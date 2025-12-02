Éleződő feszültség az orosz-ukrán háború körül

Moszkva rendkívül felelőtlennek tartja, hogy Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke felvetette az Oroszország elleni megelőző csapások lehetőségét, amivel kísérletet tett az ukrajnai rendezés akadályozására – hangoztatta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján hétfőn megjelent kommentárjában.

Zaharova a NATO-tisztségviselőnek a brit Financial Times lapnak adott nyilatkozatára reagált, amelyben Dragone arról beszélt, hogy a NATO-nak „agresszívebben” kell fellépnie, és a megelőző csapások „védelmi” intézkedésnek tekinthetők. A szóvivő szerint az olasz admirális kijelentései azt mutatják, hogy a szövetség kész a konfliktus további eszkalációjára.

„Ebben céltudatos kísérletet látunk az ukrán válságból való kilábalásra irányuló erőfeszítések aláásására” – fogalmazott Zaharova, hozzátéve, hogy az ilyen kijelentések komoly kockázatokat hordoznak a NATO-tagállamok számára is.

A szóvivő bírálta, hogy a NATO „bizonyítékok nélkül” vádolja Moszkvát nukleáris retorikával és hibrid támadásokkal, és kijelentette: Dragone szavai „végérvényesen pontot tesznek” a szövetség kizárólag védelmi jellegéről szóló narratíva végére.

Német–lengyel egyeztetés: Európa nem fogad el kikényszerített békét

Friedrich Merz német kancellár Berlinben kijelentette: Európa nem fogad el Ukrajnára kényszerített béketervet. Szavai szerint „semmiféle döntés nem születhet Ukrajnáról Ukrajna nélkül”, és elutasította az EU és a NATO megosztására irányuló törekvéseket.

Merz Donald Tuskkal közösen egyeztetett Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia és Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A kancellár a következő hetek döntő jelentőségére figyelmeztetett, és kiemelte: növelni kell a nyomást Moszkván, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.

Németország és Lengyelország egy új, közös védelmi megállapodáson is dolgozik, amelyet jövőre véglegesítenének.

Törökország: Elfogadhatatlan támadások a Fekete-tengeren

Recep Tayyip Erdogan török elnök a minapi incidensekre reagálva kijelentette: elfogadhatatlanok a Fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások. A török hatóságok szerint két tanker is kigyulladt, miután ukrán tengeri drónok támadták meg őket Törökország partjainál.