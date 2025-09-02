Soha nem látott kínai–orosz szövetség miatt retteghet a Nyugat

„Kedves barátom, én és az egész orosz delegáció örömmel találkozunk ismét kínai barátainkkal és kollégáinkkal” – mondta Putyin Hszinek a Telegramon közzétett videó szerint.

Szoros kapcsolataink jól mutatják az orosz–kínai együttműködés stratégiai jellegét, amely ma példátlanul magas szinten áll

– fogalmazott Putyin, majd hozzátette:

Mindig együtt voltunk, és most is együtt maradunk.

Hszi Csin-ping úgy nyilatkozott, hogy „a kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját”, és hangsúlyozta: Peking kész együttműködni Moszkvával „egy igazságosabb és észszerűbb globális kormányzási rendszer kialakításának előmozdításában”.