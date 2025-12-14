Ötéveseknek írtak mesekönyvet az abortuszról szélsőséges aktivisták

A könyvet, amelynek címe „Az abortusz minden”, a Shout Your Abortion (SYA) abortuszpárti csoport forgalmazza, és várhatóan 2026 januárjában jelenik meg. Az öt-nyolc éves gyermekeknek szánt könyv élénk, akvarell stílusú illusztrációkat használ a fiatalok képzeletének megragadására – miközben olyan üzeneteket is belecsempész a történetekbe, amelyek szerint az abortusz nemcsak elfogadható, hanem felhatalmazó is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A csoport saját leírása szerint a könyv a gyerekeknek „arról mesél, hogy mi az abortusz, milyen érzés lehet, és miért végeztetnek az emberek abortuszt” – hívja fel az egészen megdöbbentő esetre a figyelmet a Modernity hírportál.

A könyv egyik fülszövege azt írja, hogy

Közérthető, befogadó nyelvezettel az Abortusz Mindent című könyv az abortuszt egy egyedülállóemberi szupererő megvalósulásaként mutatja be: a képességünk, hogy elképzeljük a jövőt, és olyan döntéseket hozzunk, amelyek az általunk elképzelt élet felé vezetnek minket.

A mesekönyv szerint „az abortusz egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy alakítsák sorsukat, és amely az egész körülöttünk lévő világot formálta.”

Olyan példákkal él az élénk színekkel és játékos rajzokkal illusztrált mesekönyv, mint hogy „az emberi lények különböznek a növényektől és a nem emberi állatoktól, mert képesek vagyunk ELKÉPZELNI az életünket sok évszak múlva… és DÖNTÉSEKET hozni.”

A SYA arra is magyarázatot ad, hogy szerintük miért van szükség egy mesekönyvre az abortuszról. Azt állítják, hogy „a gyermekekkel foglalkozó szülők, gondozók és pedagógusok régóta keresnek egy eszközt, amellyel a gyerekekkel beszélgethetnek az abortuszról, különösen a kérdést jelenleg övező politikai zaj nagysága miatt.” A könyvet úgy állítják be, mint egy módja annak, hogy „bemutassák az abortusz fogalmát olyan módon, amely képessé teszi a szülőket és a gyerekeket arra, hogy a legalapvetőbb szinten újraírják az abortuszról alkotott kulturális forgatókönyveinket”.

The Shout Your Abortion IG post celebrates this book as a way to “normalize” abortion for children in kindergarten through 2nd grade.



But why even introduce such a violent, adult topic to kids who still sleep with stuffed animals and ask for night lights?



Because reshaping… pic.twitter.com/8MZ5WcSM9g — Jenna Ellis 🐊 (@realJennaEllis) December 3, 2025

Az „aktivista” Amelia Bonow és a művész-pedagógus Rachel Kessler által írt, Emily Nokes illusztrációival ellátott keményfedeles könyvet dedikálva kínálják fel 100 dolláros vagy annál nagyobb adományokért a SYA év végi kampányához. A 2016-ban indult csoport nyíltan az „abortusz normalizálására és a stigma felszámolására” törekszik. Küldetésük szerint egy olyan közösséget hoznak létre, „amely elkötelezett az abortusz támogatása és elősegítése iránt – az erőforrások növelése, az abortuszok finanszírozása, a tablettákról szóló információk megosztása és a független klinikák megmentése formájában”.