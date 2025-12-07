Az ETO FC remek humorú csatára bemutatott a játékvezetőnek

Zeljko Gavricsnak van humorérzéke. Az ETO FC szerb csatára a 12. percben gólt ünnepelhetett, amit a játékvezető elsőre meg is adott, ám a VAR figyelmeztetésére visszavont, mert a gólpasszt adó Benbuali kézzel ért a labdához. Hat perccel később viszont már nem lehettek kétségek, Steful beadását Gavrics 13 méterről teljesen szabályos körülmények között továbbította a bal alsó sarokba, majd a gólöröm közben Káprály játékvezető felé fordulva a VAR közismert kézjelével mosolyogva mutatta: Na, ezt varrozzátok meg! Káprály Mihály vette a lapot, és ő is csak mosolygott.
A Kazincbarcika a hátrány ellenére nem jött zavarba, kialakított egy-két kisebb-nagyobb helyzetet a hazai kapu előtt, egyszer a keresztlécet is eltalálta, de az ETO FC irányította a játékot. Két kapufa és egyre nagyobb labdabirtoklás jelezte a fölényét, majd a 44. percben érdekes góllal növelte az előnyét. A Liverpooltól ellesett szögletvariációt választottak a győriek, Anton a rövid oldalon helyezkedő Bumbához passzolt, aki továbbperdítette Stefuljnak, ő pedig 11 méterről középről ballal a bal alsó sarokba helyezett.
Az ETO FC szívességet tett a Kazincbarcikának
A szünetet követően is az ETO FC állt közelebb a gólhoz, ám a meccset fel nem adó Kazincbarcika volt eredményes: egy előreívelt szabadrúgást Petrás kapus ügyetlenül középre öklözött, éppen Rácz László lábára, onnan pedig az üres kapu közepébe pattant a labda. Előtte egy ritkán látható jelenetnek tapsolhattak a nézők: a későbbi gólszerző, Rácz László a földön fekve fejjel szerelte le az őt kicselezni akaró Gavricsot.
A hátralévő időben az ETO FC uralta a pályát, többnyire a vendégek térfelén tartózkodott a labda. A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel jól védett, de a 91. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beállt Huszár közelről talált a hálóba, és a győriek ezzel 3-1-re nyertek. Ezzel a győzelemmel felléptek a dobogó élére, ám közvetlenül ezután kezdődött a Ferencváros meccse a Kisvárdával, amelyen a Fradi visszaelőzhetett, ám az ETO FC egymás után három bajnoki mérkőzést megnyerve a dobogón várja a folytatást.
NB I, 16. forduló
Szombat
Diósgyőr–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, nézőszám: 5052, jv.: Antal, gólszerzők: Kovács M. (5. – öngól), Acolatse (70).
Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4767 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerző: Nagy Zs. (36.)
Paks–MTK Budapest 3-1 (1-0), Paks, Fehérvári úti stadion, 2011 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Osváth (20.), Böde (67., 69.), illetve Polievka (55.)
Vasárnap
Győr–Kazincbarcika 2-1 (2-0), Győr, ETO Park, 3960 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár (91.), illetve Rácz (56.)
Ferencváros–Kisvárda 17.00
Újpest–Zalaegerszeg 19.30
Szóljon hozzá!
