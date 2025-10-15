idezojelek
Bűnszervezet és mentelmi mosoda Brüsszelben

Brüsszelben csak annak jár mentelmi jog, akit a baloldal támogat, pénzel vagy éppenséggel zsarol.

Sümeghi Lóránt
Fotó: Olsi Shehu

Nemrég az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők három olyan EP-képviselő, név szerint Magyar Péter, Ilaria Salis, illetve Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavaztak egymás után, akik ellen a magyar hatóságok különböző ügyekben eljárást indítottak. Az esemény jelentőségét elsősorban az adta, hogy mindhárom politikus a magyarellenes európai fősodor prominens tagjaiként olyan különböző vádakkal állt szemben, mint a becsületsértés, erőszakos bűncselekmény elkövetése, valamint a magántulajdon jogosulatlan eltulajdonlása. 

Fontos leszögezni, ezeket a vádakat nem politikai aktivisták vagy különböző nagytőkés hálózatok által pénzelt álcivilszervezetek fogalmazták meg, hanem a valamennyi jogszabályt és formai követelést betartó magyar hatóságok.

Ennek ellenére már a szavazás napján sejteni lehetett, hogy a jogállamiság és a demokrácia megóvása iránt oly elkötelezett bürokraták mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a tetten ért szövetségeseiket kimenekítsék a felelősségre vonás alól. A Brüsszelben csak „cinikusnak” bélyegzett jóslatok hamar be is igazolódtak. A korábban még a mentelmi jogot feleslegesnek nevező Magyar Péter mögött szinte gyorsabban összezárt a teljes nyugati establishment, mint az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a nemzeti érdeket hírből sem ismerő Dobrev mögött. A nemzetközi baloldalnak tehát izgulni sem kellett, mindhárom EP-képviselőjük mentelmi joga sértetlen maradt, ezáltal pedig a politikai értelemben vett zsarolhatóságuk is.

A már a látszatra sem adó szavazások után természetesen sorozatban érkeztek az egyes konzervatív pártok kiábrándult reakciói, illetve számos elemzői cikk is nagy terjedelemben foglalkozott a képviselők politikailag motivált kimentésével. Ahogy az várható volt, nemcsak a szavazásban érintett baloldali képviselők, hanem az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola sem mutatott különösebb érdeklődést a brüsszeli eljárást bíráló megjegyzésekre és a kettős mércét felemlegető véleményekre. Ám az európai fősodort kiszolgáló média egy része mégis beleállt a vitába, ugyanis számos publicisztikából az derült ki, hogy az EP által levezényelt szavazás hűen tükrözte a politikailag független, az igazság és a demokrácia mellett elkötelezett európaiság eszméjét.

Ha van olyan, aki figyelemmel kíséri az európai ügyeket, és úgy véli, hogy Brüsszelben önmagáért beszélt az EP-elnök hallgatása a kettős mérce vádjainak felmerülésekor, vagy aki szerint a „politikailag független” jelző használata az Európai Parlament esetében a liberális-progresszív média egyik legnagyobb ferdítései közé tartozik, az nem téved nagyot. 

Ugyanis a közelmúltban, szintén egyes politikusok mentelmi jogainak a felfüggesztéséről tartott korábbi szavazások kimenetelei azt mutatják, hogy Brüsszel egy elfogult, baloldali bűnszervezetté züllött. 

Ursula von der Leyen bizottsági elnök a minap úszta meg az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt: a balos-liberális többség gond nélkül összezárt. A jogállamiság nagyobb dicsőségére az EP többsége szerint ő is szent és érinthetetlen, ugyanúgy, mint Magyar, Salis és Dobrev.

De induljunk csak ki az ezzel kapcsolatos lengyel botrányokból! Ez év áprilisában az „igazság és a demokrácia mellett elkötelezett” Európai Parlament mindenféle mérlegelés nélkül megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését annak a két lengyel EP-képviselőnek, akiket a baloldali lengyel kormánykoalíció egy szó szerinti boszorkányüldözés keretében egyszer már börtönbüntetésre ítélt.

A korábbi PiS fémjelezte konzervatív kormánytag, Mariusz Kaminski, illetve volt helyettese, Maciej Wasik egyedül annak köszönhette eddigi szabadságát – és későbbi EP-képviselői helyét –, hogy a nyilvánvaló politikai üldöztetésük tagadhatatlanná vált, így a korábbi lengyel elnök, Andrzej Duda kegyelemben részesítette őket. Ám mindez nem csillapította a bürokraták étvágyát, akik a két hányatott sorsú politikustól annak tudatában vették el a mentelmi jogukat, hogy a baloldali lengyel kormány vérszomja immár Európa-szerte ismertté vált.

De itt nem állt meg a baloldalt mindenáron megmenteni, ám a jobboldalt azonnal elsöpörni akaró globalista mentelmi mosoda.

Ugyanis a konzervatív lengyel politikusok vegzálására szakosodott recept most ősszel is nagyszerűen bevált. A szintén a PiS színeiben politizáló Michal Dworczyk, illetve Daniel Obajtek mentelmi joga is azonnal fel lett függesztve, dacára annak, hogy többen is jelezték az EP-nek, hogy a politikusok ellen felhozott vádak Lengyelországban kizárólag a baloldali kormány túlélését szolgálják.

Ám nem csak a lengyelek érezhetik az Európai Parlament kettős mércéjének bűzét. Az elmúlt években az EP két alkalommal is gond nélkül felfüggesztette a francia és az európai progresszívek egyik fő ellenfelének, Marine Le Pennek a mentelmi jogát, hogy ezzel gyengítse a nyugati jobboldal vezéralakjának imázsát. Mint ismert, 2013-ban rasszizmus, valamint faji gyűlöletre való uszítás vádja miatt függesztették fel a politikus mentelmi jogát, majd négy évvel később, 2017-ben mindössze azért szavazta meg az EP Le Pen mentelmi jogának a befagyasztását, mert egyes, az Iszlám Állam által elkövetett merényletekkel kapcsolatban elrettentő fényképeket osztott meg a közösségi médiában.

Jól látható tehát, hogy Brüsszel szerint csak annak a politikusnak jár mentelmi jog, akit a baloldal támogat, pénzel vagy éppenséggel zsarol. Azoknak a jobboldali politikusoknak, akiket a baloldali riválisaik a saját túlélésük érdekében a börtönbe zárnának, nem jár. Így működik egy valódi bűnszervezet.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

