NB IdiósgyőrMTK Budapest

Több elpuskázott helyzete ellenére is kiütötte ellenfelét a Diósgyőr

Fölényes hazai győzelemmel zárult az NB I 14. fordulója. A Diósgyőr két vereség után javított, és bár rengeteg helyzetet kihagyott vasárnap, így is 4-0-ra legyőzte a dobogóra pályázó MTK Budapest csapatát a DVTK Stadionban. A vendégek a második félidő hajrájában egy kiállítás miatt emberhátrányba kerültek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 20:22
A Diósgyőr játékosa, Babos Bence (74) fogadta a csapattársak gratulációit. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Diósgyőr a 11., utolsó előtti helyre csúszott vissza, mire megkezdődött az MTK Budapest elleni mérkőzés. Ez zárta az NB I 14. fordulóját, amely több váratlan eredményt is tartogatott. Előzetesen tudható volt, hogy győzelme esetén a vendéggárda felléphet a dobogóra, a házigazda viszont legfeljebb beérheti a tizedik helyezett Nyíregyháza pontszámát. Újabb meglepetést tehát az előző két fordulóban pont nélkül maradt DVTK sikere jelentett volna.

A Diósgyőr edzője, Vladimir Radenkovics ezúttal hazai pályán vezethette csapatát
A Diósgyőr edzője, Vladimir Radenkovics ezúttal hazai pályán vezethette a csapatát. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

 

Diósgyőr-helyzetek futószalagon

A házigazda nem tétlenkedett, Alex Valljeo révén rögtön az 1. percben helyzetbe került, a büntetőterületen kívülről elindított lövés azonban nem talált kaput. A 10. percben Elton-Ofoi Acolatse beadása után Babos Bence fejelte vissza a labdát, az ötösön belül ollózni próbáló Mucsányi Márk viszont nem találta el jól a labdát. Újabb két perc elteltével Aboubakar Keita fejelt fölé hat méterről. Volt helyzete a vendégeknek is: Átrok István remek beívelését követően Marin Jurina négy méterről fejelt mellé.

Ilyen előzmények után a 25. percben tört meg a jég. Acolatse lövését Demjén Patrik védte, ám a kipattanóra Babos Bence csapott le a leggyorsabban. A Diósgyőr 21 éves támadója a kapuba passzolt, 1-0-s vezetéshez juttatva csapatát.

A szünetig tovább növelhette volna előnyét a DVTK, előbb Tamás Márk fejelt kevéssel fölé, majd Vallejo tévesztett kevéssel irányt, végül Gera Dániel csúsztatásánál hárított Demjén. Az MTK-ra nézve volt hízelgő, hogy csak 1-0-ra vezetett a Diósgyőr.

 

A szünet után jöttek a gólok is

Az első félidőben rengeteg helyzetet kihagyott a Diósgyőr, amely a térfélcsere után azonnal megduplázta előnyét: egy szöglet után Tamás Márk hat méterről fejelt a kapuba (2-0). 

Erre válaszul mintegy tíz perc múlva Kovács Patrik felső kapufát talált, de a 64. percben Acolatse el is dönthette volna a meccset – kevéssel tekert fölé. Valójában két perccel később dőlt el minden, miután Ilia Beriashvili lerántás miatt piros lapot, a Diósgyőr pedig büntetőt kapott. Acolatse értékesítette a tizenegyest, és 3-0-ra növelte az immáron emberelőnyben lévő miskolciak előnyét. 

Ezzel még nem volt vége a fővárosiak megpróbáltatásainak: a 77. perben Keita is feliratkozott a gólszerzők közé, egyúttal kialakítva a találkozó 4-0-s végeredményét. A miskolciakra igencsak ráfért az újabb, teljesen megérdemelt siker, amelynek köszönhetően 14 ponttal állnak, és négy ponttal elléptek az utolsó helyezett Kazincbarcikától, valamint jobb gólkülönbségüknek köszönhetően már nem kiesők. Az MTK húszpontos, és maradt ötödik.

A következő körben a DVTK éppen a Kazincbarcika vendége lesz, míg az MTK az ETO FC otthonába látogat.

Az NB I 14. fordulójának eredményei
ETO FC–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)
Puskás Akadémia–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 783 néző, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debrecen–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző, v.: Antal; gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., büntetőből)
Ferencváros–Nyíregyháza 1-3 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző, v.: Bognár; gól: Gruber (83., 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)
Paksi FC–Újpest FC 1-3 (0-1), Paks, Paksi FC Stadion, v.: Rúsz; gól: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, v.: Kovács I.; gól: Babos (25.), Tamás M. (46.), Acolatse (67.), Keita (77.). Kiállítva: Beriashvili (66., MTK)
A bajnokság aktuális állása itt látható!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.