XIV. Leó pápaLibanonintoleranciakereszténységvallás

XIV. Leó pápa felszólítást intézett a vallási vezetőkhöz

XIV. Leó pápa hétfőn Bejrútban a libanoni vallási vezetőket az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Libanon példája azt mutatja, hogy a vallási sokszínűség mellett is lehetséges az egység, a béke és a párbeszéd.

2025. 12. 02.
XIV. Leó pápa a libanoni vallási vezetőket az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel Forrás: AFP
Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólította fel hétfőn XIV. Leó pápa Libanon 16 bejegyzett vallási közösségének vezetőit Bejrútban. A libanoni fővárosban, a Mártírok terén elmondott beszédében – amelyet az összegyűltek közös imája előzött meg – a katolikus egyházfő hangsúlyozta: „a világ néha félelemmel tekint a Közel-Keletre”, azonban Libanon például szolgálhat a konfliktusok megoldására.

Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólított fel hétfőn XIV. Leó pápa
Az intolerancia és az erőszak elleni küzdelemre szólított fel hétfőn XIV. Leó pápa Fotó: AFP

Leó pápa vasárnap érkezett Libanonba

Mint mondta, a háborúk sújtotta ország példája megmutatja, hogy keresztények, drúzok, muszlimok és számtalan más vallási közösség képes együtt élni, és „egy kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapuló országot építeni”.

A harcok közepette is reményt és bátorítást találhatunk, ha azokra a dolgokra összpontosítunk, amelyek egyesítenek bennünket: saját közös emberi mivoltunkra, valamint a szeretet és az irgalom Istenébe vetett hitre

– jelentette ki.

Emlékeztetett arra, hogy a mai világban, ahol „az együttélés olykor távoli álomképnek tűnik, Libanon népe a vallási sokszínűség ellenére is jó példa arra, hogy „nem a félelemé, a bizalmatlanságé és az előítéleté lesz az utolsó szó, és hogy az egység, a megbékélés és a béke lehetséges”. Az eseményen részt vett mások között Ali el-Hátib, a libanoni legfelsőbb síita tanács alelnöke, aki arra kérte a pápát, nyújtson védelmet híveinek a szomszédos Izrael támadásaival szemben.

Meg vagyunk győződve egy erős állam fontosságáról, azonban ennek hiányában magunknak kell gondoskodnunk az önvédelemről (...); nyilvánvalóan nem szeretjük a fegyvereket, és a gyermekeinket sem akarjuk feláldozni

– jelentette ki.

A pápa vasárnap érkezett Libanonba, ahol várhatóan keddig marad. Látogatása utolsó napján a tervek szerint nyilvános imát tart a bejrúti kikötőben.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

