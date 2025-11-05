Szélsőbaloldali támadás Németországban: felgyújtották az AfD egyik vezető politikusának autóját

A hatóságok szerint az eset szélsőbaloldali politikai cselekménynek minősül. A nyomozás során az interneten megjelent egy beismerő nyilatkozat, amelyet a rendőrség hitelesnek tekint. A dokumentum az Indymedia nevű szélsőbaloldali platformon jelent meg, és a tartalma alapján a terrorista Antifa mozgalomhoz köthető. A levélben az elkövetők azzal dicsekednek, hogy Molotov-koktélt használtak a politikus autójának felgyújtásához.

Baumann kedden egy videóban számolt be a történtekről, amelyben a helyszínen készült felvételek is láthatók: több kiégett jármű, megpörkölődött homlokzat és a tűz nyomai.

„Ez már nem politikai vita, hanem fizikai támadás a demokratikus ellenzék ellen” – fogalmazott az AfD politikusa.

Baumann ellen nem ez volt az első támadás. Úgy tudni, három hete az Indymedia nyilvánossá tette Baumann és két másik hamburgi AfD-politikus magánlakcímét is. A rendőrség tanúkat keres, de egyelőre nem sikerült azonosítani az elkövetőket.