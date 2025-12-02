Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

IDFIzraelHebronmerényletkísérletkatonaság

Ismét forr a levegő: több izraeli katona elleni merényletkísérlet történt + videó

Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három IDF-katona sebesült meg. Az incidensek Ateret és Hebron közelében történtek, a biztonsági erők átfogó intézkedésekkel reagáltak és a támadókat a hadsereg megölte. A sérültek állapota stabil, de az izraeli katonák a merényletkísérletet követően útzárakat állítottak fel.

András János
2025. 12. 02. 11:37
Izraeli katonák Fotó: ARUALLAN Forrás: Hans Lucas
Kedden reggel két izraeli katona könnyebben megsérült egy késeléses támadás során Ciszjordánia északi részén található Ateret közelében. A támadót lelőtték – közölte az Izraeli Védelmi Erők (IDF). A merénylet néhány órával azt követően történt, hogy egy katona könnyebben megsérült egy Hebron közelében történt autós gázolás során. A sofőrt a katonák az elfogási kísérlete során megölték – írja a The Times of Israel.

Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három izraeli katona sebesült meg
Kedden Ciszjordániában két külön támadásban három izraeli katona sebesült meg. Fotó: Arukallan/Hans Lucas

Az IDF tájékoztatása szerint kedden a katonák egy gyanús személyt próbáltak igazoltatni Ateret közelében. 

Az igazoltatás közben a férfi késsel támadt rájuk, két katonát megszúrt, válaszul lelőtték a támadót.

A mentőszolgálat arról számolt be, hogy a helyszínen elláttak két katonát, akik könnyebben sérültek meg, majd további kezelésre kórházba vitték őket. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma a 18 éves Mohammed Asmarként azonosította a támadót. 

Az IDF a merényletkísérletet követően körbezárta a közeli palesztin településeket, és útzárakat állított fel.

Hétfő este egy másik támadó autójával egy csomópontnál állomásozó katonáknak hajtott, egy katonát megsebesítve. A jármű elmenekült, miközben a katonák lőttek rá. A sebesült katonát kórházba vitték. A hadsereg átfogó keresést indított a támadó után, akit végül Hebronban, a támadás során használt járművel menekülve találtak meg. Az elfogási kísérlet során a gyanúsított 

megpróbált elmenekülni, veszélyeztetve a katonákat, a katonák tűzzel válaszoltak, és a támadót semlegesítették

 – közölte az IDF. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma a támadót a 17 éves Mohannad al-Zughayarként azonosította.

Korábban írtunk róla, hogy kijelölte utódját a 89 éves Mahmúd Abbász palesztin elnök arra az esetre, ha nem tudná ellátni hivatali teendőit.

Borítókép: Izraeli katonák (Fotó: AFP)

