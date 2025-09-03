Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Kim Dzsong UnÉszak-KoreaKínaKim Dzsue

Szenzáció: Kim Dzsong Un megérkezett titokzatos örökösével – képek

Kim Dzsong Un kedden Pekingbe utazott, hogy hosszú évek után először látogassa meg Kínát. Kíséretében ott volt lánya, Kim Dzsue is, akit a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) lehetséges utódjaként tart számon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 9:29
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un és lánya, Kim Dzsue Fotó: - Forrás: KCNA VIA KNS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 12–13 évesnek tartott lányt 2022-ben mutatták be először nyilvánosan. Egy szakértő szerint az a tény, hogy most először jelent meg apja oldalán külföldön, arra utalhat, hogy őt szánják Észak-Korea trónörökösének.

Kim Dzsong Un és lánya Kim Dzsoe (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)
Kim Dzsong Un és lánya, Kim Dzsue (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)

A lány elegáns fekete öltönyben kísérte apját, amikor a kínai kommunista párt tisztviselői fogadták őket a Japán második világháborús kapitulációjának 80. évfordulóját ünneplő katonai parádé előtt.

Egy gyermeknevelési szakértő arra figyelmeztetett, hogy Kim Dzsue ilyen fiatalon való megjelenése a nemzetközi színtéren komoly következményekkel járhat.

Őt egy szerepbe kényszerítik, ahelyett, hogy segítenék megtalálni, ki is ő valójában, és ez a nyomás óriási hatással lehet a mentális egészségére

 – mondta Kirsty Ketley a Fox News Digitalnak.

This picture taken on June 24, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 26, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (R) and his daughter Kim Ju Ae visiting the Wonsan Kalma coastal tourist area in Kangwon Province, North Korea. North Korea opened a massive resort area on its east coast, state media said on July 2, with the tourism pet project of leader Kim Jong Un reportedly set to welcome Russian guests later this month. Dubbed "North Korea's Waikiki" by South Korean media, the Wonsan Kalma Coastal Tourist Area can accommodate nearly 20,000 people, according to Pyongyang, which previously described it as "a world-class cultural resort". (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Hozzátette: „Még a legkörültekintőbben felkészített örökösnek is, amilyen ő lehet, rendkívül nehéz lenne boldogulnia, ha hirtelen vezetői szerepbe kerülne – és ez a későbbiekben is kihívást jelentene. Valószínű, hogy folyamatos tréninget kap, de ez nem enyhíti azt az érzelmi terhet, hogy ilyen fiatalon mások döntik el a jövőjét.”

Észak-Korea vezetője és lánya hétfőn indultak útnak Phenjanból, páncélozott vonattal utazva Kínába, hogy részt vegyenek az ország eddigi legnagyobb katonai parádéján.

A 70 perces díszszemlén katonák, harckocsik, drónelhárító rendszerek és repülőgépek vonultak fel a Tienanmen téren, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin elnökök jelenlétében.

Kim Dzsue eddig 2022 novemberében egy rakétakísérleten, majd idén júniusban több nyilvános észak-koreai eseményen tűnt fel. Állítólag észak-koreai bélyegeken is szerepel.

A keddi nemzetközi szereplés ellenére továbbra sem ismert Kim Dzsue pontos életkora. Úgy vélik, hogy ő Kim Dzsong Un és felesége, Ri Szol Dzsu három gyermekének másodikként született tagja, mivel az észak-koreai vezető szigorúan titkolja családi életét.

Borítókép: Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un és lánya, Kim Dzsue (AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu