Új politikai fordulat előtt Chile

December 14-én tarják az elnökválasztás második fordulóját – jelentették be Chilében – miután a hétvégén tartott első szavazási kör nem hozott egyértelmű eredményt. A kormánykoalíció tagja, a baloldali Jeannette Jara ugyan szűk győzelmet mondhatott magáénak, de szorosan követte őt a republikánus párti José Antonio Kast.
A választási kampány fő témáit a bűnözés és a bevándorlás adta. Chilében az utóbbi időben jelentősen megnőtt a betelepülők száma; illetve gyakorlatilag valamennyi jelölt megfogadta, hogy harcol majd a külföldi bandák, például a venezuelai Tren de Aragua ellen.
