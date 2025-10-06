Veszélyesek a berepülő drónok, még védekezni is nehéz ellenük

Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

A drónokkal végrehajtott mély légtérsértések új szintet jelentenek a biztonsági kihívásokban – figyelmeztet Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa. A szakember szerint a müncheni repülőtér feletti incidens is rámutat, hogy a drónok semlegesítése jogi és technikai akadályokba is ütközik.

Gábor Márton
2025. 10. 06. 16:12
UTRECHT - A drone flies in the sky ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP) Újabb drónok jelentek meg Európa felett, hatalmas a feszültség
A drónok alkalmazása ilyen mértékben relatíve új jelenség – mondta el lapunknak Kemény János. A John Lukacs Intézet tudományos munkatársa emlékeztetett: a hagyományos repülőgépekkel történő berepülések, légtérsértések azért nem voltak a Baltikumban példa nélküliek. Az ugyanakkor mindenképpen újdonság, hogy a drónokkal eléggé mély berepüléseket hajtanak végre, legutóbb a müncheni repülőtér volt érintett, és a mai napig nem sikerült megállapítani, hogy pontosan ki a felelős a történtekért – tette hozzá.

Illusztráció Németország védelmi rendszerei elégtelenek. Egy drón repül a müncheni Franz Josef Strauss repülőtér felett
Nehéz védekezni a berepülő drónokkal szemben (Fotó: AFP/DPA/Frank Hoermann)

– Mostanáig azt sem sikerült pontosan megállapítani, hogy kik voltak, akik berepültek a repülőtér légterébe, éppen ezért megválaszolhatatlan a kérdés, hogy a szóban forgó drónok miben különböztek a katonaiaktól. Feltételezni lehet, hogy robbanófej nélküli drónok voltak, viszont a repülést veszélyeztetni teljesen egyszerű civil drónokkal is lehet – jelentette ki a szakember. Kemény János a Magyar Nemzet kérdésére arról is beszélt, hogy a drónok semlegesítése is komoly gondokat okoz.

– Nagyon sok helyen a hadsereg honi bevetését különféle minősített jogi esetekhez kötik, ez egyáltalán nem automatikus, és sok időbe telik.

Praktikus oldalról közelítve az ilyen eszközök lelövése veszélyt jelenthet a repülőtér körüli polgári lakosságra.

Van az a megoldás, amit elektronikai hadviselésnek neveznek, hogy elkezdik zavarni azokat a rádiófrekvenciákat, amelyek tipikusan ezeknek az eszközöknek az irányítására szolgálnak – emelte ki a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa. Kemény szerint

az elektronikai hadviselés hátulütője, hogy a repülőtér működésében is komoly zavarokat okozhat.

A szakember szerint a megoldás ebben a helyzetben az lehet, ha a nagyobb repülőterek körül vagy azoktól távolabb lehetővé válna ezeknek az eszközöknek az észlelése.

– Ha már az észlelés megvan, akkor el lehet kezdeni sakkozni azzal, hogy milyen ellenintézkedéseket tud és hajlandó tenni az adott ország. Innentől pedig a repülőtér-fenntartók, illetve az adott ország rendőri vagy egyéb biztonsági erőinek a döntése, hogy ilyen esetekben mi lesz az a standard eljárás, amit alkalmazni fognak – tette hozzá a szakember. Rámutatott: a cél mindenképpen a repülőtér minél rövidebb idejű lezárása szükség esetén.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/ANP/Robin Utrecht)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

