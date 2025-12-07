FerencvárosNB IRévész AttilaKisvárda

A Fradi totálisan kiütötte az NB I néhai csodacsapatát

A csütörtöki győzelem után, amelyet idegenben, Kisvárdán nyert meg a Fradi, most az Üllői úton is legyőzte a Ferencváros a szabolcsi egyletet. A Kisvárda mély gödörben ül, amelyből nehéz lesz kikecmeregnie Révész Attila csapatának. A Fradi ezúttal olyan meccset játszott, amelyen nem kellett senkinek idegeskednie. A vége 3-0 lett, sima hazai győzelem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 18:52
A Fradinak nem okozott gondot a Kisvárda legyőzése Fotó: Polyák Attila
A labdarúgó NB I vasárnap kora esti mérkőzésén megismétlődött a Ferencváros és a Kisvárda összecsapása. Hiszen ezen a héten csütörtökön ugyanez a két csapat játszott egymással egy olyan összecsapáson, amelyet még a nyáron halasztottak el. Révész Attila csapata, a Kisvárda a hétközi meccsen egy ideig jól állta a sarat, de aztán a bajnoki címvédő 1-0-ra megnyerte a mékőzést. A Kisvárda most az esélytelenek nyugalmával érkezett az Üllői útra, ahol a Fradi gyorsan döntésre akarta vinni a dolgot.

Fradi
Örülhettek a szurkolók, a Fradi gyorsan lerendezte a Kisvárda elleni meccset
(Fotó: Polyák Attila)

Korai góllal kezdett a Fradi

Robbie Keane együttese semmit sem bízott a véletlenre, s már a meccs elején korai góllal jelezte, hogy itt semmi más nem képzelhető el, mint egy újabb Fradi-siker. A 11. percben szerezte meg a vezetést a bajnokcsapat. Makreckis szerzett labdát Jovicictől, mindez a tizenhatos oldalvonalánál történt. A középre adott labdát Nagy Barnabás kapta meg, akinek nem volt nehéz dolga, mert 11 méterről könnyedén lőtt a bal sarokba. 

Nem sokkal később egyenlíthetett volna a Várda, de Bíró 8 méterről leadott fejesét Gróf Dávid védte ki magabiztosan.

A 21. percben már 2-0 állt az eredményjelző táblán. Szöglethez jutott a Fradi, majd a beívelésnél Chlumecky szabálytalankodott Varga Barnabással szemben. A tizenegyest Ötvös úgy lőtte be, hogy a várdai kapus moccanni sem tudott.

A vendégcsapat teljesen hitehagyott együttes benyomását keltette. A 25. percben pedig teljesen padlóra kerültek a szabolcsiak. Jovicic a saját térfelén hibázott nagyot, elvesztette a labdát, Yusuf tört a kapura és könnyen lőtte be a harmadikat. 3-0 a Fradi javára, 25 perc alatt ez totális kiütés. 

Innentől kezdve tényleg nem volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a meccset. A Fradi szempontjából minden a lehető legjobban alakult, mert a zöld-fehérek a jövő csütörtökön a Glasgow Rangers ellen lépnek fel az Európa-ligában. Robbie Keane edző tehát akár pihentethette is legjobbjait a második félidőben. Ennek megfelelően sok érdemleges esemény a szünetig már nem történt.

A második félidő sem hozott szívszaggató izgalmakat. A Fradi nem akart megszakadni, a Várda nem tudott mit kezdeni a bajnokcsapattal. A 64. percben akár 4-0 is lehetett volna az állás, de sem Varga, sem Raemaekers nem tudta az ellenfél kapujába lőni a labdát. A 84. percben Pesics 17 méteres lövését tolta szögletre a Kisvárda kapusa.

Ferencváros - Kisvárda mérkőzés NB1 FTC Fizz Liga Robbie Keane edző
Robbie Keane, a Ferencváros edzője
(Fotó: Polyák Attila)

A Fradi ezt a meccset 25 perc alatt lerendezte, s mostantól készülhet a Glasgow Rangers elleni Európa-liga mérkőzésre, amelyet csütörtökön este rendeznek az Üllői úton. A Kisvárdának momentuma sem akadt, jellemző a helyzetre, hogy a második félidőben egy kapura lövése volt a vendégcsapatnak.

A Fradi ezzel a győzelemmel újra visszavette a vezetést az NB I-ben.

NB I, 16. forduló

Szombat:

Vasárnap:

  • Győr–Kazincbarcika 3-1 (2-0), Győr, ETO Park, 3960 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár (91.), illetve Rácz (56.)
  • Ferencváros–Kisvárda 17.00 3-0 (3-0), Üllői út, 7000 néző, jv: Bogár. Gól: Nagy B. (11.), Ötvös (21.), Yusuf (25.)
  • Újpest–Zalaegerszeg 19.30 

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

