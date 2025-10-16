Botrány Németországban: a kormány pénzt ad az antifák melletti kiállásra

A CDU-s minisztérium szolidaritási rendezvényt finanszírozott baloldali terroristák számára, ezzel újabb botrány robbant ki a „Demokráciát megélni!” program körül. A rendezvényt október 8-án, Jénában tartották az antifa-tagok melletti kiállás jegyében, annak ellenére, hogy az antifa több helyen már terrorszervezetnek van nyilvánítva. A programleírásban ez állt:

Már hónapok óta öt fiatal jénai antifasiszta ül börtönben – Maja Budapesten, valamint Paula, Luca, Nele és Emilie a német igazságügyi intézményekben.

Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy levelet írjanak a fogvatartottaknak. „Maja” polgári neve Simeon T., aki jelenleg Budapesten van előzetes letartóztatásban. A vád szerint 2023 februárjában több társával együtt kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat a németországi baloldali szélsőségesek Budapesten. Akár több év börtönbüntetés is várhat rá. A többi gyanúsított – Paula P., Luca S., Nele A. és Emilie D. – német börtönökben ül. A szövetségi legfőbb ügyészség emberölési kísérlettel, súlyos testi sértéssel és bűnszervezetben való tagsággal vádolja őket – a szervezetet „Kalapácsos bandaként” emlegetik – írja a Junge Freiheit.