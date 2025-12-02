A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt kedden bejelentette, hogy Németország új, kifejezetten drónok elleni fellépésre kialakított rendőri egységet állít fel. A lépésre azért van szükség, mert a katonai létesítmények és kritikus infrastruktúrák körüli gyanús drónészlelések száma megugrott az utóbbi időben – írja a Politico.
Németország határozott választ ad a hibrid fenyegetésre
A német belügyminiszter bejelentette, hogy az ország egy kifejezetten drónok elleni fellépésre kiképzett rendőri egységet hoz létre. Az egység speciális érzékelőkkel és zavaróberendezésekkel lesz felszerelve, céljuk az azonosítatlan drónok felderítése és semlegesítése lesz. A lépésre a kritikus infrastruktúrák körüli gyanús drónészlelések számának megugrása miatt van szükség. A héten fontos egyeztetések lesznek a témáról Németországban.
Az új rendőri egység speciális képzésben részesül majd a drónok felderítésére és semlegesítésére. A tervek szerint az egység 130 főből áll majd, akiket az ország egész területén bevethetnek, és szükség esetén gyorsan áthelyezhetnek a kritikus helyszínekre.
Dobrindt elmondta, hogy Németország az idei és a jövő évi költségvetésben több mint százmillió eurót különített el a drónelhárító technológia fejlesztésére. A beszerzett rendszerek érzékelőket és zavaróberendezéseket tartalmaznak, amelyek képesek megzavarni az ellenséges drónok jelét, sőt szükség esetén elfogni vagy lelőni azokat. Korábban Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa is kifejtette lapunknak, hogy a drónokkal végrehajtott európai légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban. Jelenleg az azonosítatlan drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik.
További Külföld híreink
Fontos, hogy szembenézzünk a hibrid fenyegetésekkel
– hangsúlyozta a német belügyminiszter. Ezenfelül a tartományi belügyminiszterek a héten döntenek egy közös szövetségi és tartományi drónelhárító központ létrehozásáról, amely összehangolná a szövetségi és tartományi rendőrség, valamint a hadsereg munkáját a drónfenyegetések felderítésében és kezelésében.
További Külföld híreink
Európában egyre gyakoribb, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, kisméretű drónokat kémkedésre, a védelmi rendszerek felmérésére és hibrid műveletekre használják. November elején München és Brüsszel repterét is le kellett zárni, a két légikikötő forgalmát ugyanis drónok zavarták meg.
Borítókép: Alexander Dobrindt fontos bejelentést tett (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek
Szijjártó Péter az országjárásán tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak.
Terror a karácsonyi vásárokon: Csehország is fokozott biztonságra kényszerül + videó
A rendőrség az adventi időszak kezdetével országszerte fegyveres, golyóálló mellényekkel felszerelt járőröket állított szolgálatba.
Moszkvába érkezett Trump küldöttsége, Putyin figyelmeztette Európát + videó
A diplomáciai térben egyszerre zajlanak moszkvai és európai egyeztetések, miközben a fronthelyzet továbbra is feszült.
Kanada is beszáll a közös védelmi beszerzésekbe
Az Európai Unió megállapodást kötött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek
Szijjártó Péter az országjárásán tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak.
Terror a karácsonyi vásárokon: Csehország is fokozott biztonságra kényszerül + videó
A rendőrség az adventi időszak kezdetével országszerte fegyveres, golyóálló mellényekkel felszerelt járőröket állított szolgálatba.
Moszkvába érkezett Trump küldöttsége, Putyin figyelmeztette Európát + videó
A diplomáciai térben egyszerre zajlanak moszkvai és európai egyeztetések, miközben a fronthelyzet továbbra is feszült.
Kanada is beszáll a közös védelmi beszerzésekbe
Az Európai Unió megállapodást kötött.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!