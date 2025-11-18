Új politikai fordulat előtt Chile

Ez már a harmadik alkalom, hogy rebublikánus politikus indul az elnöki posztért. A kilencgyermekes apa a bevándorlás elleni kemény fellépést szorgalmazza, beleértve egy olyan határfalat, amely Donald Trump hasonló intézkedését veszi példának.

A jelölt ellenzi az abortuszt – még nemi erőszak esetén is –, valamint bírálja a környezetvédelmi és az őslakos aktivizmust. Testvére miniszter volt Augusto Pinochet diktatúrája alatt. José Antonio Kast a kampányban hangsúlyozta, nem szabad, hogy folytatódjon a chilei demokratikus történet talán legrosszabb kormányzása.

Ellenfele, Jeannette Jara ténylegesen a Kommunista Párt tagja, de sokan a gyakorlatban balközépnek tartják. A volt miniszter programjában szerepel a lítium – az elektronikai iparban létfontosságú fém – termelésének növelésére vonatkozó ígéret, valamint a minimálbér emelése és a hadsereg bevetése Chile határainak védelmére.

A Nemzeti Migrációs Szolgálat 2023 decemberében közölte, hogy a Chilében tartózkodó külföldiek száma meghaladta az 1,9 milliót, ami több mint 46 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. A hivatalos becslések szerint legalább 330 ezer illegális bevándorló él az országban, igen sokan érkeztek Venezuelából.

Chilét a felmérések szerint sokan virágzóbbnak és biztonságosabbnak tartják más latin-amerikai országokhoz képest, ezért lehetett kívánatos célpont a régióbeli migránsok, valamint azok számára, akik Donald Trump elnök kemény fellépése után az Egyesült Államokból térnek vissza.