Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Hszi Csin-pingVlagyimir Putyinegyütműködés

Soha nem látott kínai–orosz szövetség miatt retteghet a Nyugat

Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő kétoldalú megbeszélést tartott Pekingben, a másnapra tervezett nagyszabású katonai parádé előtt. Új korszak kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 8:49
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: SUO TAKEKUMA Forrás: POOL
Putyin a megbeszélésen dicsérte az orosz–kínai viszonyt, amely szerinte példátlan magasságokba emelkedett, és kiemelte, hogy a két ország közötti szoros egyeztetés világosan tükrözi az együttműködés stratégiai jelentőségét – írja az Origo.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Hszi Csin-pinggel tartott kétoldalú találkozó kezdetén (Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / POOL)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Hszi Csin-pinggel tartott kétoldalú találkozó kezdetén (Fotó: Vladimir Smirnov)

„Kedves barátom, én és az egész orosz delegáció örömmel találkozunk ismét kínai barátainkkal és kollégáinkkal” – mondta Putyin Hszinek a Telegramon közzétett videó szerint.

Szoros kapcsolataink jól mutatják az orosz–kínai együttműködés stratégiai jellegét, amely ma példátlanul magas szinten áll

– fogalmazott Putyin, majd hozzátette:

Mindig együtt voltunk, és most is együtt maradunk.

Hszi Csin-ping úgy nyilatkozott, hogy „a kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját”, és hangsúlyozta: Peking kész együttműködni Moszkvával „egy igazságosabb és észszerűbb globális kormányzási rendszer kialakításának előmozdításában”.

Hszi szerdán tartja Kína eddigi legnagyobb katonai parádéját, amellyel a második világháború végén Japán kapitulációjának 80. évfordulójára emlékeznek. 

Az esemény olyan időszakban zajlik, amikor Hszi arra törekszik, hogy Peking ne csak a világ második legnagyobb gazdaságaként, hanem diplomáciai hatalomként is megerősítse befolyását a nemzetközi színtéren

 – számolt be róla a BBC.

A kínai elnök emellett hangsúlyozta országa szerepét megbízható kereskedelmi partnerként, szembeállítva azt Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseivel, amelyek komoly felfordulást okoztak a gazdasági kapcsolatokban.

Hszi most Putyint fogadja Pekingben, miközben Donald Trumpnak továbbra sem sikerült megállapodásra jutnia az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről.

A hétfői csúcstalálkozón Hszi és Putyin egyaránt kemény kritikát fogalmazott meg a nyugati kormányokkal szemben. Hszi „zaklató magatartással” vádolt bizonyos országokat – egyértelműen az Egyesült Államokra utalva –, míg Putyin Oroszország ukrajnai hadműveletét vette védelmébe, és a háború kirobbanásáért a Nyugatot okolta.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (AFP)

