A második jobb az elsőnél? Alcaraz és Sinner párharca innen folytatódik

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner rivalizálása elérkezett arra a pontra, amikor már csak döntőket vívnak egymás ellen. 2025-ben öt finálét játszottak végig, Rómában, valamint a Roland Garros és a US Open döntőjében Alcaraz, a wimbledoni fináléban és az évzáró ATP-vb döntőjében viszont Sinner bizonyult jobbnak. Tavaly az olasz zárta az évet az ATP-rangsor élén, idén a spanyol, Sinner mégis állítja, hogy jobb teniszező most, mint tavaly világelsőként volt.

Koczó Dávid
2025. 11. 17. 11:54
Az ATP-vb döntője után Carlos Alcaraz a kisebb, Jannik Sinner a nagyobb trófeával: róluk szólt a 2025-ös teniszév Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis
Carlos Alcaraz óriási tapsot kapott. Pedig a helyszín nagy riválisa, Jannik Sinner hazája, Olaszország volt, s Alcaraz az ATP-világbajnokság döntőjének veszteseként készült nyilatkozni. A 7:6, 7:5-re elveszített finálé után Alcaraz elismerte, ezúttal Sinner volt a jobb, s a spanyol hamar világossá tette: nem a kisebb sérülése miatt kapott ki. Ugyanakkor a teljes évet nézve Alcaraz kerekedett felül a párharcban, ő az év végi világelső, és a spanyol aratta a legtöbb tornagyőzelmet is, nyolcat Sinner hat trófeájával szemben.

Spain's Carlos Alcaraz gestures during the men's single final match against Italy's Jannik Sinner at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Carlos Alcaraz nem fogta a sérülésére a Jannik Sinner elleni ATP-vb-döntős vereséget, sőt a Davis-kupa-szereplésről sem mond le miatta (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Alcaraz és Sinner kiemelkednek az ATP-mezőnyből, így immár első, illetve második kiemeltként csak tornadöntőkben futhatnak össze. Idén hat ilyen alkalom volt, s ha a cincinnati, enyhén szólva csonka finálét kivesszük az összképből, akkor háromszor Alcaraz (Róma, Roland Garros, US Open), kétszer Sinner (Wimbledon, ATP-vb) nyert.

Alcaraz üzenete Sinnernek

A két teniszfenomén rendre kiváló meccseket játszik egymás ellen, s ez volt a helyzet a torinói vb-döntőben is, még ha ezúttal el is maradt a döntő szettes dráma. Alcaraz az első játszma végén kapott egy kötést a combjára, de nagyon sportszerűen kiemelte, hogy nem emiatt kapott ki.

– Őszintén szólva nem igazán befolyásolt engem, jól tudtam futni a labdák után. Így is jól teniszeztem, azért kaptam ki, mert megérdemeltem – fogalmazott Alcaraz, aki előre is tekintett. – Remélem, hogy játszunk még egymás ellen döntőket, és készen állsz majd jövőre is. Mert én biztosan készen állok majd.

Sinner jobb, mint amikor világelső volt?

Aligha kell a teniszrajongóknak attól tartaniuk, hogy Sinner visszavesz. Az olasz a nagy sikerei után is rendre a további fejlődés lehetőségéről beszél, s most boldogan utalt rá, hogy jó úton halad.

Jannik Sinner of Italy celebrates in the final men's singles round match against Carlos Alcaraz of Spain during day eight and the final of the Nitto ATP Finals 2025 at Inalpi Arena in Turin, Italy, on November 16, 2025. (Photo by Miguel Reis/NurPhoto) (Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP)
Jannik Sinner ünnepelhet, 2024 után 2025-ben is nagyon erős volt, bár idén Carlos Alcaraz mögött az ATP-világranglista második helyén zárt (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

– Nem akarom összehasonlítani az éveket. Tavaly remek idényem volt. Idén négy Grand Slam-döntőt játszottam, és jó sorozattal, az ATP-vb megnyerésével zártam az évet. 

Úgy érzem, hogy jobb játékos vagyok, mint tavaly ilyenkor, szerintem ez a legfontosabb

jelentette ki Sinner, annak ellenére, hogy a 2024-es évet a világranglista élén zárta, a 2025-öset csak a második helyén.

Alcaraz vs. Sinner a számok nyelvén

Igaz, idén az olasz teniszező három hónapot kihagyott eltiltás miatt, s így is alig gyűjtött kevesebb ranglistapontot (11 500), mint tavaly (11 830). Lehetséges, hogy a mostani második Sinner valóban jobb, mint a tavalyi első, s van egy mutató, amelyben idén is Alcaraz előtt zárt. A spanyol ugyanakkor egyértelműen sokat lépett előre kiegyensúlyozottságban: bár tavaly is elvitt két Grand Slam-trófeát, az évet 7010 ponttal csak az ATP-világranglista harmadik helyén zárta, idén viszont 12 050 ponttal az élen.

Alcaraz és Sinner 2025-ös mutatói

  • Grand Slam-győzelmek: Alcaraz 2, Sinner 2
  • Összes trófea: Alcaraz 8, Sinner 6
  • Egymás elleni győzelmek: Alcaraz 3, Sinner 2
  • Pénzdíj: Sinner 19 120 641 dollár, Alcaraz 18 803 427 dollár

Davis-kupa: Sinner nem, Alcaraz igen

Sinner idénye az ATP-vb-vel valóban lezárult, az olasz teniszező már korábban bejelentette, hogy idén nem áll a Davis-kupa-címvédő olasz válogatott rendelkezésére a sorozat bolognai végjátékában. Alcarazt viszont nevezték a spanyolok, bár a döntőbeli sérülése után kérdésessé vált a játéka.

– Hétfőn indulok Bolognába – reagált a felvetésre Alcaraz, azaz egyelőre nem mond le a Davis-kupa-szereplésről, csütörtökig van ideje rendbe jönni, Spanyolország akkor vívja a Csehország elleni negyeddöntőt. Nem véletlen, hogy Alcaraz ragaszkodik a csapatversenyhez, Sinnerrel ellentétben eddig még nem volt Davis-kupa-győztes csapat tagja. A sorozat nyolcas döntője kedden a Franciaország–Belgium párharccal kezdődik, majd szerdán Olaszország–Ausztria, csütörtökön a spanyol–cseh párharc mellett Argentína–Németország negyeddöntőt rendeznek.

 

