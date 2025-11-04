Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját

Az Antifa elvállalta a merényletet

Néhány órával a történtek után a szélsőbaloldali Indymedia internetes oldalon egy névtelen bejegyzés jelent meg, amelyben ismeretlenek vállalták a felelősséget a támadásért.

„A november 3-ra virradó éjjel Hamburg-Othmarschenben megsemmisítettük Bernd Baumann BMW-jét egy gyújtóbombával” – olvasható az üzenetben, amely „tüzes üdvözletet” küld „az üldözött és bebörtönzött antifasisztáknak”, és erőszakos ellenállásra szólít fel.

A bejegyzésben azonban nem szerepelnek olyan részletek, amelyeket csak az elkövetők ismerhettek volna, így a hatóságok szerint az írás akár utólagos, figyelemfelkeltő provokáció is lehet. A rendőrség megerősítette, hogy a bejegyzés ismert a nyomozók előtt, és a vizsgálat részét képezi.

AfD: nő az erőszak a jobboldali politikusok ellen

Az AfD több képviselője az eset után politikailag motivált támadásról beszélt, és a baloldali szélsőségesek növekvő agressziójára figyelmeztetett. A párt szerint a német közéletben „veszélyes szintre” emelkedett az AfD-ellenes gyűlölet, amelyet szerintük a kormány és a média is táplál.

Bernd Baumann, aki az AfD parlamenti frakciójának ügyvezetője, kijelentette: „Ez az akció nemcsak ellenem irányult, hanem mindenki ellen, aki másként gondolkodik. Aki így akarja elhallgattatni a politikai ellenfeleit, az a demokrácia alapjait támadja.”

A hamburgi rendőrség ismeretlen tettes ellen folytatja a nyomozást gyújtogatás politikai indíték gyanújával.