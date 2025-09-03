Szenzáció: Kim Dzsong Un megérkezett titokzatos örökösével – képek

Egy gyermeknevelési szakértő arra figyelmeztetett, hogy Kim Dzsue ilyen fiatalon való megjelenése a nemzetközi színtéren komoly következményekkel járhat.

Őt egy szerepbe kényszerítik, ahelyett, hogy segítenék megtalálni, ki is ő valójában, és ez a nyomás óriási hatással lehet a mentális egészségére

– mondta Kirsty Ketley a Fox News Digitalnak.

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Hozzátette: „Még a legkörültekintőbben felkészített örökösnek is, amilyen ő lehet, rendkívül nehéz lenne boldogulnia, ha hirtelen vezetői szerepbe kerülne – és ez a későbbiekben is kihívást jelentene. Valószínű, hogy folyamatos tréninget kap, de ez nem enyhíti azt az érzelmi terhet, hogy ilyen fiatalon mások döntik el a jövőjét.”

Észak-Korea vezetője és lánya hétfőn indultak útnak Phenjanból, páncélozott vonattal utazva Kínába, hogy részt vegyenek az ország eddigi legnagyobb katonai parádéján.