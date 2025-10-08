Európa felett gyülekeznek az orosz árnyak

Korábban Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa is kifejtette lapunknak, hogy a drónokkal végrehajtott európai légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban. Jelenleg az azonosítatlan drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik. Bajorország most lépéseket tesz annak érdekében, hogy a rendőrség lelőhesse az azonosítatlan drónokat – írja a The Kyiv Independent.

Drónfenyegetés Európa-szerte – nagy méretű katonai drónok. Fotó: STR/NurPhoto

Drónfenyegetés Európa-szerte

Európa-szerte megugrott az azonosítatlan drónészlelések száma, ami fokozta az aggodalmakat a légtér biztonsága és az esetleges külföldi beavatkozás miatt. A bajor kormány elé kerülő törvény felhatalmazná a helyi rendőrséget a drónok megsemmisítésére, ha ez szükséges a közbiztonság megőrzése érdekében. Az intézkedést több olyan drónészlelés előzte meg, amelyek októberben megzavarták a légi forgalmat a müncheni nemzetközi repülőtéren (is). Például október 3-án mintegy 35 beérkező repülőjáratot kellett más repülőterekre átirányítani vagy törölni, míg 46 felszállást október 4-re halasztottak. A repülőtér tisztviselői szerint 6500 utas volt érintett az incidensekben.

A cseh rendőrség – szintén október 3-án történt – azonosítatlan dróntevékenységről számolt be a prágai Václav Havel repülőtér közelében. Az elmúlt hetekben a norvégiai oslói és a dániai koppenhágai repülőteret is ideiglenesen le kellett zárni hasonló drónészlelések miatt.

Mindez egybeesik több olyan esettel, amikor orosz katonai drónok és repülőgépek NATO-légteret sértettek.

Szeptemberben a lengyel erők több orosz drónt is lelőttek, amelyek beléptek Lengyelország területére.