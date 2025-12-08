Burleszk a Groupama Arénában, ahol Révész Attila szerint Janiból bohócot csináltak

Igazán hálás ellenfél volt vasárnap a Kisvárda. A vendégcsapat mintha csak azt tűzte volna ki célul, hogy edzőpartnerként elősegítse a Fradi felkészülését az újabb Európa-liga-mérkőzésre, a Glasgow Rangers elleni hazai összecsapásra. Révész Attila együttese az első félidőben rémisztően gyenge teljesítményt nyújtott. Kétszer is Jovicic hibázott nagyot, a kapu előtt eladta a labdát, amit az FTC megbüntetett, e két gól között pedig büntetőből – Varga Barnabást rúgták fel egy szögletnél, ami szintén érthetetlen – Övös Bence talált be. Így szerzett 3-0-s vezetést a Ferencváros, s ez is maradt a végeredmény.

Révész Attila kemény véleményt fogalmazott meg a Kisvárda 3-0-s vereségéről az FTC ellen. Új belső védő érkezik (Fotó: Kisvárda FC)

A Fraditól négy napon elszenvedett második, ezúttal ráadásul súlyos vereség dacára Révész Attila, a Kisvárda edzője higgadtan, sőt derűsen értékelt.

Révész Attila a Kisvárda hibáiról: Éppen Groupamában akarták megmutatni

– Olyan frissességbeli különbség volt az első tizenöt percben, hogy a kispadról rossz volt nézni. A védőink fejben és fizikálisan is nagyon gyengék voltak, de a legnagyobb problémám az volt, hogy kértem, tizenöt percig, míg át nem vesszük a ritmust, be nem melegedünk, hátul a legegyszerűbbet válasszuk, csak rúgjuk fel a labdát, indítsunk hosszan, ezért tettem be két friss csatárt előre – kezdett bele az általánosságok szintjén az értékelésbe Révész Attila. –

A játékosaim éppen a Groupama Arénában akarták megmutatni, fáradt, tompa állapotban, milyen jó játékosok...

Ez egy olyan taktikai hiba, amelyet nehéz kezelni. Mondhatnám, hogy megbüntetem, kicserélem őket, de nincs kire. A belső védőnk helyettese játszott, ő akart ilyenkor klasszis lenni… Ez nagyon nagy felelőtlenség volt részéről – folytatta Révész Attila, s persze meg sem kellett nevezni, mindenki tudta, Jovicicről beszél.

Jovivic, aki nem Jani, hanem Jova...

Aztán Révész maga is előrukkolt a névvel, igaz, kicsit másként...

– Yusuf fizikálisan lényegesen gyorsabb, elvette egyszer a labdát a 16-osnál Jovicictől, majd besétált vele a kapuig, később ugyanezt megcsinálta a kapunktól harminc méterre. Ezt hazai pályán azért nem csináltuk meg, itt meg megmerte.

Meg akarta mutatni a Groupamában, hogy ő a Jani, de nem Jani, hanem Jova. Óriási különbség van a kettő között

– ironizált a kisvárdai főnök.