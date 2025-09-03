A 12–13 évesnek tartott lányt 2022-ben mutatták be először nyilvánosan. Egy szakértő szerint az a tény, hogy most először jelent meg apja oldalán külföldön, arra utalhat, hogy őt szánják Észak-Korea trónörökösének.
Szenzáció: Kim Dzsong Un megérkezett titokzatos örökösével – képek
Kim Dzsong Un kedden Pekingbe utazott, hogy hosszú évek után először látogassa meg Kínát. Kíséretében ott volt lánya, Kim Dzsue is, akit a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) lehetséges utódjaként tart számon.
A lány elegáns fekete öltönyben kísérte apját, amikor a kínai kommunista párt tisztviselői fogadták őket a Japán második világháborús kapitulációjának 80. évfordulóját ünneplő katonai parádé előtt.
Egy gyermeknevelési szakértő arra figyelmeztetett, hogy Kim Dzsue ilyen fiatalon való megjelenése a nemzetközi színtéren komoly következményekkel járhat.
Őt egy szerepbe kényszerítik, ahelyett, hogy segítenék megtalálni, ki is ő valójában, és ez a nyomás óriási hatással lehet a mentális egészségére
– mondta Kirsty Ketley a Fox News Digitalnak.
Hozzátette: „Még a legkörültekintőbben felkészített örökösnek is, amilyen ő lehet, rendkívül nehéz lenne boldogulnia, ha hirtelen vezetői szerepbe kerülne – és ez a későbbiekben is kihívást jelentene. Valószínű, hogy folyamatos tréninget kap, de ez nem enyhíti azt az érzelmi terhet, hogy ilyen fiatalon mások döntik el a jövőjét.”
Észak-Korea vezetője és lánya hétfőn indultak útnak Phenjanból, páncélozott vonattal utazva Kínába, hogy részt vegyenek az ország eddigi legnagyobb katonai parádéján.
A 70 perces díszszemlén katonák, harckocsik, drónelhárító rendszerek és repülőgépek vonultak fel a Tienanmen téren, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin elnökök jelenlétében.
Kim Dzsue eddig 2022 novemberében egy rakétakísérleten, majd idén júniusban több nyilvános észak-koreai eseményen tűnt fel. Állítólag észak-koreai bélyegeken is szerepel.
A keddi nemzetközi szereplés ellenére továbbra sem ismert Kim Dzsue pontos életkora. Úgy vélik, hogy ő Kim Dzsong Un és felesége, Ri Szol Dzsu három gyermekének másodikként született tagja, mivel az észak-koreai vezető szigorúan titkolja családi életét.
Borítókép: Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un és lánya, Kim Dzsue (AFP)
