Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe

Az észak-koreai vezetőről már korábban lehetett tudni, hogy páncélozott vonatával érkezik. Kim Dzsong Un a hírek szerint a pekingi központi pályaudvarra futott be a szerelvényével – írja a TASZSZ.

Kim Dzsong Un szerelvénye a pekingi állomás közelében (Fotó: AFPTV/Michael Zhang)

Az észak-koreai vezető a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vesz részt. A delegációban a hírek szerint helyet kapott a külügyminiszter is, így feltehetőleg a nap folyamán tárgyalásokra is sor kerül.

Az ünnepségen egyébként többek között ott lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök is, aki az elmúlt időszakban egyre közelebbi viszont alakított ki Phenjannal.

Borítókép: Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetőjének páncélozott vonata (Fotó: AFP)