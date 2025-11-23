Volodimir ZelenszkijDonald Trumpbéketerv

Zelenszkij magyarázkodik

Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök segítő erőfeszítéseiért. Erről írt vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 22:12
Volodimir Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER Forrás: AFP
„Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai szívnek és személyesen Trump elnöknek a segítségért, amely kezdve a Javelin páncéltörő rakétákkal ukránok életét menti. Hálásak vagyunk mindenkinek Európában, a G7-ben és a G20-ban, aki segít nekünk életet menteni. Fontos megőrizni a támogatást” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) speaks during a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump at the 80th session of the UNs General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this years theme for the annual global meeting being Better together: 80 years and more for peace, development and human rights. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Zelenszkij a háláját hangsúlyozta az Egyesült Államok felé
Zelenszkij a háláját hangsúlyozta az Egyesült Államoknak. Fotó: AFP

Mint írta, nem szabad elfelejteni a legfőbb célt, a háború megfékezését és azt, hogy ne lángoljon fel ismét. „Ehhez méltó békére van szükség” – tette hozzá.

Éppen ezért dolgozunk olyan figyelmesen minden ponton, minden lépésen a béke felé. Mindennek megfelelően kell működnie – úgy, hogy valóban véget lehessen vetni ennek a háborúnak, megakadályozva annak újbóli kitörését. Köszönet mindenkinek, aki segít! Köszönet Amerikának! Köszönet Európának!

– olvasható Zelenszkij bejegyzésében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Trump elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott az amerikai erőfeszítésekért.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

