A második jobb az elsőnél? Alcaraz és Sinner párharca innen folytatódik

Carlos Alcaraz óriási tapsot kapott. Pedig a helyszín nagy riválisa, Jannik Sinner hazája, Olaszország volt, s Alcaraz az ATP-világbajnokság döntőjének veszteseként készült nyilatkozni. A 7:6, 7:5-re elveszített finálé után Alcaraz elismerte, ezúttal Sinner volt a jobb, s a spanyol hamar világossá tette: nem a kisebb sérülése miatt kapott ki. Ugyanakkor a teljes évet nézve Alcaraz kerekedett felül a párharcban, ő az év végi világelső, és a spanyol aratta a legtöbb tornagyőzelmet is, nyolcat Sinner hat trófeájával szemben.

Carlos Alcaraz nem fogta a sérülésére a Jannik Sinner elleni ATP-vb-döntős vereséget, sőt a Davis-kupa-szereplésről sem mond le miatta (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Alcaraz és Sinner kiemelkednek az ATP-mezőnyből, így immár első, illetve második kiemeltként csak tornadöntőkben futhatnak össze. Idén hat ilyen alkalom volt, s ha a cincinnati, enyhén szólva csonka finálét kivesszük az összképből, akkor háromszor Alcaraz (Róma, Roland Garros, US Open), kétszer Sinner (Wimbledon, ATP-vb) nyert.

Alcaraz üzenete Sinnernek

A két teniszfenomén rendre kiváló meccseket játszik egymás ellen, s ez volt a helyzet a torinói vb-döntőben is, még ha ezúttal el is maradt a döntő szettes dráma. Alcaraz az első játszma végén kapott egy kötést a combjára, de nagyon sportszerűen kiemelte, hogy nem emiatt kapott ki.

– Őszintén szólva nem igazán befolyásolt engem, jól tudtam futni a labdák után. Így is jól teniszeztem, azért kaptam ki, mert megérdemeltem – fogalmazott Alcaraz, aki előre is tekintett. – Remélem, hogy játszunk még egymás ellen döntőket, és készen állsz majd jövőre is. Mert én biztosan készen állok majd.

Sinner jobb, mint amikor világelső volt?

Aligha kell a teniszrajongóknak attól tartaniuk, hogy Sinner visszavesz. Az olasz a nagy sikerei után is rendre a további fejlődés lehetőségéről beszél, s most boldogan utalt rá, hogy jó úton halad.

Jannik Sinner ünnepelhet, 2024 után 2025-ben is nagyon erős volt, bár idén Carlos Alcaraz mögött az ATP-világranglista második helyén zárt (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

– Nem akarom összehasonlítani az éveket. Tavaly remek idényem volt. Idén négy Grand Slam-döntőt játszottam, és jó sorozattal, az ATP-vb megnyerésével zártam az évet.

Úgy érzem, hogy jobb játékos vagyok, mint tavaly ilyenkor, szerintem ez a legfontosabb

– jelentette ki Sinner, annak ellenére, hogy a 2024-es évet a világranglista élén zárta, a 2025-öset csak a második helyén.