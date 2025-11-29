abortuszalkotmánymonacói hercegkatolikus hitMonacoabortusztörvény

Monaco hercege megőrzi az ország identitását

Váratlan, de a hagyományokhoz hű döntéssel II. Albert monacói herceg megtagadta az abortusz legalizálását célzó törvény aláírását, ezzel megállítva azt a jogalkotási folyamatot, amely radikálisan átalakította volna a miniállam eddigi gyakorlatait. A herceg szerint a katolikus identitás és a történelmi kontinuitás fontosabb annál, mint hogy egyetlen politikai lendület felülírhassa a fejedelemség önazonosságát.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 18:30
II. Albert monacói herceg megtagadta az abortusz legalizálását célzó törvény aláírását Forrás: AFP
Monaco kormánya november 26-án jelentette be, hogy a tervezett abortusztörvény-módosítást hivatalosan elvetették, miután Albert herceg nem írta alá a Nemzeti Tanács által májusban, 19–2-es arányban elfogadott javaslatot. A miniállamban ugyanis az 1962-es alkotmány értelmében még az egyhangú döntés sem lép hatályba hercegi jóváhagyás nélkül – írja a Brussels Signal.

II. Albert monacói herceg megtagadta az abortusz legalizálását célzó törvény aláírását
II. Albert monacói herceg megtagadta az abortusz legalizálását célzó törvény aláírását (Fotó: AFP)

A Monaco-Matinnek adott, a nemzeti ünnep alkalmából készült hagyományos interjúban a herceg már november 18-án jelezte szándékát: nem kívánja aláírni a terhességmegszakítást 12. hétig engedélyező, valamint a szülői beleegyezés korhatárát 18-ról 15 évre csökkentő törvényjavaslatot.

Megértem, mennyire érzékeny ez a téma, és milyen érzelmeket válthat ki. De a jelenlegi keretrendszer tiszteletben tartja, kik vagyunk, figyelembe véve a katolikus vallás helyét hazánkban

– fogalmazott Albert.

A kormány is a herceg mögé állt

Christophe Mirmand államminiszter, Monaco kormányfője világossá tette: nem egyszerű politikai döntésről, hanem a fejedelemség történelmi és lelki alapjainak védelméről van szó.

Ez a katolikus identitás alakítja a fejedelemség történetét a 13. század óta. Ez a kapcsolat alapvető fontosságú, és hét évszázadon át erőteljesen hozzájárult szuverenitásunk kialakulásához és fennmaradásához

– hangsúlyozta.

Szerinte az alkotmányba 1962-ben beépített elvek nem puszta formalitások: „Ez a vallási, sőt spirituális dimenzió nem olyan tényező, amelyet egyetlen tollvonással el lehet távolítani.”

A döntést azzal is indokolta, hogy a jelenkor „felfordulásai” közepette különösen fontos a közösségi értékek megerősítése és megőrzése.

Az abortusz továbbra is illegális – de a nők nem büntethetők

Monacóban az abortusz technikailag továbbra is illegális. A 40 ezer lakosú fejedelemség azonban 2019-ben úgy módosította törvényeit, hogy a beavatkozást igénybe vevő nők már nem büntethetők.

Az eljárást végző szolgáltatók viszont továbbra is súlyos bírságokkal néznek szembe.

Az elutasított törvényjavaslat ezzel szemben a terhesség 12. hetéig tette volna lehetővé a beavatkozást, és jelentősen csökkentette volna a szülői hozzájárulás korhatárát.

Spanyolország: a baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot

Októberben arról is írtunk, hogy Pedro Sánchez baloldali kormánya azt tervezi, hogy az abortuszhoz való jogot az ország alkotmányában rögzíti, hogy azt így a jövőben semmilyen kormány ne korlátozhassa. A döntés hátterében a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legújabb kezdeményezése áll. A két párt által irányított madridi városi tanács ugyanis a közelmúltban olyan rendeletet fogadott el, amely 

kötelező tájékoztatást írna elő az abortuszt fontolgató nők számára – a beavatkozás lehetséges pszichés következményeiről, 

az úgynevezett „posztabortusz-traumáról”.

A spanyol baloldal Franciaország nyomdokaiban járna

Ha a reformot elfogadnák, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely alkotmányba foglalja az abortuszhoz való jogot. A kezdeményezés azonban kisebbségi kormánytól érkezik, és a parlamentben nem biztosított a háromötödös többség, amely az alkotmánymódosításhoz szükséges.

A Vox és a spanyol Néppárt egyaránt jelezte, hogy nem támogatja a javaslatot.

E pártok szerint a kormány ideológiai kampányt folytat ahelyett, hogy az ország gazdasági és társadalmi problémáival foglalkozna.

A néhai Ferenc pápa is szót emelt a nemváltoztatás, az abortusz, a terror és a háború ellen:

Borítókép: Életvédő tüntetők imádkoznak a Nemzeti Férfiak Abortuszellenes Menete és az Emberi Jogokért Tüntetés során Bostonban, 2025. november 1-jén (Fotó: AFP)

