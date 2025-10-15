Bűnszervezet és mentelmi mosoda Brüsszelben

Nemrég az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők három olyan EP-képviselő, név szerint Magyar Péter, Ilaria Salis, illetve Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavaztak egymás után, akik ellen a magyar hatóságok különböző ügyekben eljárást indítottak. Az esemény jelentőségét elsősorban az adta, hogy mindhárom politikus a magyarellenes európai fősodor prominens tagjaiként olyan különböző vádakkal állt szemben, mint a becsületsértés, erőszakos bűncselekmény elkövetése, valamint a magántulajdon jogosulatlan eltulajdonlása.

Fontos leszögezni, ezeket a vádakat nem politikai aktivisták vagy különböző nagytőkés hálózatok által pénzelt álcivilszervezetek fogalmazták meg, hanem a valamennyi jogszabályt és formai követelést betartó magyar hatóságok.

Ennek ellenére már a szavazás napján sejteni lehetett, hogy a jogállamiság és a demokrácia megóvása iránt oly elkötelezett bürokraták mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a tetten ért szövetségeseiket kimenekítsék a felelősségre vonás alól. A Brüsszelben csak „cinikusnak” bélyegzett jóslatok hamar be is igazolódtak. A korábban még a mentelmi jogot feleslegesnek nevező Magyar Péter mögött szinte gyorsabban összezárt a teljes nyugati establishment, mint az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a nemzeti érdeket hírből sem ismerő Dobrev mögött. A nemzetközi baloldalnak tehát izgulni sem kellett, mindhárom EP-képviselőjük mentelmi joga sértetlen maradt, ezáltal pedig a politikai értelemben vett zsarolhatóságuk is.

A már a látszatra sem adó szavazások után természetesen sorozatban érkeztek az egyes konzervatív pártok kiábrándult reakciói, illetve számos elemzői cikk is nagy terjedelemben foglalkozott a képviselők politikailag motivált kimentésével. Ahogy az várható volt, nemcsak a szavazásban érintett baloldali képviselők, hanem az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola sem mutatott különösebb érdeklődést a brüsszeli eljárást bíráló megjegyzésekre és a kettős mércét felemlegető véleményekre. Ám az európai fősodort kiszolgáló média egy része mégis beleállt a vitába, ugyanis számos publicisztikából az derült ki, hogy az EP által levezényelt szavazás hűen tükrözte a politikailag független, az igazság és a demokrácia mellett elkötelezett európaiság eszméjét.