Monaco hercege megőrzi az ország identitását

Monaco kormánya november 26-án jelentette be, hogy a tervezett abortusztörvény-módosítást hivatalosan elvetették, miután Albert herceg nem írta alá a Nemzeti Tanács által májusban, 19–2-es arányban elfogadott javaslatot. A miniállamban ugyanis az 1962-es alkotmány értelmében még az egyhangú döntés sem lép hatályba hercegi jóváhagyás nélkül – írja a Brussels Signal.

II. Albert monacói herceg megtagadta az abortusz legalizálását célzó törvény aláírását (Fotó: AFP)

A Monaco-Matinnek adott, a nemzeti ünnep alkalmából készült hagyományos interjúban a herceg már november 18-án jelezte szándékát: nem kívánja aláírni a terhességmegszakítást 12. hétig engedélyező, valamint a szülői beleegyezés korhatárát 18-ról 15 évre csökkentő törvényjavaslatot.

Megértem, mennyire érzékeny ez a téma, és milyen érzelmeket válthat ki. De a jelenlegi keretrendszer tiszteletben tartja, kik vagyunk, figyelembe véve a katolikus vallás helyét hazánkban

– fogalmazott Albert.