Németország határozott választ ad a hibrid fenyegetésre

Az új rendőri egység speciális képzésben részesül majd a drónok felderítésére és semlegesítésére. A tervek szerint az egység 130 főből áll majd, akiket az ország egész területén bevethetnek, és szükség esetén gyorsan áthelyezhetnek a kritikus helyszínekre.

Dobrindt elmondta, hogy Németország az idei és a jövő évi költségvetésben több mint százmillió eurót különített el a drónelhárító technológia fejlesztésére. A beszerzett rendszerek érzékelőket és zavaróberendezéseket tartalmaznak, amelyek képesek megzavarni az ellenséges drónok jelét, sőt szükség esetén elfogni vagy lelőni azokat. Korábban Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa is kifejtette lapunknak, hogy a drónokkal végrehajtott európai légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban. Jelenleg az azonosítatlan drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik.