Zelenszkij magyarázkodik

„Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai szívnek és személyesen Trump elnöknek a segítségért, amely kezdve a Javelin páncéltörő rakétákkal ukránok életét menti. Hálásak vagyunk mindenkinek Európában, a G7-ben és a G20-ban, aki segít nekünk életet menteni. Fontos megőrizni a támogatást” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Zelenszkij a háláját hangsúlyozta az Egyesült Államoknak. Fotó: AFP

Mint írta, nem szabad elfelejteni a legfőbb célt, a háború megfékezését és azt, hogy ne lángoljon fel ismét. „Ehhez méltó békére van szükség” – tette hozzá.

Éppen ezért dolgozunk olyan figyelmesen minden ponton, minden lépésen a béke felé. Mindennek megfelelően kell működnie – úgy, hogy valóban véget lehessen vetni ennek a háborúnak, megakadályozva annak újbóli kitörését. Köszönet mindenkinek, aki segít! Köszönet Amerikának! Köszönet Európának!

– olvasható Zelenszkij bejegyzésében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Trump elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott az amerikai erőfeszítésekért.