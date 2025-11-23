Gyilkos parazita bukkant fel hazánkban, egyre több a fertőzött

Az elmúlt években egy veszélyes betegség kezdett rohamosan terjedni Magyarország több régiójában is, különösen az Északi-középhegység térségében. A vadállatok által közvetített alveoláris echinococcosis nevű parazitás betegség olyan komoly fenyegetéssé vált, hogy már nemcsak az orvosoknak, de a lakosságnak is figyelnie kell rá. A terjesztésért főleg a vörös róka és az aranysakál felel, így azokon a területen, ahol mindkét állat megtalálható, jelentősen nő a fertőzésveszély. Mára több mint ötven diagnosztizált betegről lehet tudni, közülük négyen már életüket vesztették – közölte a Nool.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és az Országos Magyar Vadászkamara szervezésében pénteken, A rókáról objektíven címmel tartott konferencián Csulak Eszter, a Debreceni Egyetem szakorvosa és Csivincsik Ágnes kutató állatorvos a megbetegedések okáról, tüneteiről és terjedéséről tartott előadást. A kutatók hangsúlyozták, hogy a probléma országos jelentőségű.

A rókák és sakálok ürülékével terjedő parazita akár évtizedekig lappanghat az emberi szervezetben, így a korai diagnózis gyakran lehetetlen.

A diagnózis felállítása rendkívül összetett, mivel a betegség hosszú ideig más kórképeket utánozhat. Sok esetben a betegeknél csak akkor derül fény a fertőzésre, amikor már májkárosodás, cisztás elváltozások vagy egyéb súlyos tünetek jelentkeznek.

A kezelés nehézkes, az elérhető gyógyszerek drágák, olykor hiánycikkek, és nem minden beteg szervezete tolerálja őket megfelelően. A korai beavatkozás esélyt adhat a gyógyulásra, későn azonban már szinte lehetetlenné válik a teljes felépülés. Mivel a fertőzés sokáig tünetmentes, minden kockázati csoportba tartozónak ajánlott a rendszeres orvosi ellenőrzés és a megelőzésre fókuszáló életmód.

A kutyatartók, természetjárók és kiskertek tulajdonosai a legveszélyeztetettebbek, hiszen ők kerülnek leggyakrabban kapcsolatba a környezetben található parazita petékkel.

