Botrány Németországban: a kormány pénzt ad az antifák melletti kiállásra

Újabb botrány robbant ki Németországban a „Demokráciát megélni!” nevű szövetségi program körül, amelyet jelenleg a CDU vezette családügyi minisztérium irányít. A program ugyanis egy baloldali terroristaszervezet letartóztatott tagjai mellett kiálló rendezvényt finanszírozott Jénában. A támogatott esemény a hírhedt antifa „Kalapácsos banda” tagjai iránti szolidaritást fejezte ki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 6:02
Június végén adták ki Magyarországnak a német hatóságok Simeon Ravi Truxot, az antifa Hammerbande („Kalapácsos banda”) tagját, a tavalyi budapesti embervadászat résztvevőjét, akit nemzetközi körözés alapján még tavaly decemberben Berlinben fogtak el. A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy ügyvédje LMBTQ-problémára hivatkozva megtiltatta kiadatását a Német Alkotmánybírósággal, ám a parancs későn érkezett, a német rendőrök akkorra már átadták magyar kollégáiknak a magát nem binárisnak mondó Maja/Simeon Ravi Truxot.

A CDU-s minisztérium pénzt ad az antifának, ami több helyen is terrorszervezetnek lett minősítve
Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A CDU-s minisztérium szolidaritási rendezvényt finanszírozott baloldali terroristák számára, ezzel újabb botrány robbant ki a „Demokráciát megélni!” program körül. A rendezvényt október 8-án, Jénában tartották az antifa-tagok melletti kiállás jegyében, annak ellenére, hogy az antifa több helyen már terrorszervezetnek van nyilvánítva. A programleírásban ez állt: 

Már hónapok óta öt fiatal jénai antifasiszta ül börtönben – Maja Budapesten, valamint Paula, Luca, Nele és Emilie a német igazságügyi intézményekben.

Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy levelet írjanak a fogvatartottaknak. „Maja” polgári neve Simeon T., aki jelenleg Budapesten van előzetes letartóztatásban. A vád szerint 2023 februárjában több társával együtt kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat a németországi baloldali szélsőségesek Budapesten. Akár több év börtönbüntetés is várhat rá. A többi gyanúsított – Paula P., Luca S., Nele A. és Emilie D. – német börtönökben ül. A szövetségi legfőbb ügyészség emberölési kísérlettel, súlyos testi sértéssel és bűnszervezetben való tagsággal vádolja őket – a szervezetet „Kalapácsos bandaként” emlegetik – írja a Junge Freiheit.

A CDU-s minisztérium hallgat az antifa támogatásról

A Karin Prien (CDU) vezette családügyi minisztérium szóvivője, amely a „Demokráciát megélni!” programot finanszírozza, a megkeresésekre így válaszolt: 

Az eseményeket a jénai város helyi demokratikus partnersége révén lehet támogatni. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez részben ebben az esetben is így történt

– tette hozzá, majd Jéna városához irányította a további kérdéseket. Ott a város szóvivője azt közölte, hogy az őszi szünet miatt jelenleg nem tudnak válaszolni.

