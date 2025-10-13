Magyar feleljen a kérdésekre

Rendkívüli

Dúró Dóra
2025. 10. 13. 7:31
Dúró Dóra Facebook: „Továbbra is várom a válaszát: miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket. Ahogy arra is várjuk a válaszát, hogy a saját mentelmi joga felfüggesztését miért nem kérte az Európai Parlamenttől? A Mi Hazánk ugyanis feljelentette már hasonló rágalmazásért a Tisza vezetőjét, de ezügyben sem, és a telefonlopás ügyében sem folyhat le ellene az eljárás a mentelmi joga megtartása miatt. Így persze még inkább vérszemet kapott: felelőtlenül és jogi következmények nélkül folytathatja a hazudozását, külföldi szövetségesei úgyis bevédik. És folytatja is.” 


 

