Éleződő feszültség az orosz-ukrán háború körül

Moszkva szerint a NATO katonai vezetése a békerendezést próbálja akadályozni, miközben Berlin és Varsó európai egységet és Ukrajna további támogatását sürgeti. A Fekete-tengeren újabb incidensek fokozzák a feszültséget, Brüsszel pedig a korrupciós ügyek ellenére is Kijev támogatását hangsúlyozza.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 4:00
Katonák Ukrajnában Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Moszkva rendkívül felelőtlennek tartja, hogy Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke felvetette az Oroszország elleni megelőző csapások lehetőségét, amivel kísérletet tett az ukrajnai rendezés akadályozására – hangoztatta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján hétfőn megjelent kommentárjában.

„Ebben céltudatos kísérletet látunk az ukrán válságból való kilábalásra irányuló erőfeszítések aláásására" – fogalmazott Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen kijelentések komoly kockázatokat hordoznak a NATO-tagállamok számára is
„Ebben céltudatos kísérletet látunk az ukrán válságból való kilábalásra irányuló erőfeszítések aláásására” – fogalmazott Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen kijelentések komoly kockázatokat hordoznak a NATO-tagállamok számára is Fotó: AFP

Zaharova a NATO-tisztségviselőnek a brit Financial Times lapnak adott nyilatkozatára reagált, amelyben Dragone arról beszélt, hogy a NATO-nak „agresszívebben” kell fellépnie, és a megelőző csapások „védelmi” intézkedésnek tekinthetők. A szóvivő szerint az olasz admirális kijelentései azt mutatják, hogy a szövetség kész a konfliktus további eszkalációjára.

„Ebben céltudatos kísérletet látunk az ukrán válságból való kilábalásra irányuló erőfeszítések aláásására” – fogalmazott Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen kijelentések komoly kockázatokat hordoznak a NATO-tagállamok számára is.

A szóvivő bírálta, hogy a NATO „bizonyítékok nélkül” vádolja Moszkvát nukleáris retorikával és hibrid támadásokkal, és kijelentette: Dragone szavai „végérvényesen pontot tesznek” a szövetség kizárólag védelmi jellegéről szóló narratíva végére.

Német–lengyel egyeztetés: Európa nem fogad el kikényszerített békét

Friedrich Merz német kancellár Berlinben kijelentette: Európa nem fogad el Ukrajnára kényszerített béketervet. Szavai szerint „semmiféle döntés nem születhet Ukrajnáról Ukrajna nélkül”, és elutasította az EU és a NATO megosztására irányuló törekvéseket.

Merz Donald Tuskkal közösen egyeztetett Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia és Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A kancellár a következő hetek döntő jelentőségére figyelmeztetett, és kiemelte: növelni kell a nyomást Moszkván, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.

Németország és Lengyelország egy új, közös védelmi megállapodáson is dolgozik, amelyet jövőre véglegesítenének.

Törökország: Elfogadhatatlan támadások a Fekete-tengeren

Recep Tayyip Erdogan török elnök a minapi incidensekre reagálva kijelentette: elfogadhatatlanok a Fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások. A török hatóságok szerint két tanker is kigyulladt, miután ukrán tengeri drónok támadták meg őket Törökország partjainál.

Erdogan hangsúlyozta: a háború már a hajózás biztonságát veszélyezteti, a történések pedig „aggasztó eszkalációt” jeleznek.

Brüsszel: A korrupciós vizsgálatok nem árnyékolhatják be Ukrajna támogatását

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette: a korrupciós ügyek ellenére is „Ukrajna szabadságért folytatott harcára” kell összpontosítani. Szerinte a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy az ukrán korrupcióellenes intézmények működnek.

A főképviselő szerint a hét döntő jelentőségű lehet a diplomáciában, a többéves finanszírozás pedig áttörést hozhat Ukrajna védelmében.

Kreml: Putyin tájékoztatást kapott újabb települések elfoglalásáról

Dmitrij Peszkov bejelentette, hogy az orosz elnök személyesen látogatott el az Ukrajnában harcoló orosz csapatok egyik parancsnokságára, ahol jelentették neki Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalását. Putyint tájékoztatták az ukrán erők bekerítésének folyamatáról is.

Macron: Elkészültek az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák

Emmanuel Macron bejelentette, hogy lezárult az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciarendszer kidolgozása. A francia elnök hangsúlyozta: csak Ukrajna folytathat területi tárgyalásokat a háború lezárása ügyében, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a garanciákról Kijev nélkül egyeztessenek.

Macron dicsérte Ukrajna korrupcióellenes lépéseit, és emlékeztetett: a demokráciák ereje a felelősségre vonhatóságban rejlik.

Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az utóbbi két hónapban Oroszország a háború kezdete óta a legnagyobb emberveszteséget szenvedte el, és jelentős előrelépést értek el Kupjanszk térségében.

Borítókép: Katonák Ukrajnában (Fotó: NurPhoto)

