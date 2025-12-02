drónfenyegetésrendőrségNémetországdrón

Németország határozott választ ad a hibrid fenyegetésre

A német belügyminiszter bejelentette, hogy az ország egy kifejezetten drónok elleni fellépésre kiképzett rendőri egységet hoz létre. Az egység speciális érzékelőkkel és zavaróberendezésekkel lesz felszerelve, céljuk az azonosítatlan drónok felderítése és semlegesítése lesz. A lépésre a kritikus infrastruktúrák körüli gyanús drónészlelések számának megugrása miatt van szükség. A héten fontos egyeztetések lesznek a témáról Németországban.

András János
2025. 12. 02. 18:03
Alexander Dobrindt fontos bejelentést tett
Fotó: CARSTEN KOALL Forrás: DPA
A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt kedden bejelentette, hogy Németország új, kifejezetten drónok elleni fellépésre kialakított rendőri egységet állít fel. A lépésre azért van szükség, mert a katonai létesítmények és kritikus infrastruktúrák körüli gyanús drónészlelések száma megugrott az utóbbi időben – írja a Politico.

Németország belügyminisztere bejelentette a drónelhárító német rendőrségi szárny létrehozását
Németország belügyminisztere bejelentette a drónelhárító német rendőrségi szárny létrehozását. Fotó: DPA

Az új rendőri egység speciális képzésben részesül majd a drónok felderítésére és semlegesítésére. A tervek szerint az egység 130 főből áll majd, akiket az ország egész területén bevethetnek, és szükség esetén gyorsan áthelyezhetnek a kritikus helyszínekre. 

Dobrindt elmondta, hogy Németország az idei és a jövő évi költségvetésben több mint százmillió eurót különített el a drónelhárító technológia fejlesztésére. A beszerzett rendszerek érzékelőket és zavaróberendezéseket tartalmaznak, amelyek képesek megzavarni az ellenséges drónok jelét, sőt szükség esetén elfogni vagy lelőni azokat. Korábban Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa is kifejtette lapunknak, hogy a drónokkal végrehajtott európai légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban. Jelenleg az azonosítatlan drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik.

Fontos, hogy szembenézzünk a hibrid fenyegetésekkel

– hangsúlyozta a német belügyminiszter. Ezenfelül a tartományi belügyminiszterek a héten döntenek egy közös szövetségi és tartományi drónelhárító központ létrehozásáról, amely összehangolná a szövetségi és tartományi rendőrség, valamint a hadsereg munkáját a drónfenyegetések felderítésében és kezelésében.

Európában egyre gyakoribb, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, kisméretű drónokat kémkedésre, a védelmi rendszerek felmérésére és hibrid műveletekre használják. November elején München és Brüsszel repterét is le kellett zárni, a két légikikötő forgalmát ugyanis drónok zavarták meg. 

 

Borítókép: Alexander Dobrindt fontos bejelentést tett (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

