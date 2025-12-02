Melania Trump feldíszítette a házat + galéria + videó

Hétfőn Melania Trump mutatta be a Fehér Ház karácsonyi díszítéseit. A keleti szárny, amely korábban látványos díszítést kapott, már nem látogatható a felújítás miatt, de az új dekorációk így is lenyűgöző élményt nyújtanak – erről írt a Business Insider újságírója, aki személyesen csodálta meg az elkészült dekorációt.
A first lady minden részletre gondolt: a piros masnis koszorúk az ablakokat ékesítik, míg az East Room karácsonyfái vörös, fehér és kék díszekkel, arany sasokkal és tölgylevelekkel idézik az erő és a hazafiság szimbólumait. A Green Room játékosságot sugárzó dekorációja gyermekkori játékokkal és puzzle-darabokból készült portrékkal hívja elő a múlt emlékeit.
