Ötéveseknek írtak mesekönyvet az abortuszról szélsőséges aktivisták

Nyolcéves korig ajánlják azt a mesekönyvet, amely az abortuszt egyfajta szupererőnek mutatja be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14.
Illusztráció Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
A könyvet, amelynek címe „Az abortusz minden”, a Shout Your Abortion (SYA) abortuszpárti csoport forgalmazza, és várhatóan 2026 januárjában jelenik meg. Az öt-nyolc éves gyermekeknek szánt könyv élénk, akvarell stílusú illusztrációkat használ a fiatalok képzeletének megragadására – miközben olyan üzeneteket is belecsempész a történetekbe, amelyek szerint az abortusz nemcsak elfogadható, hanem felhatalmazó is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A csoport saját leírása szerint a könyv a gyerekeknek „arról mesél, hogy mi az abortusz, milyen érzés lehet, és miért végeztetnek az emberek abortuszt” – hívja fel az egészen megdöbbentő esetre a figyelmet a Modernity hírportál. 

A könyv egyik fülszövege azt írja, hogy 

Közérthető, befogadó nyelvezettel az Abortusz Mindent című könyv az abortuszt egy egyedülállóemberi szupererő megvalósulásaként mutatja be: a képességünk, hogy elképzeljük a jövőt, és olyan döntéseket hozzunk, amelyek az általunk elképzelt élet felé vezetnek minket.

A mesekönyv szerint „az abortusz egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy alakítsák sorsukat, és amely az egész körülöttünk lévő világot formálta.”

Olyan példákkal él az élénk színekkel és játékos rajzokkal illusztrált mesekönyv, mint hogy „az emberi lények különböznek a növényektől és a nem emberi állatoktól, mert képesek vagyunk ELKÉPZELNI az életünket sok évszak múlva… és DÖNTÉSEKET hozni.” 

A SYA arra is magyarázatot ad, hogy szerintük miért van szükség egy mesekönyvre az abortuszról. Azt állítják, hogy „a gyermekekkel foglalkozó szülők, gondozók és pedagógusok régóta keresnek egy eszközt, amellyel a gyerekekkel beszélgethetnek az abortuszról, különösen a kérdést jelenleg övező politikai zaj nagysága miatt.” A könyvet úgy állítják be, mint egy módja annak, hogy „bemutassák az abortusz fogalmát olyan módon, amely képessé teszi a szülőket és a gyerekeket arra, hogy a legalapvetőbb szinten újraírják az abortuszról alkotott kulturális forgatókönyveinket”.

Az „aktivista” Amelia Bonow és a művész-pedagógus Rachel Kessler által írt, Emily Nokes illusztrációival ellátott keményfedeles könyvet dedikálva kínálják fel 100 dolláros vagy annál nagyobb adományokért a SYA év végi kampányához. A 2016-ban indult csoport nyíltan az „abortusz normalizálására és a stigma felszámolására” törekszik. Küldetésük szerint egy olyan közösséget hoznak létre, „amely elkötelezett az abortusz támogatása és elősegítése iránt – az erőforrások növelése, az abortuszok finanszírozása, a tablettákról szóló információk megosztása és a független klinikák megmentése formájában”.

Donald Trump amerikai elnök szövetségese, a konzervatív ügyvéd, Jenna Ellis „egyenesen gonosznak” nevezte a könyvet, és feltette a kérdést:

Miért kellene egyáltalán ilyen erőszakos, felnőtt témát bemutatni azoknak a gyerekeknek, akik még mindig plüssállatokkal alszanak és éjszakai fényeket kérnek? Mert az erkölcs átalakítása mindig a legfiatalabbak gondolkodásmódjának alakításával kezdődik.

Ellis rátért az SYA érvelésére, megjegyezve: 

Az SYA azt állítja, hogy az abortusz csak egy a három ’normális’ terhességi kimenetel közül, mint például a szülés és a vetélés. De a vetélés egy olyan tragédia, amelyet egyetlen anya sem választ; az abortusz a gyermek életének szándékos kioltása.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

