Trump hatalmas változásokat jelentett be a Fehér Házban

Építési munkálatok megkezdését jelentette be a washingtoni Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök.

Sebők Barbara
2025. 10. 21. 10:11
Trump hatalmas változásokat jelentett be a Fehér Házban Forrás: AFP
„Örömmel jelentem be, hogy megkezdődtek a munkálatok a Fehér Ház területén az új, nagy és gyönyörű bálterem építésére” – írta Donald Trump a Truth Social platformon helyi idő szerint hétfő este.

Építési munkálatok megkezdését jelentette be a washingtoni Fehér Házban Donald Trump
Építési munkálatok megkezdését jelentette be a washingtoni Fehér Házban Donald Trump. Fotó: AFP

Az új terem építési költségeit 250 millió dollárra becsülik, a tervek szerint több mint nyolcezer négyzetméter alapterületű lesz, és akár ezer vendéget is tudnak ott fogadni. 

A terem külföldi állam- és kormányfők tiszteletére rendezett nagy vacsorák és más jelentős események helyszínéül fog szolgálni – emelte ki bejegyzésében az elnök.

A Fehér Ház érintett – keleti – szárnyát teljesen modernizálják és a munkálatok befejezése után szebb lesz, mint valaha

– emelte ki Donald Trump.

Közlése szerint az új rész teljes egészében magánforrásokból, elsősorban „nagylelkű hazafiaktól és kiváló vállalatoktól” származó pénzből fog megépülni. 

Trump elnök vacsora keretében köszönte meg az adományokat

Az elnök a múlt héten egy nagy vacsora keretében köszönte meg az adományokat. A vendégek között voltak olyan technológiai vállalatok képviselői, mint az Amazon, az Apple, a Meta, a Google, a Microsoft és a Palantir, valamint a védelmi ipar óriása, a Lockheed Martin. A Fehér Ház 1800 óta az amerikai elnökök rezidenciája és munkahelye. Elsőként John Adams, az Egyesült Államok második elnöke lakott és dolgozott ott.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

