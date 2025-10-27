Újpest FCvereségvezetőedző

A kieső helyre zuhant Újpest edzője bedobja a törülközőt? Krznar őszintén válaszolt

Damir Krznar nem érti, hogyan tudott a Ferencváros elleni 1-1-es döntetlen után ugyanaz a kezdőcsapata 3-0-s hátrányba kerülni egy félidő alatt Debrecenben. A végül 5-2-re alulmaradt Újpest vezetőedzője elmondta, hogy a szünetben hatot is cserélt volna. A horvát szakember nem dobja be a törölközőt, annak ellenére, hogy nem könnyű a kieső helyre zuhant lila-fehérek helyzete. Damir Krznar továbblépne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 9:22
Damir Krznar Budapest, 2025. szeptember 26. Krznar Damir, az UTE vezetőedzője a Labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. szeptember 26-án. MTI/Illyés Tibor
Damir Krznar nem értette, mi történt az Újpesttel Debrecenben Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy vereségbe szaladt bele Dzsudzsák Balázsék otthonában az Újpest FC, amely előtte markáns teljesítményt nyújtott a Ferencváros ellen. Damir Krznar vezetőedző értetlenül áll az előtt, hogy hat nap alatt teljesen szétesett a csapata.

Damir Krznar
Damir Krznar arckifejezése árulkodó volt, amikor gratulált Sergio Navarro Barquerónak, a DVSC vezetőedzőjének. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

Kiüresedett állapotban vagyok

 – kereste a szavakat az M4 Sportnak adott nyilatkozatának elején Damir Krznar, aki nem értette, mi történt az 1-1-re végződött derbi után a csapatával.

– Nem változtattam a kezdőtizenegyen, ugyanaz a csapat állt fel, mint a Ferencváros ellen. A teljesítményt azonban össze sem lehet hasonlítani. Az első félidőben nyújtott játékunkat egyszerűen nem tudom megmagyarázni! A Debrecen negyedóra után két góllal vezetett, ostobán fociztunk, egyre jobban kinyíltunk, és megkaptuk a harmadik gólt is. 

Csak a szünetet vártuk, hogy valamennyire újra tudjuk tervezni a játékot. Egy cserével próbáltam frissíteni, de igazság szerint akár hat játékost is lehozhattam volna. 

Damir Krznar nem adja fel

Ha nagyobb távlatokban nézzük, nem a Ferencváros elleni derbi a mérce az Újpest teljesítményének megítélésében. 

A lila-fehérek 11 meccsből mindössze kettőt tudtak megnyerni az NB I 2025/206-os kiírásában. 

Augusztus 23-án győzött legutóbb Damir Krznar együttese, amely hat forduló óta nyeretlen, s közben az abszolút újonc Kazincbarcikától is kikapott, ami után a szurkolók számonkérték a trénert és a játékosokat. 

Nagyon könnyű lenne bedobni a törölközőt és feladni, de nem ez a célunk.

A labdarúgásban mindig a következő mérkőzés van a középpontban. Ha ötöt nyernénk sorozatban, akkor is, ha ötöt veszítenénk, akkor is ugyanígy kell hozzáállnunk. Nem könnyű a helyzet. Tényleg le kell ülnünk, megbeszélnünk a dolgokat, és innen kell továbblépnünk – tekintett előre Damir Krznar.

Damir Krznar
Damir Krznar és az Újpest a 11. helyre zuhant. Forrás: MLSZ

Hogyan tovább?

Az Újpest – miután kiesett Kecskeméten – a héten nem játszik a Magyar Kupában, legközelebb, vasárnap a DVTK vendége lesz, majd következik a válogatott-szünet. A Zalaegerszeg bravúros, Ferencváros elleni sikere után rosszabb gólkülönbsége miatt a 11., már kieső pozícióba zuhant a lila-fehér együttes. 

„Erre már jelzőket is nehéz találni... Óriási szégyen! Vignjevic ehhez a bohóc edzőhöz képest egy Alex Ferguson volt” – olvasható a számos kritikus komment egyikében. 

Egy másik szurkoló szerint új irányt kellene vennie az Újpestnek. „Magyar játékosok és edző kell, akiknek jelent valamit az Újpest.”

A klub hivatalos oldalán hozzászóló szurkolók türelme elfogyott. Kérdés, hogy az újpesti vezetőségé meddig tart…
 

