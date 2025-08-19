Robbie Keane nem bírt a Manchester United fenegyerekével

A friss közvélemény-kutatás nem hozott váratlan végeredményt, ugyanis az első helyen a Manchester United korábbi csapatkapitánya, a legendás középpályás Roy Keane végzett, aki hosszú éveken át meghatározó alakja volt a Premier League-nek és az ír válogatottnak. Robbie Keane mögött a dobogó harmadik fokára Paul McGrath, az Aston Villa és az ír válogatott emblematikus védője került.

Robbie Keane-t választották minden idők második legjobb ír futballistájának Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Az első ötbe még az Arsenal korábbi irányítója, Liam Brady, valamint a Newcastle United és a válogatott kapusklasszisa, Shay Given fért be.

Robbie Keane legenda Írországban

Robbie Keane második helye nem meglepetés: a Ferencváros vezetőedzője az ír válogatott gólrekordere, 146 mérkőzésen 68 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Klubkarrierje során játszott többek között a Tottenham Hotspurben, az Interben és a Liverpoolban is, pályafutása alatt világszerte elismerték gólerős játékát és vezérszerepét.

Érdekességként a felmérésből az is kiderült, hogy az ír szurkolók közel kétharmada úgy véli: több honfitársuk is világbajnoki címet nyerhetett volna, ha más válogatottban játszik.