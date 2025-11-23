Holttestet találtak egy abonyi házban, gyilkosság miatt indult nyomozás + videó

Abonyban egy idős asszonyt holtan találtak az otthonában. A rendőrség emberölés gyanúja miatt nyomoz – írja a Szoljon.

Az abonyi gyilkosság tetthelyén helyszínelnek a rendőrök. Fotó: Szoljon/Nagy Balázs

A szombat délután négy óra tájban történt bűncselekmény részleteiről egyelőre nem sokat tudni. A szomszédok szerint

az abonyi gyilkosságnak két áldozata van.

Korábbi sajtóinformációk szerint egy idős nőt találtak holtan az otthonában, a Tények úgy tudja, hogy a nő lányának párja lehetett a tettes. A férfi magával is végezni akart, ám végül a helyszínen elfogták.

