valamennyi országában téma volt Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásgólja, amelyet vasárnap rúgott az Arsenal ellen a Premier League legnagyobb rangadóján.

Szoboszlai Dominik
Így ünnepelt Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen rúgott győztes gólja után. Fotó: Reuters/Phil Noble

Szoboszlai Dominik felrobbantotta az internetet

Ez a gól minden képzeletet felülmúlt. Nem véletlen, hogy a sportág szakértői egyenesen Cristiano Ronaldo teljesítményéhez mérik a magyar játékos produkcióját. (Azért ez is pikáns lesz, mert néhány nap múlva, szeptember 9-én a Puskás Arénában néz farkasszemet majd Ronaldo és Szoboszlai a magyar és a portugál válogatott színeiben.)

A Rapid sport legújabb adásának témája ez a gól volt. De nemcsak ez, hanem az is, hogy mit jelent ma a közösségi média ereje a világ labdarúgásában. És mit jelentett volna ugyanez a régmúlt vagy a közelmúlt világsztárjainak.

 

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

