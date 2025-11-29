árnyékflottahajózásFekete-tenger

Tartályhajók égnek a Fekete-tengeren, szándékos támadásról lehet szó + videó

Alig egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki, mindkét hajó legénysége biztonságban van. A Fekete-tengeren történt tűzeseteket külső beavatkozás okozhatta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 10:17
Illusztráció Fotó: - Forrás: Sri Lankan Air Force
A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen hajózó Kairos tanker az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott a Fekete-tengeren, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre. Csaknem egy órával később a török hatóságok arról számoltak be, hogy egy másik, ugyancsak üresen hajózó tanker, a Virat is kigyulladt a Fekete-tengeren, 65 kilométerre a török partoktól. Az előbbi tartályhajó 25 fős és az utóbbi 20 fős legénysége biztonságban van.

Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy 

a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet külső beavatkozás okozta. Külső beavatkozásként elsőre egy akna, egy rakéta vagy egy drón juthat eszünkbe, de erről még nincs végleges információ – jegyezte meg a miniszter.

A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg a vízfelszínen haladó drónok támadták meg.

Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország árnyékflottája részeként tartják számon. A kifejezést azokra a hajókra alkalmazzák, amelyeket Moszkva az ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankciók megkerülésére használ.

Az adatbázis szerint az Egyesült Államok januárban tette feketelistára a Viratot, majd utána az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság és Kanada. A Kairos tankert a nyáron tette föl a szankciós listára az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

