Új politikai fordulat előtt Chile

A migráció és a bűnözés adta a chilei elnökválasztás fő témáit. A hétvégi – döntést nem hozó – első forduló után, december közepén méri össze erejét a versenyben maradt két jelölt.

2025. 11. 18. 4:02
A baloldali jelölt, Jeannette Jara nőkkel tartott rendezvényen szólalt fel Santiago La Pintana kerületében november 17-én, és ő, valamint a jobboldali José Antonio Kast jutott be Chile elnökválasztásának második fordulójába Fotó: MARVIN RECINOS Forrás: AFP
December 14-én tarják az elnökválasztás második fordulóját – jelentették be Chilében – miután a hétvégén tartott első szavazási kör nem hozott egyértelmű eredményt. A kormánykoalíció tagja, a baloldali Jeannette Jara ugyan szűk győzelmet mondhatott magáénak, de szorosan követte őt a republikánus párti José Antonio Kast.

A választási kampány fő témáit a bűnözés és a bevándorlás adta. Chilében az utóbbi időben jelentősen megnőtt a betelepülők száma; illetve gyakorlatilag valamennyi jelölt megfogadta, hogy harcol majd a külföldi bandák, például a venezuelai Tren de Aragua ellen.

A mostani eredmény a látszat ellenére valójában a jobboldali jelöltnek kedvez, mivel mögötte egyesülhet a küzdelemből már kiesett politikusok tábora, így például a jobbközép szenátor, Evelyn Matthei és a radikális libertárius kongresszusi képviselő, Johannes Kaiser számos követője. 

A baloldali induló viszont egyedül van, és az elemzők szerint nem sok esélye van újabb támogatókat szerezni. José Antonio Kast egy konzervatívként számon tartott ügyvéd és volt kongresszusi képviselő, aki 2021-ben elvesztette a választások második fordulóját Gabriel Boric jelenlegi államfővel szemben.

Ez már a harmadik alkalom, hogy rebublikánus politikus indul az elnöki posztért. A kilencgyermekes apa a bevándorlás elleni kemény fellépést szorgalmazza, beleértve egy olyan határfalat, amely Donald Trump hasonló intézkedését veszi példának. 

A jelölt ellenzi az abortuszt – még nemi erőszak esetén is –, valamint bírálja a környezetvédelmi és az őslakos aktivizmust. Testvére miniszter volt Augusto Pinochet diktatúrája alatt. José Antonio Kast a kampányban hangsúlyozta, nem szabad, hogy folytatódjon a chilei demokratikus történet talán legrosszabb kormányzása.

Ellenfele, Jeannette Jara ténylegesen a Kommunista Párt tagja, de sokan a gyakorlatban balközépnek tartják. A volt miniszter programjában szerepel a lítium – az elektronikai iparban létfontosságú fém – termelésének növelésére vonatkozó ígéret, valamint a minimálbér emelése és a hadsereg bevetése Chile határainak védelmére.

A Nemzeti Migrációs Szolgálat 2023 decemberében közölte, hogy a Chilében tartózkodó külföldiek száma meghaladta az 1,9 milliót, ami több mint 46 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. A hivatalos becslések szerint legalább 330 ezer illegális bevándorló él az országban, igen sokan érkeztek Venezuelából.

Chilét a felmérések szerint sokan virágzóbbnak és biztonságosabbnak tartják más latin-amerikai országokhoz képest, ezért lehetett kívánatos célpont a régióbeli migránsok, valamint azok számára, akik Donald Trump elnök kemény fellépése után az Egyesült Államokból térnek vissza. 

José Antonio Kast ígéretet tett a fizikai akadályok kiépítésére Chile északi részén, a Peruval és a Bolíviával érintkező határszakaszon, valamint arra, hogy akár tömegesen kitoloncolja mindazokat, akik illegálisan, megfelelő papírok nélkül érkeztek az országba. Arról is beszélt, hogy újabb maximális biztonságú börtönöket hoznak létre, hasonlókat, mint amilyeneket Salvadorban már megépítettek. 

Jeanette Jara szintén a büntetés-végrehajtás intézményi megerősítését, valamint a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt külföldiek kiutasítását ígérte.
Egyébként ez volt az első alkalom Chilében, hogy minden választásra jogosult szavazót auto­matikusan regisztráltak a voksolásra, és hogy a szavazás kötelező volt.

