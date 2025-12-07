Az ETO FC remek humorú csatára bemutatott a játékvezetőnek

Zeljko Gavricsnak van humorérzéke. Az ETO FC szerb csatára a 12. percben gólt ünnepelhetett, amit a játékvezető elsőre meg is adott, ám a VAR figyelmeztetésére visszavont, mert a gólpasszt adó Benbuali kézzel ért a labdához. Hat perccel később viszont már nem lehettek kétségek, Steful beadását Gavrics 13 méterről teljesen szabályos körülmények között továbbította a bal alsó sarokba, majd a gólöröm közben Káprály játékvezető felé fordulva a VAR közismert kézjelével mosolyogva mutatta: Na, ezt varrozzátok meg! Káprály Mihály vette a lapot, és ő is csak mosolygott.

Az ETO kapusa, Petras is tehet a szoros eredményről (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A Kazincbarcika a hátrány ellenére nem jött zavarba, kialakított egy-két kisebb-nagyobb helyzetet a hazai kapu előtt, egyszer a keresztlécet is eltalálta, de az ETO FC irányította a játékot. Két kapufa és egyre nagyobb labdabirtoklás jelezte a fölényét, majd a 44. percben érdekes góllal növelte az előnyét. A Liverpooltól ellesett szögletvariációt választottak a győriek, Anton a rövid oldalon helyezkedő Bumbához passzolt, aki továbbperdítette Stefuljnak, ő pedig 11 méterről középről ballal a bal alsó sarokba helyezett.

Az ETO FC szívességet tett a Kazincbarcikának

A szünetet követően is az ETO FC állt közelebb a gólhoz, ám a meccset fel nem adó Kazincbarcika volt eredményes: egy előreívelt szabadrúgást Petrás kapus ügyetlenül középre öklözött, éppen Rácz László lábára, onnan pedig az üres kapu közepébe pattant a labda. Előtte egy ritkán látható jelenetnek tapsolhattak a nézők: a későbbi gólszerző, Rácz László a földön fekve fejjel szerelte le az őt kicselezni akaró Gavricsot.

A hátralévő időben az ETO FC uralta a pályát, többnyire a vendégek térfelén tartózkodott a labda. A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel jól védett, de a 91. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beállt Huszár közelről talált a hálóba, és a győriek ezzel 3-1-re nyertek. Ezzel a győzelemmel felléptek a dobogó élére, ám közvetlenül ezután kezdődött a Ferencváros meccse a Kisvárdával, amelyen a Fradi visszaelőzhetett, ám az ETO FC egymás után három bajnoki mérkőzést megnyerve a dobogón várja a folytatást.