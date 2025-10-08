drónészleléstörvényOroszországárnyékflottaVolodimir Zelenszkij

Európa felett gyülekeznek az orosz árnyak

Bajorországban új törvény adhat jogot a rendőrségnek arra, hogy lelőhessék az azonosítatlan drónokat. A törvényjavaslat azután született, hogy Európa-szerte megszaporodtak az azonosítatlan drónészlelések, amelyek biztonsági aggodalmat váltottak ki, különösen Oroszország lehetséges beavatkozása miatt. Az új jogszabályt még a bajor parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 23:59
Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz katonai vezetés (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz katonai vezetés (Fotó: AFP) Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
Korábban Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa is kifejtette lapunknak, hogy a drónokkal végrehajtott európai légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban. Jelenleg az azonosítatlan drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik. Bajorország most lépéseket tesz annak érdekében, hogy a rendőrség lelőhesse az azonosítatlan drónokat – írja a The Kyiv Independent. 

Drónfenyegetés Európa-szerte - nagyméretű katonai drónok
Drónfenyegetés Európa-szerte – nagy méretű katonai drónok. Fotó: STR/NurPhoto

Drónfenyegetés Európa-szerte

Európa-szerte megugrott az azonosítatlan drónészlelések száma, ami fokozta az aggodalmakat a légtér biztonsága és az esetleges külföldi beavatkozás miatt. A bajor kormány elé kerülő törvény felhatalmazná a helyi rendőrséget a drónok megsemmisítésére, ha ez szükséges a közbiztonság megőrzése érdekében. Az intézkedést több olyan drónészlelés előzte meg, amelyek októberben megzavarták a légi forgalmat a müncheni nemzetközi repülőtéren (is). Például október 3-án mintegy 35 beérkező repülőjáratot kellett más repülőterekre átirányítani vagy törölni, míg 46 felszállást október 4-re halasztottak. A repülőtér tisztviselői szerint 6500 utas volt érintett az incidensekben. 

A cseh rendőrség – szintén október 3-án történt – azonosítatlan dróntevékenységről számolt be a prágai Václav Havel repülőtér közelében. Az elmúlt hetekben a norvégiai oslói és a dániai koppenhágai repülőteret is ideiglenesen le kellett zárni hasonló drónészlelések miatt. 

Mindez egybeesik több olyan esettel, amikor orosz katonai drónok és repülőgépek NATO-légteret sértettek.

Szeptemberben a lengyel erők több orosz drónt is lelőttek, amelyek beléptek Lengyelország területére. 

Néhány nappal később egy orosz drón megsértette Románia légterét, de Bukarest úgy döntött, hogy nem avatkozik be.

DONETSK OBLAST, UKRAINE, MAY 14, 2025: Ukrainian military personnel work at an FPV drone assembly center in Donetsk Oblast, Ukraine, May 14, 2025. Jose Colon / Anadolu (Photo by JOSE COLON / Anadolu via AFP)
Egymás mellett sorakozó, kis méretű felderítő drónok. Fotó: Anadolu/Jose Colon

Zelenszkij az orosz árnyékflottát vádolja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 28-án kijelentette, hogy hírszerzési jelentések szerint Oroszország úgynevezett „árnyékflottája” – vagyis olajszállító tankerhajói – drónok indítására és irányítására is alkalmasak, és ezzel magyarázható, hogy az utóbbi időkben megszaporodtak az európai városokban a drónészlelések. Friedrich Merz német kancellár október 5-én azt mondta, hogy szerinte Oroszország felelős a Németország felett észlelt azonosítatlan drónok többségéért és ezzel visszhangozta a NATO-szövetségesek aggodalmait.

Az ilyen esetek egyre gyakoribbá válása fokozta a félelmeket, hogy Oroszország esetleg Európa védelmét teszteli, illetve a reakcióidőt méri, miközben fokozódik a feszültség a NATO-val. 

Nincs ok pánikra, de van ok a fokozott óvatosságra

– mondta Markus Söder bajor politikus, majd úgy folytatta, hogy „inkább le kell lőni ezeket (a drónokat), mint tétlenül várni”. A törvény alapján új drónkompetencia- és védelmi központot hoznának létre a bajor rendőrség számára Erding városában, amely közel fekszik a müncheni nemzetközi repülőtérhez.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz katonai vezetés (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

