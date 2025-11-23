Sinner és Alcaraz sem kell, nagyon rossz hír ez a teniszvilágnak

Jannik Sinner 2023-ban és 2024-ben is Davis-kupa-győzelemre vezette az olasz férfi-teniszválogatottat, idén viszont úgy döntött, hogy nem vállalja a szereplést a csapatverseny bolognai szuperdöntőjében. Nagy riválisa, a világelső Carlos Alcaraz még nem nyert Davis-kupát, ő készült is Bolognába, de a Sinner elleni ATP-vb-döntőben megsérült, így a spanyol csapat is nélkülözte legjobbját a héten. Sőt nemcsak Sinner és Alcaraz hiányzott, hanem a második számú olasz (Lorenzo Musetti) és spanyol (Alejandro Davidovich Fokina) is, a riválisok mégsem tudták megállítani sem Olaszországot, sem Spanyolországot a Davis-kupa-fináléig vezető úton.

Jannik Sinner hiányában Flavio Cobolli volt az olasz Davis-kupa-válogatott éljátékosa, a spanyoloknál sem játszott Carlos Alcaraz a döntőben. Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Olaszország a negyeddöntőben Ausztria, majd az elődöntőben Belgium ellen is 2-0-ra nyert, a spanyoloknak nehezebb volt a fináléba vezető útjuk, a csehek és a németek ellen is 2-1-gyel léptek tovább.

Olasz–spanyol Davis-kupa-döntő Sinner és Alcaraz nélkül

Az olaszok a döntőben is megszerezték a vezetést, a 2021-es wimbledoni döntős Matteo Berrettini 6:3, 6:4-re győzött a kétszeres US Open-elődöntős Pablo Carreno Busta ellen.