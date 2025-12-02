Fehér Házkarácsonyfaünnepi dekorációTrumpMelania Trumpdekoráció

Melania Trump feldíszítette a házat + galéria + videó

Az otthon ott van, ahol a szív – ezzel a hangulatos üzenettel tárta a nyilvánosság elé a Fehér Ház 2025-ös karácsonyi díszítéseit Melania Trump. Az idei dekorációk egyszerre tisztelegnek a hagyomány előtt és csempésznek új, játékos elemeket az elnöki rezidencia falai közé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 19:37
Hétfőn Melania Trump first lady mutatta be a Fehér Ház karácsonyi díszítéseit Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn Melania Trump mutatta be a Fehér Ház karácsonyi díszítéseit. A keleti szárny, amely korábban látványos díszítést kapott, már nem látogatható a felújítás miatt, de az új dekorációk így is lenyűgöző élményt nyújtanak – erről írt a Business Insider újságírója, aki személyesen csodálta meg az elkészült dekorációt.

Hétfőn Melania Trump first lady mutatta be a Fehér Ház karácsonyi díszítéseit
Hétfőn Melania Trump mutatta be a Fehér Ház karácsonyi díszítéseit.Fotó: AFP

A first lady minden részletre gondolt: a piros masnis koszorúk az ablakokat ékesítik, míg az East Room karácsonyfái vörös, fehér és kék díszekkel, arany sasokkal és tölgylevelekkel idézik az erő és a hazafiság szimbólumait. A Green Room játékosságot sugárzó dekorációja gyermekkori játékokkal és puzzle-darabokból készült portrékkal hívja elő a múlt emlékeit. 

A portrék Donald Trumpot és George Washingtont ábrázolják, mindegyik hatezer puzzle-darabból áll, lenyűgöző részletgazdagsággal.

A Kék ovális iroda karácsonyfája az Egyesült Államok őshonos madarait és virágait bemutató díszekkel, valamint az elesett katonák családjai előtt tisztelgő aranycsillagokkal várja a látogatókat. 

A különleges díszeket mesterséges intelligencia és 3D-nyomtatás segítségével alkották meg, így a hagyomány és a modern technológia találkozása varázsolja ünnepivé a teret.

1/18 A washingtoni Fehér Ház díszítése Melania Trump keze munkáját dicséri.

A Vörös szoba díszei a Fostering the Future programot idézik, amely a nevelőotthonokban élő gyermekeket támogatja, a Be Best kezdeményezéssel. A szoba karácsonyfáját Be Best-díszek és a jövő támogatására utaló szalagok teszik különlegessé, míg a pillangófigurák a remény és a gyermeki ártatlanság szimbólumai.

Az állami étkezőben egy aprólékosan elkészített mézeskalács Fehér Ház is helyet kapott, amely több mint száz kilogrammnyi alapanyagból készült, 

beleértve a pasztillázstésztát, a csokoládét és a cukormázat. A Grand Foyer-ben a restaurálás alatt álló, XVIII. századi eredetű Fehér Ház-betlehem részletei láthatók, amelyet először 1961-ben állítottak ki, és John F. Kennedy 1963-as karácsonyi képeslapján is megjelent.

A teljes Fehér Ház karácsonyi kiállításában 51 karácsonyfa, több mint kétezer fényfüzér és 7620 méter szalag található, így minden apró részlet az ünnepi hangulatot és az otthon melegségét sugározza. 

December 2-tól újra látogatható a nagyközönségnek, az első alkalommal a keleti szárny lebontása óta. Bár a díszítésre rendelkezésre álló hely ideiglenesen korlátozott a kilencvenezer négyzetméteres új bálterem elkészültéig, a látogatók így is csodálatos ünnepi élményben részesülhetnek, ahol minden apró részlet a hagyományt, a hazafiságot és az otthon melegségét idézi.

 

Borítókép: A Fehér Ház karácsonyi díszítése (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Nincs itt semmi látnivaló

Bayer Zsolt avatarja

Friss hír Európa „fővárosából”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu