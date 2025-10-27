palesztin fennhatóságIzraelAbbászelnök

Megvan a palesztinok új elnöke

Kijelölte utódját vasárnap a 89 éves Mahmúd Abbász palesztin elnök arra az esetre, ha nem tudná ellátni hivatali teendőit. A kiválasztott 64 éves as-Sejk Abbász bizalmasa, és az alelnöki tisztséget idén áprilisban hozták létre a számára. A rendelet alapján az elnöki teendőket 90 napra venné át, amely idő alatt elnökválasztást tartanának.

2025. 10. 27.
Palesztinok jelszavakat skandálnak egy gyűlésen Rámalláhban. Fotó: ZAIN JAAFAR Forrás: AFP
Abbász egy úgynevezett alkotmányos szintű rendelettel alelnökét, Husszein as-Sejket jelölte ki arra, hogy adott esetben átvegye a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetését – jelentette a Wafa palesztin hírügynökség.  

A tájékoztatás szerint abban az esetben is életbe lépne a rendelkezés, ha az elnök betegség miatt tartósan akadályoztatva van hivatali teendői ellátásban, és kiterjed Abbász esetleges lemondására is.

Abbász 2005-ben követte az elnöki tisztségben a néhai Jasszer Arafatot (1929-2004), a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) alapítóját. Azóta nem tartottak újabb választást a palesztin területeken. 

Az Abbász vezette palesztin hatóság Ciszjordánia polgári ügyeit kormányozza, de nincs hatásköre fellépni az izraeli katonai kormányzat döntéseivel szemben.

 A Gázai övezetben semmilyen szerepe nincs, ugyanis ott az iszlamista Hamász 2007-ben magához ragadta a hatalmat.

