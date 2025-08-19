A Fradi a BL-ben legendái egészségéért is küzd

Rendkívüli

Miközben az FTC a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készül, klubikonjai egészségéért is szorít a Fradi-család. Mucha József kórházban küzd a látásáért, míg áprilisban Nyilasi Tibor szívműtétje adott okot aggodalomra. A sikerrel, a BL-főtáblára jutással a Fradi legendái gyógyulásához is hozzájárulhat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:48
Mucha Józsefet remélhetőleg hamarosan jó egészségben láthatják viszont a fradisták Fotó: Nemezti Sport/Szabó Miklós
A Ferencváros egykori kétszeres magyar bajnoka, a hatszoros válogatott középpályás, Mucha József jelenleg az Uzsoki Utcai Kórházban fekszik. A 73 éves sportember balszerencsés esés után került be, majd vírusfertőzést diagnosztizáltak nála, amely tályogot okozott a csípőjénél. A fertőzés azonban a szemére is átterjedt, írja a Bors, és súlyosan veszélyezteti látását.

Dibusz Dénes már játszott a BLfőtábláján a Fradi mezében, Gruber Zsombor reménykedik benne, hogy ő is megteheti hamarosan. Mucha József egészségén is javítana a siker
Dibusz Dénes már játszott a Bajnokok Ligája főtábláján a Fradi mezében, Gruber Zsombor reménykedik benne, hogy ő is megteheti hamarosan Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mucha József: Isten kezében van a jövőm

„Egyelőre szó sincs arról, hogy távozzak a kórházból, mert a fertőzés megtámadta a jobb szememet, amire nem látok. Már túl vagyok egy szemműtéten, és abban bízom, hogy visszanyerem a látásomat” – fogalmazott a Borsnak a Fradi korábbi játékosa, aki elárulta: láza esténként 39 fok fölé is felszökik.

Az egykori középpályás azonban nem adja fel: „Isten kezében van a jövőm” – mondta.

 

Nyilasi Tibor szerencsére jól van

Mucha József betegsége újabb aggodalommal tölti el a Fradi-családot, amely idén tavasszal Nyilasi Tiborért is szorított. Az ezüstcipős, hetvenéves legenda áprilisban esett át életmentő szívműtéten. A beavatkozás után a kórházból üzent szurkolóinak, májusban pedig már nyilvánosan is mutatkozott, felépülése pedig azóta is kedvezően alakul.

Mit mást is kívánhatnánk: hajrá, Mucus, hajrá, Nyíl, hajrá, Fradi!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

