400 millió forint tőke fejlesztésre vagy terjeszkedésre – sok cég már élt a lehetőséggel

Soha nem volt még ilyen kézenfekvő tőkét szerezni fejlesztésre, mint most. A Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) keretében akár 400 millió forint is igényelhető, ráadásul nem hitelről van szó, hanem valódi tőkejuttatásról. Fix 5 százalékos kamat, jellemzően nincs fedezet, nincs kezesség, de kell egy jó üzleti terv, és még soroljuk, mik a feltételek.

2025. 11. 23. 22:00
A magyar kis- és középvállalkozások előtt új finanszírozási lehetőség nyílt meg a Demján Sándor Tőkeprogram révén. A százmilliárd forintos keretösszegből akár 400 millió forintnyi tőkejuttatás is elérhető fejlesztésekre, digitalizációra vagy zöld beruházásokra, 50%-ig pedig forgóeszközre is. A program azokra a cégekre fókuszál, amelyekben növekedési potenciál van. A konstrukció nem hitel, hanem tőkebevonás, amely a cégek jövőbeli növekedését támogatja. A Program már eddig is hatalmas érdeklődést váltott ki, rengeteg értékes visszajelzés is érkezett a kiírókhoz, így a Gazdasági Kabinet az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. szakmai visszajelzései nyomán módosított a feltételeken. Elsődleges cél, hogy hogy a konstrukció még jobban illeszkedjen a vállalkozások valós igényeihez. A pályázni folyamatosan lehet, a végső határidő 2026. június vége, illetve értelemszerűen a forrás kimerülése.

Tőkejuttatás, és nem hitel – miben más ez?

A program egyik legfontosabb újítása, hogy a résztvevő cégek nem hitelt, hanem tőkejuttatást kapnak. Ez azt jelenti, hogy a biztosított forrás egy százalékáig ideiglenes tulajdonrészt szerez a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap, a fennmaradó rész pedig tulajdonosi kölcsönként érkezik a céghez. A fejlesztést egy éven belül kell megvalósítaniuk a cégeknek, a visszafizetés pedig hat év múlva, egy összegben esedékes – mindössze évi fix 5 százalékos kamat mellett.

Az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. befektetőként nem szól bele a vállalkozás napi működésébe, ugyanakkor vétójoga van minden olyan döntésnél, ami a befektetés biztonságát érintheti.

Milyen cég pályázhat?

A tőkejuttatásra Magyarországon bejegyzett, kettős könyvvitelt vezető kkv-k pályázhatnak. A cégeknek legalább két lezárt üzleti évvel és minimum 300 millió forintos éves árbevétellel kell rendelkezniük.

Fotó: MKIK

Fontos tehát érteni a különbséget, hogy a DSTP a klasszikus kockázatitőke-befektetésekhez képest két kulcsfontosságú könnyítést kínál: az elvárt hozam alacsony, mindössze 5 százalék, és a befektető nem vesz részt a cég irányításában.

Miért vonzóbb, mint a banki hitel?

A bank szinte kizárólag a múltbeli eredményeket nézi, a fedezetet és sokszor személyes kezességet is kér. A DSTP ezzel szemben a jövőbe fektet: a vállalat terveit, vezetését és piacát vizsgálja. Sokan elsőként a kamatszintet hasonlítják össze, az összevetés azonban nem ad teljes képet, hiszen a DSTP-ben, a banki hitelekkel szemben nincs havi törlesztés, jellemzően nincs fedezet, nincs készfizető kezesség, és nincsenek rejtett díjak. A kamat évente, előre tervezhető módon fizetendő. Ezzel szemben, míg a bankhitel havonta „kivesz” a kasszából, a DSTP-tőke a cégben marad, és a növekedést finanszírozza.

A futamidő végén a befektetett tőke visszakerül a vállalkozáshoz, így a cég nem adósodik el, és megőrzi pénzügyi önállóságát. Emellett a tőke akár önrésznek is számíthat egy későbbi támogatott hitelhez, vagy kiegészítheti azt. Rövid távú, likviditási célokra a támogatott hitelek előnyösek, de ha a cél nagyobb léptékű fejlesztés, terjeszkedés, akvizíció vagy technológiai ugrás, akkor a DSTP az ideális választás.

Duplájára nőtt a keret, bővült a lehetőségek köre

Az életbe lépett módosítások új korszakot nyitottak: a maximálisan igényelhető összeg 200 millióról 400 millió forintra emelkedett, és a kereskedelem is bekerült a támogatható területek közé.

A tőke szinte bármilyen fejlesztési célra felhasználható:

  • gyártási és termelési kapacitásbővítésre,
  • piacra lépésre és terjeszkedésre,
  • digitalizációra és technológiai modernizációra,
  • energiahatékonysági és zöld beruházásokra,
  • akvizíciókra és generációváltásokra,
  • valamint nem spekulatív ingatlanfejlesztésekre.

A forrás legfeljebb 50 százaléka fordítható forgóeszköz-finanszírozásra, marketingre vagy bérköltségre.

Fél év alatt közel 27 milliárd forintnyi befektetés

A 2025 tavaszán indult program már az első fél évben látványos eredményeket hozott. Több mint 5 000 vállalkozás kezdte meg az előminősítést, 772 cég felelt meg a feltételeknek, és 137 esetben született pozitív befektetési döntés – összesen 26,8 milliárd forint értékben.

Fotó: Pixabay

A források 57 százaléka Budapesten és Pest vármegyében, 42 százaléka vidéken hasznosul. A legaktívabb ágazatok:

  • a feldolgozóipar (30%),
  • az építőipar (14%),
  • a műszaki-tudományos szolgáltatások (12%), 
  • míg a zöld- és digitális fejlesztések aránya folyamatosan nő.

A projektek jól mutatják a program sokszínűségét:

  • Pi-Pi Kft. (Békés megye)

Baromfi-feldolgozó vállalat, amelynél a DSTP-forrás a generációváltást, a tulajdonosi struktúra átalakítását és az üzem technológiai megújítását tette lehetővé.

  • Fishmarket Kft. (Törökbálint)

A friss haltermékek piacvezető nagykereskedője, amely DSTP-tőkéből új, energiahatékony logisztikai és hűtőházi központot épít Törökbálinton, a kapacitásbővítés és az exportpiacok hatékonyabb kiszolgálása érdekében.

  • Császári Pékség Kft. (Komárom-Esztergom vármegye)

Több mint négy évtizede működő családi vállalkozás, amely DSTP-befektetésből automatizált gyártóvonalakat és korszerű sütőipari technológiát vezet be a termelékenység növelésére.

  • B&O Kft. (Fejér megye)

Magyar automatizálási és robotikai vállalat, amely DSTP-forrásból Ipar 4.0-s fejlesztést valósít meg, robotizált gyártócellák bevezetésével növelve a kapacitást és csökkentve a hibaarányt.

  • Im Film Production Kft. (Budapest)

Filmgyártó és produkciós vállalat, amely DSTP-forrásból saját fejlesztésű film- és sorozatprojektek nemzetközi értékesítését és gyártási infrastruktúrájának bővítését finanszírozza.

  • Trovet Hungary Kft. (Budapest) 

Állatgyógyászati diétás tápok és takarmánykiegészítők forgalmazója, amely DSTP-forrásból digitális fejlesztést, CRM-rendszer bevezetését és online értékesítési platform kialakítását valósítja meg.

  • Tikszó Kft. – KEKSZ márka (Budapest)

Vendéglátóipari vállalkozás, amely DSTP-befektetésből újranyitja a KEKSZ Bisztrót egy új budai lokációban, a márka megújításával fiatalos, városi gasztromárka felépítését célozva.

A fenti információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A pályázatok elbírálása egyedi döntés alapján történik. Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. https://demjantokeprogram.hu/

Borítókép forrása: Pixabay

