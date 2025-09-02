Észak-KoreapekingKim Dzsongun

Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe

A hírek szerint az észak-koreai vezető megérkezett a a kínai fővárosba. Kim Dzsong Un a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vesz részt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:34
Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetőjének páncélozott vonata (Fotó: AFP)
Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetőjének páncélozott vonata (Fotó: AFP)
Az észak-koreai vezetőről már korábban lehetett tudni, hogy páncélozott vonatával érkezik. Kim Dzsong Un a hírek szerint a pekingi központi pályaudvarra futott be a szerelvényével – írja a TASZSZ.

Kim Dzsong Un szerelvénye a pekingi állomás közelében  Fotó: MICHAEL ZHANG / AFPTV
Kim Dzsong Un szerelvénye a pekingi állomás közelében (Fotó: AFPTV/Michael Zhang)

Az észak-koreai vezető a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vesz részt. A delegációban a hírek szerint helyet kapott a külügyminiszter is, így feltehetőleg a nap folyamán tárgyalásokra is sor kerül. 

Az ünnepségen egyébként többek között ott lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök is, aki az elmúlt időszakban egyre közelebbi viszont alakított ki Phenjannal. 

Borítókép: Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetőjének páncélozott vonata (Fotó: AFP)

