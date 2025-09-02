A Szoboszlai-gól, amely felrobbantotta az internetet

Nincs, nem lehet vita abban, hogy igazi őrületet okozott egy magyar focista az egész világon. És tényleg, a glóbusz szinte valamennyi országában téma volt Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásgólja, amelyet vasárnap rúgott az Arsenal ellen a Premier League legnagyobb rangadóján.

Így ünnepelt Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen rúgott győztes gólja után. Fotó: Reuters/Phil Noble

Szoboszlai Dominik felrobbantotta az internetet

Ez a gól minden képzeletet felülmúlt. Nem véletlen, hogy a sportág szakértői egyenesen Cristiano Ronaldo teljesítményéhez mérik a magyar játékos produkcióját. (Azért ez is pikáns lesz, mert néhány nap múlva, szeptember 9-én a Puskás Arénában néz farkasszemet majd Ronaldo és Szoboszlai a magyar és a portugál válogatott színeiben.)

A Rapid sport legújabb adásának témája ez a gól volt. De nemcsak ez, hanem az is, hogy mit jelent ma a közösségi média ereje a világ labdarúgásában. És mit jelentett volna ugyanez a régmúlt vagy a közelmúlt világsztárjainak.