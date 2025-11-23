Több elpuskázott helyzete ellenére is kiütötte ellenfelét a Diósgyőr

A Diósgyőr a 11., utolsó előtti helyre csúszott vissza, mire megkezdődött az MTK Budapest elleni mérkőzés. Ez zárta az NB I 14. fordulóját, amely több váratlan eredményt is tartogatott. Előzetesen tudható volt, hogy győzelme esetén a vendéggárda felléphet a dobogóra, a házigazda viszont legfeljebb beérheti a tizedik helyezett Nyíregyháza pontszámát. Újabb meglepetést tehát az előző két fordulóban pont nélkül maradt DVTK sikere jelentett volna.

A Diósgyőr edzője, Vladimir Radenkovics ezúttal hazai pályán vezethette a csapatát. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Diósgyőr-helyzetek futószalagon

A házigazda nem tétlenkedett, Alex Valljeo révén rögtön az 1. percben helyzetbe került, a büntetőterületen kívülről elindított lövés azonban nem talált kaput. A 10. percben Elton-Ofoi Acolatse beadása után Babos Bence fejelte vissza a labdát, az ötösön belül ollózni próbáló Mucsányi Márk viszont nem találta el jól a labdát. Újabb két perc elteltével Aboubakar Keita fejelt fölé hat méterről. Volt helyzete a vendégeknek is: Átrok István remek beívelését követően Marin Jurina négy méterről fejelt mellé.

Ilyen előzmények után a 25. percben tört meg a jég. Acolatse lövését Demjén Patrik védte, ám a kipattanóra Babos Bence csapott le a leggyorsabban. A Diósgyőr 21 éves támadója a kapuba passzolt, 1-0-s vezetéshez juttatva csapatát.

A szünetig tovább növelhette volna előnyét a DVTK, előbb Tamás Márk fejelt kevéssel fölé, majd Vallejo tévesztett kevéssel irányt, végül Gera Dániel csúsztatásánál hárított Demjén. Az MTK-ra nézve volt hízelgő, hogy csak 1-0-ra vezetett a Diósgyőr.

A szünet után jöttek a gólok is

Az első félidőben rengeteg helyzetet kihagyott a Diósgyőr, amely a térfélcsere után azonnal megduplázta előnyét: egy szöglet után Tamás Márk hat méterről fejelt a kapuba (2-0).

Erre válaszul mintegy tíz perc múlva Kovács Patrik felső kapufát talált, de a 64. percben Acolatse el is dönthette volna a meccset – kevéssel tekert fölé. Valójában két perccel később dőlt el minden, miután Ilia Beriashvili lerántás miatt piros lapot, a Diósgyőr pedig büntetőt kapott. Acolatse értékesítette a tizenegyest, és 3-0-ra növelte az immáron emberelőnyben lévő miskolciak előnyét.