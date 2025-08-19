A Fradi a BL-ben legendái egészségéért is küzd

A Ferencváros egykori kétszeres magyar bajnoka, a hatszoros válogatott középpályás, Mucha József jelenleg az Uzsoki Utcai Kórházban fekszik. A 73 éves sportember balszerencsés esés után került be, majd vírusfertőzést diagnosztizáltak nála, amely tályogot okozott a csípőjénél. A fertőzés azonban a szemére is átterjedt, írja a Bors, és súlyosan veszélyezteti látását.

Mucha József: Isten kezében van a jövőm

„Egyelőre szó sincs arról, hogy távozzak a kórházból, mert a fertőzés megtámadta a jobb szememet, amire nem látok. Már túl vagyok egy szemműtéten, és abban bízom, hogy visszanyerem a látásomat” – fogalmazott a Borsnak a Fradi korábbi játékosa, aki elárulta: láza esténként 39 fok fölé is felszökik.

Az egykori középpályás azonban nem adja fel: „Isten kezében van a jövőm” – mondta.