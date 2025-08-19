Rendkívüli

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

Robbie KeaneFerencvárosRoy Keane

Robbie Keane nem bírt a Manchester United fenegyerekével

A Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t választották minden idők második legjobb ír labdarúgójának. Az egyik helyi lottótársaság ezer ír futballszurkolót kérdezett meg arról, hogy kit tart a valaha volt legjobb ír focistának, a közvélemény-kutatás második helyén pedig a Fradi edzője, Robbie Keane végzett.

C. Kovács Attila
2025. 08. 19. 19:17
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. Fotó: AFP/Frederic J. Brown
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A friss közvélemény-kutatás nem hozott váratlan végeredményt, ugyanis az első helyen a Manchester United korábbi csapatkapitánya, a legendás középpályás Roy Keane végzett, aki hosszú éveken át meghatározó alakja volt a Premier League-nek és az ír válogatottnak. Robbie Keane mögött a dobogó harmadik fokára Paul McGrath, az Aston Villa és az ír válogatott emblematikus védője került.

Robbie Keane-t választották minden idők második legjobb ír futballistájának.
Robbie Keane-t választották minden idők második legjobb ír futballistájának Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Az első ötbe még az Arsenal korábbi irányítója, Liam Brady, valamint a Newcastle United és a válogatott kapusklasszisa, Shay Given fért be.

Robbie Keane legenda Írországban

Robbie Keane második helye nem meglepetés: a Ferencváros vezetőedzője az ír válogatott gólrekordere, 146 mérkőzésen 68 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Klubkarrierje során játszott többek között a Tottenham Hotspurben, az Interben és a Liverpoolban is, pályafutása alatt világszerte elismerték gólerős játékát és vezérszerepét.

Érdekességként a felmérésből az is kiderült, hogy az ír szurkolók közel kétharmada úgy véli: több honfitársuk is világbajnoki címet nyerhetett volna, ha más válogatottban játszik.

 

A legjobb húsz közé olyan ismert nevek kerültek még be, mint Damien Duff, Denis Irwin, John O’Shea vagy Pat Bonner – mindannyian maradandó nyomot hagytak a szigetország futballtörténetében.

A legjobb ír labdarúgók:

  1. Roy Keane 
  2. Robbie Keane 
  3. Paul McGrath 
  4. Liam Brady 
  5. Shay Given 
  6. Damien Duff 
  7. Packie Bonner 
  8. Denis Irwin 
  9. John O’Shea 
  10. John Giles 
  11. Niall Quinn 
  12. Ray Houghton
  13. Seamus Coleman 
  14. Ronnie Whelan 
  15. John Aldridge 
  16. James McClean 
  17. Mick McCarthy 
  18. Steve Staunton 
  19. Richard Dunne
    20. Andy Townsend

Angol edzőt választottak a legjobbnak

A szavazók az ír labdarúgás történetének legjobb szövetségi kapitányának az angol Jack Charltont választották, aki az 1990-es világbajnokságon vezette egészen a negyeddöntőig Írországot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu