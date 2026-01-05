A La Liga új hőse lett az edző, aki Debrecenben óriási botrányba került

Rendkívüli

Sevilla–Levante 0-3. Első ránézésre ez a meccs nem hozhatja lázba a magyar futballkedvelőket, azt leszámítva, hogy nyugtázzák, az eredmény bizony bombameglepetés. De tegyük csak hozzá: ezzel a győzelemmel mutatkozott be a La Ligában vezetőedzőként Luis Castro, akit korábban rejtélyes okból rúgtak ki a DVSC-től. Akkoriban, Debrecenben állítólag lökdösődésig fajult a portugál edző botránya.

Luis Castro korábban a debreceni akadémia szakmai igazgatója volt, de botrányos körülmények között távozott, most a La Ligában edző Fotó: LOIC VENANCE Forrás: AFP
Kétségtelen, hogy szebb napokat is látott a Sevilla, amely jelenleg csak a 11. helyen áll a La Ligában, de az így is a spanyol bajnokság egyik nagy meglepetése volt az elmúlt hétvégén, hogy a forduló előtt még utolsó helyezett Levante 3-0-s győzelmet aratott ellene idegenben vasárnap. Ezzel a bravúros sikerrel mutatkozott be a La Ligában vezetőedzőként Luis Castro a Levante kispadján, akinek a neve ismerősen csenghet Magyarországon. Szűkebben: Debrecenben.

Luis Castro Debrecenből botrányos körülmények között távozott, most edzőként hős lett a La Ligában
Luis Castro Debrecenből botrányos körülmények között távozott, most edzőként hős lett a La Ligában (Fotó: AFP/Lou Benoist)

Luis Castro 2016 nyarán nagy tervekkel érkezett a DVSC-hez, mint a Debreceni Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója. Korábban a Benfica és a Sporting tehetségkutató stábjában is dolgozott, és a várost is ismerte, hiszen az Erasmus Program keretén belül Debrecenben is tanult. Nem tartott azonban sokáig a debreceni megbízatása: mindössze kilenc hónappal később, 2017 áprilisában két portugál kollégájával együtt rejtélyes módon távozott a DVSC-től.

Lökdösődésig fajult a volt debreceni edző botránya?

Az elválás tényét akkor a Debrecent korábban a Bajnokok Ligája csoportkörében is irányító Herczeg András erősítette meg ügyvezetőként, de az edzők váratlan menesztésének a körülményeiről nem beszélt bővebben. A Hajdupress.hu ugyanakkor megszellőztette, hogy nem békében váltak el a felek:

állítólag Luis Castro több kérdésben is összetűzésbe került a vezetőséggel, a klubhoz közel álló források szerint a dolog lökdösődésig fajult.

A botrányba csapó vita személyi ügyek miatt is robbanhatott ki.

Luis Castro életében a DVSC már a múlt – hős a La Ligában

Miután távozott Debrecenből, Luis Castro edzőként visszatért korábbi portugál csapatához, a Vitoria Guimaraeshez, amelynél az utánpótlásban dolgozott. 2019-ben a görög élvonalbeli Panetolikosz vezetőedzője lett, 

majd a Benfica utánpótlásában dolgozott, ahol az akkoriban még ott futballozó Csoboth Kevin edzője is volt. 

2023-ban Franciaországba igazolt, tavaly decemberig az élvonalbeli Nantes edzője volt, majd az év végén nevezték ki a Levante élére.

A Sevilla elleni bravúrgyőzelem volt Luis Castro bemutatkozása Spanyolországban, ahol most a Levanténál hősként ünneplik. Ez érthető, hiszen a csapat a La Ligában hat vereség és két döntetlen után tudott újra meccset nyerni. Ezzel rögtön el is mozdult az utolsó helyről a Levante, amely 13 pontjával most a 19. helyen áll. A bennmaradás pedig nem reménytelen: eggyel kevesebb meccse van a csapatnak, a hátránya így négy pont a kiesést jelenleg elkerülőkkel szemben.

Luis Castro itt még Debrecenben beszél az utánpótlás fejlesztéséről:

 

