A tűz hajnali 3 óra 20 perc körül keletkezett Baumann otthona előtt, Hamburg Othmarschen városrészében, írta az Origo.
Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját
Hamburgban kigyulladt és teljesen kiégett az Alternatíva Németországért (AfD) párt egyik vezető politikusának, Bernd Baumann-nak az autója. A hatóságok szerint szándékos gyújtogatás történt, és nem zárható ki, hogy az esetnek politikai indítéka volt.
A lángok néhány percen belül átterjedtek a környéken parkoló további járművekre is, így összesen négy autó sérült meg, közülük három teljesen kiégett.
A politikus elmondása szerint őt hajnali öt óra körül a rendőrség ébresztette, és tájékoztatta a történtekről. A helyszínre érkező tűzoltók és bűnügyi szakértők tűzvizsgálatot végeztek, és rögzítették a helyszíni nyomokat.
A hatóságok közlése szerint az elsődleges információk alapján a tettesek egy BMW X3 abroncsát gyújthatták fel, és a tűz innen terjedt tovább a többi járműre. Egyelőre nincs gyanúsított, és nem találtak konkrét bizonyítékot arra, ki követhette el a támadást.
Az Antifa elvállalta a merényletet
Néhány órával a történtek után a szélsőbaloldali Indymedia internetes oldalon egy névtelen bejegyzés jelent meg, amelyben ismeretlenek vállalták a felelősséget a támadásért.
„A november 3-ra virradó éjjel Hamburg-Othmarschenben megsemmisítettük Bernd Baumann BMW-jét egy gyújtóbombával” – olvasható az üzenetben, amely „tüzes üdvözletet” küld „az üldözött és bebörtönzött antifasisztáknak”, és erőszakos ellenállásra szólít fel.
A bejegyzésben azonban nem szerepelnek olyan részletek, amelyeket csak az elkövetők ismerhettek volna, így a hatóságok szerint az írás akár utólagos, figyelemfelkeltő provokáció is lehet. A rendőrség megerősítette, hogy a bejegyzés ismert a nyomozók előtt, és a vizsgálat részét képezi.
AfD: nő az erőszak a jobboldali politikusok ellen
Az AfD több képviselője az eset után politikailag motivált támadásról beszélt, és a baloldali szélsőségesek növekvő agressziójára figyelmeztetett. A párt szerint a német közéletben „veszélyes szintre” emelkedett az AfD-ellenes gyűlölet, amelyet szerintük a kormány és a média is táplál.
Bernd Baumann, aki az AfD parlamenti frakciójának ügyvezetője, kijelentette: „Ez az akció nemcsak ellenem irányult, hanem mindenki ellen, aki másként gondolkodik. Aki így akarja elhallgattatni a politikai ellenfeleit, az a demokrácia alapjait támadja.”
A hamburgi rendőrség ismeretlen tettes ellen folytatja a nyomozást gyújtogatás politikai indíték gyanújával.
Borítókép: Bernd Baumann, az AfD képviselőjének hamburgi háza előtt gyulladt ki tegnap este egy autó, közölte az ügyészség (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bodo Marks)
