Holttestet találtak egy abonyi házban, gyilkosság miatt indult nyomozás + videó

Szombaton délután meghalt egy idős nő Abonyban. Emberölés miatt kezdett nyomozni a rendőrség az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 20:22
Abonyban egy idős asszonyt holtan találtak az otthonában. A rendőrség emberölés gyanúja miatt nyomoz – írja a Szoljon.

A szomszédok két halottról tudnak az abonyi gyilkosság kapcsán
Az abonyi gyilkosság tetthelyén helyszínelnek a rendőrök. Fotó: Szoljon/Nagy Balázs

A szombat délután négy óra tájban történt bűncselekmény részleteiről egyelőre nem sokat tudni. A szomszédok szerint

az abonyi gyilkosságnak két áldozata van.

Korábbi sajtóinformációk szerint egy idős nőt találtak holtan az otthonában, a Tények úgy tudja, hogy a nő lányának párja lehetett a tettes. A férfi magával is végezni akart, ám végül a helyszínen elfogták.

Borítókép: Az abonyi gyilkosság helyszíne (Fotó: Szoljon/Nagy Balázs)

