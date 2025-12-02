XIV. Leó pápa felszólítást intézett a vallási vezetőkhöz

Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel hétfőn XIV. Leó pápa Libanon 16 bejegyzett vallási közösségének vezetőit Bejrútban. A libanoni fővárosban, a Mártírok terén elmondott beszédében – amelyet az összegyűltek közös imája előzött meg – a katolikus egyházfő hangsúlyozta: „a világ néha félelemmel tekint a Közel-Keletre”, azonban Libanon például szolgálhat a konfliktusok megoldására.

Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólított fel hétfőn XIV. Leó pápa Fotó: AFP

Leó pápa vasárnap érkezett Libanonba

Mint mondta, a háborúk sújtotta ország példája megmutatja, hogy keresztények, drúzok, muszlimok és számtalan más vallási közösség képes együtt élni, és „egy kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapuló országot építeni”.

A harcok közepette is reményt és bátorítást találhatunk, ha azokra a dolgokra összpontosítunk, amelyek egyesítenek bennünket: saját közös emberi mivoltunkra, valamint a szeretet és az irgalom Istenébe vetett hitre

– jelentette ki.