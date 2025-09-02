Putyin a megbeszélésen dicsérte az orosz–kínai viszonyt, amely szerinte példátlan magasságokba emelkedett, és kiemelte, hogy a két ország közötti szoros egyeztetés világosan tükrözi az együttműködés stratégiai jelentőségét – írja az Origo.
Soha nem látott kínai–orosz szövetség miatt retteghet a Nyugat
Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő kétoldalú megbeszélést tartott Pekingben, a másnapra tervezett nagyszabású katonai parádé előtt. Új korszak kezdődik.
„Kedves barátom, én és az egész orosz delegáció örömmel találkozunk ismét kínai barátainkkal és kollégáinkkal” – mondta Putyin Hszinek a Telegramon közzétett videó szerint.
Szoros kapcsolataink jól mutatják az orosz–kínai együttműködés stratégiai jellegét, amely ma példátlanul magas szinten áll
– fogalmazott Putyin, majd hozzátette:
Mindig együtt voltunk, és most is együtt maradunk.
Hszi Csin-ping úgy nyilatkozott, hogy „a kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját”, és hangsúlyozta: Peking kész együttműködni Moszkvával „egy igazságosabb és észszerűbb globális kormányzási rendszer kialakításának előmozdításában”.
További Külföld híreink
Hszi szerdán tartja Kína eddigi legnagyobb katonai parádéját, amellyel a második világháború végén Japán kapitulációjának 80. évfordulójára emlékeznek.
Az esemény olyan időszakban zajlik, amikor Hszi arra törekszik, hogy Peking ne csak a világ második legnagyobb gazdaságaként, hanem diplomáciai hatalomként is megerősítse befolyását a nemzetközi színtéren
– számolt be róla a BBC.
A kínai elnök emellett hangsúlyozta országa szerepét megbízható kereskedelmi partnerként, szembeállítva azt Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseivel, amelyek komoly felfordulást okoztak a gazdasági kapcsolatokban.
Hszi most Putyint fogadja Pekingben, miközben Donald Trumpnak továbbra sem sikerült megállapodásra jutnia az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről.
További Külföld híreink
A hétfői csúcstalálkozón Hszi és Putyin egyaránt kemény kritikát fogalmazott meg a nyugati kormányokkal szemben. Hszi „zaklató magatartással” vádolt bizonyos országokat – egyértelműen az Egyesült Államokra utalva –, míg Putyin Oroszország ukrajnai hadműveletét vette védelmébe, és a háború kirobbanásáért a Nyugatot okolta.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák
„Putyin figyel minket.”
Macron új terve: a közemberek fizetik meg az ukrán háború árát
A multiknak és Ukrajnának bőven jut pénz.
Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén
Hajnalban csaptak le az oroszok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák
„Putyin figyel minket.”
Macron új terve: a közemberek fizetik meg az ukrán háború árát
A multiknak és Ukrajnának bőven jut pénz.
Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén
Hajnalban csaptak le az oroszok.