A Fradi totálisan kiütötte az NB I néhai csodacsapatát

A labdarúgó NB I vasárnap kora esti mérkőzésén megismétlődött a Ferencváros és a Kisvárda összecsapása. Hiszen ezen a héten csütörtökön ugyanez a két csapat játszott egymással egy olyan összecsapáson, amelyet még a nyáron halasztottak el. Révész Attila csapata, a Kisvárda a hétközi meccsen egy ideig jól állta a sarat, de aztán a bajnoki címvédő 1-0-ra megnyerte a mékőzést. A Kisvárda most az esélytelenek nyugalmával érkezett az Üllői útra, ahol a Fradi gyorsan döntésre akarta vinni a dolgot.

Örülhettek a szurkolók, a Fradi gyorsan lerendezte a Kisvárda elleni meccset

(Fotó: Polyák Attila)

Korai góllal kezdett a Fradi

Robbie Keane együttese semmit sem bízott a véletlenre, s már a meccs elején korai góllal jelezte, hogy itt semmi más nem képzelhető el, mint egy újabb Fradi-siker. A 11. percben szerezte meg a vezetést a bajnokcsapat. Makreckis szerzett labdát Jovicictől, mindez a tizenhatos oldalvonalánál történt. A középre adott labdát Nagy Barnabás kapta meg, akinek nem volt nehéz dolga, mert 11 méterről könnyedén lőtt a bal sarokba.

Nem sokkal később egyenlíthetett volna a Várda, de Bíró 8 méterről leadott fejesét Gróf Dávid védte ki magabiztosan.

A 21. percben már 2-0 állt az eredményjelző táblán. Szöglethez jutott a Fradi, majd a beívelésnél Chlumecky szabálytalankodott Varga Barnabással szemben. A tizenegyest Ötvös úgy lőtte be, hogy a várdai kapus moccanni sem tudott.

A vendégcsapat teljesen hitehagyott együttes benyomását keltette. A 25. percben pedig teljesen padlóra kerültek a szabolcsiak. Jovicic a saját térfelén hibázott nagyot, elvesztette a labdát, Yusuf tört a kapura és könnyen lőtte be a harmadikat. 3-0 a Fradi javára, 25 perc alatt ez totális kiütés.

Innentől kezdve tényleg nem volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a meccset. A Fradi szempontjából minden a lehető legjobban alakult, mert a zöld-fehérek a jövő csütörtökön a Glasgow Rangers ellen lépnek fel az Európa-ligában. Robbie Keane edző tehát akár pihentethette is legjobbjait a második félidőben. Ennek megfelelően sok érdemleges esemény a szünetig már nem történt.

A második félidő sem hozott szívszaggató izgalmakat. A Fradi nem akart megszakadni, a Várda nem tudott mit kezdeni a bajnokcsapattal. A 64. percben akár 4-0 is lehetett volna az állás, de sem Varga, sem Raemaekers nem tudta az ellenfél kapujába lőni a labdát. A 84. percben Pesics 17 méteres lövését tolta szögletre a Kisvárda kapusa.