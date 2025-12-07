Az ETO FC remek humorú csatára bemutatott a játékvezetőnek

Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

NB IETO FCKazincbarcika

A labdarúgó NB I 16. fordulójának az első vasárnapi mérkőzésén az eredmény nem tükrözte a játék képét. A dobogó legfelső fokáért játszó ETO FC a kiesés ellen harcoló Kazincbarcikát fogadta, és végig irányítva, több gólhelyzetet kidolgozva csak 3-1-re nyert. A győriek jól játszottak, egy kapushiba miatt kaptak gólt, és az egyik legjobbjuk, Zeljko Gavrics figyelméből még arra is futotta, hogy az első gól után megviccelje a játékvezetőt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 15:38
Az ETO csatára, Gavric ünnepli a gólját
Zeljko Gavric, az ETO FC csatára kétszer is betalált a Kazincbarcika elleni meccs elején, de a játékvezető csak egyiket adta meg. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Zeljko Gavricsnak van humorérzéke. Az ETO FC szerb csatára a 12. percben gólt ünnepelhetett, amit a játékvezető elsőre meg is adott, ám a VAR figyelmeztetésére visszavont, mert a gólpasszt adó Benbuali kézzel ért a labdához. Hat perccel később viszont már nem lehettek kétségek, Steful beadását Gavrics 13 méterről teljesen szabályos körülmények között továbbította a bal alsó sarokba, majd a gólöröm közben Káprály játékvezető felé fordulva a VAR közismert kézjelével mosolyogva mutatta: Na, ezt varrozzátok meg! Káprály Mihály vette a lapot, és ő is csak mosolygott.

Az ETO kapusa, Petras nagyot hibázott a meccsen
Az ETO kapusa, Petras is tehet a szoros eredményről (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A Kazincbarcika a hátrány ellenére nem jött zavarba, kialakított egy-két kisebb-nagyobb helyzetet a hazai kapu előtt, egyszer a keresztlécet is eltalálta, de az ETO FC irányította a játékot. Két kapufa és egyre nagyobb labdabirtoklás jelezte a fölényét, majd a 44. percben érdekes góllal növelte az előnyét. A Liverpooltól ellesett szögletvariációt választottak a győriek, Anton a rövid oldalon helyezkedő Bumbához passzolt, aki továbbperdítette Stefuljnak, ő pedig 11 méterről középről  ballal a bal alsó sarokba helyezett.

Az ETO FC szívességet tett a Kazincbarcikának

A szünetet követően is az ETO FC állt közelebb a gólhoz, ám a meccset fel nem adó Kazincbarcika volt eredményes: egy előreívelt szabadrúgást Petrás kapus ügyetlenül középre öklözött, éppen Rácz László lábára, onnan pedig az üres kapu közepébe pattant a labda. Előtte egy ritkán látható jelenetnek tapsolhattak a nézők: a későbbi gólszerző, Rácz László a földön fekve fejjel szerelte le az őt kicselezni akaró Gavricsot.

A hátralévő időben az ETO FC uralta a pályát, többnyire a vendégek térfelén tartózkodott a labda. A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel jól védett, de a 91. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beállt Huszár közelről talált a hálóba, és a győriek ezzel 3-1-re nyertek. Ezzel a győzelemmel felléptek a dobogó élére, ám közvetlenül ezután kezdődött a Ferencváros meccse a Kisvárdával, amelyen a Fradi visszaelőzhetett, ám az ETO FC egymás után három bajnoki mérkőzést megnyerve a dobogón várja a folytatást. 

NB I, 16. forduló

Szombat

Diósgyőr–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, nézőszám: 5052, jv.: Antal, gólszerzők: Kovács M. (5. – öngól), Acolatse (70).

Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4767 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerző: Nagy Zs. (36.)

Paks–MTK Budapest 3-1 (1-0), Paks, Fehérvári úti stadion, 2011 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Osváth (20.), Böde (67., 69.), illetve Polievka (55.)

Vasárnap

Győr–Kazincbarcika 2-1 (2-0), Győr, ETO Park, 3960 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár (91.), illetve Rácz (56.)

Ferencváros–Kisvárda 17.00

Újpest–Zalaegerszeg 19.30 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

