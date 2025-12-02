Melania Trump feldíszítette a házat + galéria + videó

A Vörös szoba díszei a Fostering the Future programot idézik, amely a nevelőotthonokban élő gyermekeket támogatja, a Be Best kezdeményezéssel. A szoba karácsonyfáját Be Best-díszek és a jövő támogatására utaló szalagok teszik különlegessé, míg a pillangófigurák a remény és a gyermeki ártatlanság szimbólumai.

Az állami étkezőben egy aprólékosan elkészített mézeskalács Fehér Ház is helyet kapott, amely több mint száz kilogrammnyi alapanyagból készült,

beleértve a pasztillázstésztát, a csokoládét és a cukormázat. A Grand Foyer-ben a restaurálás alatt álló, XVIII. századi eredetű Fehér Ház-betlehem részletei láthatók, amelyet először 1961-ben állítottak ki, és John F. Kennedy 1963-as karácsonyi képeslapján is megjelent.

A teljes Fehér Ház karácsonyi kiállításában 51 karácsonyfa, több mint kétezer fényfüzér és 7620 méter szalag található, így minden apró részlet az ünnepi hangulatot és az otthon melegségét sugározza.

December 2-tól újra látogatható a nagyközönségnek, az első alkalommal a keleti szárny lebontása óta. Bár a díszítésre rendelkezésre álló hely ideiglenesen korlátozott a kilencvenezer négyzetméteres új bálterem elkészültéig, a látogatók így is csodálatos ünnepi élményben részesülhetnek, ahol minden apró részlet a hagyományt, a hazafiságot és az otthon melegségét idézi.

Borítókép: A Fehér Ház karácsonyi díszítése (Fotó: AFP)