Hatalmas hibát vétett az ukrán hadsereg, ráadásul a nemzetközi vizeken

A Fekete-tengeren ismét egy orosz tanker ellen indult támadás, ezúttal azonban egy növényi olajat fuvarozó hajót találtak el az ukrán drónok. A személyzet nem sérült meg, az érintett jármű pedig saját erőből egy török kikötő felé tart. Az utóbbi napokban több tanker is hasonló akció célpontja lett a térségben, miközben az ukrán hadsereg forrásai egy brit újságnak megerősítették, hogy szerepük volt a dróncsapásokban.

András János
2025. 12. 02. 10:59
Zelenszkij és Starmer Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
Az ukrán hadsereg újabb dróntámadást hajtott végre a Fekete-tenger térségében. Azonban a török tengerhajózási hatóság tájékoztatása alapján a támadás a MIDVOLGA–2 nevű orosz tankert érte, amely egyszerű növényi olajat szállított – írja a Ria Novosztyi.

Az ukrán hadsereg sorra a nemzetközi hajózás útvonalain hajt végre támadásokat
(Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

A közlés alapján az Oroszországból Georgiába tartó tartályhajó körülbelül 80 tengeri mérföldre a török partoktól jelezte, hogy támadás érte. Vészjelzést eddig nem adtak le, a fedélzeten tartózkodó 13 fős személyzet épségben van, a hajó pedig önerőből halad Sinop kikötője irányába, írja az Origo.

Az utóbbi napokban több, ehhez hasonló történésről érkezett hír a környékről. Az előző pénteken a Kairos nevű tanker – amely gambiai lobogó alatt hajózott – kapott lángra Törökország közelében, miközben Novorosszijszk felé haladt.

A Kairos 25 tagú személyzetét kimenekítették, a lángokat azonban csaknem kétnapi küzdelem után tudták megfékezni.

Ugyanazon a napon a Virat nevű tartályhajót is csapás érte a török partvidék közelében. A húszfős legénység a fedélzeten maradt, majd szombatra újabb találat érte a hajót. Írtunk róla, hogy egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren.

A Guardian ukrán hírszerzési értesülésekre hivatkozva közölte, hogy Kijev megerősítette: szerepe volt a török vizeknél végrehajtott tengeri drónos támadásokban. Erre Moszkva határozottan reagált. Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő úgy fogalmazott, hogy a kijevi vezetés ugyanazokat az erőket mozgósította, amelyek korábban is akadályozták a háború rendezését és most ismét a helyzet elmérgesítésére törekednek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig azt állította, hogy az ukrán lépések Törökország szuverenitását sértik.

A Fekete-tenger környéke az elmúlt napokban a feszültség gócpontjává vált, mivel egymást követik az ukrán dróntámadások a nemzetközi hajózási útvonalakon.

Borítókép: Zelenszkij és Starmer (Fotó: AFP)


 

