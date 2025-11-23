Davis-kupaJaume MunarJannik SinnerCarlos Alcaraz

Sinner és Alcaraz sem kell, nagyon rossz hír ez a teniszvilágnak

Bolognában vasárnap a címvédő olasz és a spanyol férfi-teniszválogatott játszotta a Davis-kupa idei döntőjét. A párosítás alapján a világ legjobb két teniszezője, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is összecsaphatott volna a fináléban, de egyikük sem vállalta a Davis-kupa végjátékát. A világ többi országának viszont így még rosszabb hír, hogy az olasz és a spanyol csapat legjobbjai nélkül is a riválisok fölé kerekedett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 20:04
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner nem játszott a Davis-kupa végjátékában, a döntőben így is az olasz és a spanyol válogatott csapott össze Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis
Jannik Sinner 2023-ban és 2024-ben is Davis-kupa-győzelemre vezette az olasz férfi-teniszválogatottat, idén viszont úgy döntött, hogy nem vállalja a szereplést a csapatverseny bolognai szuperdöntőjében. Nagy riválisa, a világelső Carlos Alcaraz még nem nyert Davis-kupát, ő készült is Bolognába, de a Sinner elleni ATP-vb-döntőben megsérült, így a spanyol csapat is nélkülözte legjobbját a héten. Sőt nemcsak Sinner és Alcaraz hiányzott, hanem a második számú olasz (Lorenzo Musetti) és spanyol (Alejandro Davidovich Fokina) is, a riválisok mégsem tudták megállítani sem Olaszországot, sem Spanyolországot a Davis-kupa-fináléig vezető úton.

Italy's Flavio Cobolli (R) listens to Italy's team captain Filippo Volandri during a break as he plays against Spain's Jaume Munar Clar during their 2025 Davis Cup men's single final tennis match at the Super Tennis Arena in Bologna, northen Italy, on November 23, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Jannik Sinner hiányában Flavio Cobolli volt az olasz Davis-kupa-válogatott éljátékosa, a spanyoloknál sem játszott Carlos Alcaraz a döntőben. Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Olaszország a negyeddöntőben Ausztria, majd az elődöntőben Belgium ellen is 2-0-ra nyert, a spanyoloknak nehezebb volt a fináléba vezető útjuk, a csehek és a németek ellen is 2-1-gyel léptek tovább.

 

Olasz–spanyol Davis-kupa-döntő Sinner és Alcaraz nélkül

Az olaszok a döntőben is megszerezték a vezetést, a 2021-es wimbledoni döntős Matteo Berrettini 6:3, 6:4-re győzött a kétszeres US Open-elődöntős Pablo Carreno Busta ellen.

A rutinos csapattársak összecsapása után következett a fiatalabb Flavio Cobolli és Jaume Munar. Néhány hete a spanyol győzött kettejük párharcában, s most is simán, 6:1-gyel előnybe került. Az idén Wimbledonban negyeddöntőig jutott Cobolli azonban nem omlott össze, 7:6, 7:5-tel fordított, így az olasz válogatott mindegyik párharcát 2-0-ra nyerte a szuperdöntőben, s zsinórban harmadszor is Davis-kupa-győztes lett.

Hasonló triplázásra azóta nem volt példa a Davis-kupában, hogy az Egyesült Államok 1968 és 1972 között egymás után ötször is diadalmaskodott. S idén még csak Sinner sem kellett az olasz széria folytatásához. A riválisok vakarhatják a fejüket.

Davis-kupa, döntő

Olaszország–Spanyolország 2-0

  • Berrettini–Carreno Busta 6:3, 6:4
  • Cobolli–Munar 1:6, 7:6, 7:5

 

