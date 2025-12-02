Ismét forr a levegő: több izraeli katona elleni merényletkísérlet történt + videó

Kedden reggel két izraeli katona könnyebben megsérült egy késeléses támadás során Ciszjordánia északi részén található Ateret közelében. A támadót lelőtték – közölte az Izraeli Védelmi Erők (IDF). A merénylet néhány órával azt követően történt, hogy egy katona könnyebben megsérült egy Hebron közelében történt autós gázolás során. A sofőrt a katonák az elfogási kísérlete során megölték – írja a The Times of Israel.

Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három izraeli katona sebesült meg. Fotó: Arukallan/Hans Lucas

Az IDF tájékoztatása szerint kedden a katonák egy gyanús személyt próbáltak igazoltatni Ateret közelében.

Az igazoltatás közben a férfi késsel támadt rájuk, két katonát megszúrt, válaszul lelőtték a támadót.

בזמן הבידוק, המחבל שולף סכין ודוקר את החיילים: תיעוד הפיגוע בבנימין@ItayBlumental pic.twitter.com/aoKNLDN3ux — כאן חדשות (@kann_news) December 2, 2025

A mentőszolgálat arról számolt be, hogy a helyszínen elláttak két katonát, akik könnyebben sérültek meg, majd további kezelésre kórházba vitték őket. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma a 18 éves Mohammed Asmarként azonosította a támadót.