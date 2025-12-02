Hatalmas hibát vétett az ukrán hadsereg, ráadásul a nemzetközi vizeken

Az ukrán hadsereg újabb dróntámadást hajtott végre a Fekete-tenger térségében. Azonban a török tengerhajózási hatóság tájékoztatása alapján a támadás a MIDVOLGA–2 nevű orosz tankert érte, amely egyszerű növényi olajat szállított – írja a Ria Novosztyi.

Az ukrán hadsereg sorra a nemzetközi hajózás útvonalain hajt végre támadásokat

(Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

A közlés alapján az Oroszországból Georgiába tartó tartályhajó körülbelül 80 tengeri mérföldre a török partoktól jelezte, hogy támadás érte. Vészjelzést eddig nem adtak le, a fedélzeten tartózkodó 13 fős személyzet épségben van, a hajó pedig önerőből halad Sinop kikötője irányába, írja az Origo.